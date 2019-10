Chilessä armeija kaduilla, tuhopolttoja ja väkivaltaa – Syynä neljän sentin korotus metrolipun hintaan

Chilen presidentti Sebastian Piñera on julistanut poikkeustilan maan pääkaupunkiin Santiagoon ja antanut armeijalle valtuudet palauttaa järjestyksen.

Santiagossa on ollut lähes kahden viikon ajan laajoja mellakoita, jotka saivat alkunsa metrolippujen hinnankorotuksesta.

Chilen hallitus ilmoitti 6.10. korottavansa 800 pesoa maksavan metrolipun hintaa 30 pesolla. Hinta nousee 1,06 eurosta 1,10 euroon. Korotusten syynä olivat sähkön hinnannousu ja peson arvon heikkeneminen.

Alberto Pena / EPA / AOP

Vaikka Chile on Etelä-Amerikan vauraimpia maita, vauraus on jakautunut hyvin epätasaisesti. Kuuden miljoonan asukkaan Santiagossa on paljon asukkaita, joihin korotus osuu kipeästi.

Mielenosoitukset kärjistyivät eilen perjantaina, kun mellakoitsijat heittelivät metroasemille polttopulloja ja sytyttivät tuleen muun muassa sähköyhtiö ENEL:in toimiston. Kaduille on rakennettu tiesulkuja. Poliisi on käyttänyt esimerkiksi vesitykkejä ja kyynelkasua karkottaakseen mielenosoittajat.

Enel-sähköyhtiön talo sytytettiin tuleen mielenosoitusten aikana. Javier Torres / AFP / Lehtikuva

Santiagon metro on eteläisen Amerikan nykyaikaisimpia. Se kuljettaa normaalioloissa päivittäin noin kolme miljoonaa matkustajaa. Metro on ylikansoitetussa ja saastuneessa Santiagossa välttämätön kuljetusmuoto.

Tänään lauantaina metron toiminta keskeytettiin kokonaan ja kaikki 136 asemaa määrättiin tyhjennettäviksi.

133 ihmistä on pidätetty syytettyinä vahingonteoista.

Chilen liikenneministeri Gloria Hutt on ilmoittanut, ettei maksukorotusta peruta. Metron käyttömenoista katetaan jo nyt puolet valtion varoista.

Lähteet: Reuters, AFP