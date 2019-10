Tulva kultakaivoksella tappoi ainakin 15 Siperiassa – Murtunut pato oli rakennettu "joka ikisen säännön" vastaisesti

Toistakymmentä ihmistä on kateissa onnettomuuden jäljiltä.

Ainakin 15 ihmistä on kuollut padon murtumisen aiheuttamassa tulvassa kultakaivoksella Venäjällä Siperian Krasnojarskissa. Asiasta kertoo Venäjän hätätilaministeriö.

Kuolonuhrit ovat padon työntekijöitä, joiden asuintilat mutainen tulvavesi valtasi tänään aamulla paikallista aikaa. Lisäksi useita ihmisiä on viety sairaalaan, ja heistä osa on kriittisessä tilassa. Toistakymmentä ihmistä on edelleen kateissa.

Hätätilaministeriö lähetti lähialueilta pelastushenkilöstöä paikalle auttamaan pelastustöissä. Yhteensä pelastustoimiin on osallistunut lähes 300 ihmistä, helikoptereita ja veneitä, mutta töitä haittasi alueen syrjäisyys. Avun toimittamista on valvonut Venäjän terveysministeri.

Venäjän hätätilaministeriö on lähettänyt paikalle pelastushenkilöstöä. Venäjän hätätilaministeriö / EPA

Presidentti Vladimir Putinin edustaja Dmitri Peskov kertoo presidentin määränneen viranomaisia avustamaan uhreja ja selvittämään onnettomuuden aiheuttaja.

Tulva yllätti nukkujat

Viranomaisten mukaan padon rakentamisessa ei ollut huomioitu turvallisuussääntöjä, eivätkä viranomaiset ilmeisesti edes tienneet koko padon olemassaolosta.

Paikallishallinnon edustaja sanoi televisioidussa lausunnossaan, että pato oli rakennettu "joka ikisen säännön" vastaisesti. Asiasta on aloitettu rikostutkinta.

Padon omistaa yhtiö nimeltä Sibzoloto, joka ei ole toistaiseksi kommentoinut tapahtunutta.

Alueen viranomaisten mukaan noin 80 kaivoksella työskentelevää ihmistä asui tulvan alle jääneessä väliaikaisessa majoituksessa kaivostyömaan liepeillä.

Nimettömänä puhunut kaivoksella työskennellyt mies on kertonut Govorit Moskva -radiokanavalle, että onnettomuus tuli täytenä yllätyksenä.

– Ihmiset olivat nukkumassa, ilmeisesti he eivät edes ymmärtäneet mitään, hän selitti.

Miehen mukaan alueella on neljä vastaavaa patoa ja pienempiä murtumia on tapahtunut aiemminkin.

Lähteet: AFP