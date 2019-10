Herätys: Kilpailukiellot usein perusteettomia, Johnson lähetti brexit-lykkäyskirjeen EU:lle, korkeakoulutettujen aivovuoto Suomesta hellittää

Pizzakokki joutuu oikeuteen resepteistä – kilpailukieltosopimusten käyttö yleistyy

Entinen työnantaja epäilee, että irtisanoutunut keittiöpäällikkö vei omaperäiset pizzareseptit kilpailevaan pizzeriaan ja vaatii käräjäoikeudessa sopimussakkona 18 000 euroa. Työntekijöiden ja työnantajien järjestöillä on yhteinen näkemys, että kilpailukielto on usein perusteeton. Nyt työministeri Timo Harakka (sd.) haluaa karsia kilpailukieltosopimuksia, jotka kohdistuvat muihin kuin yritysten avaintyöntekijöihin.

Johnson lähetti brexitin lykkäyskirjeen ajoissa, mutta ei allekirjoittanut sitä

BBC:n asiantuntija uskoo, että Johnson voi joutua oikeuden eteen. Erisisältöisten kirjeiden lähettäminen voidaan tulkita parlamentin hyväksymän lain kiertämiseksi. Reuters-TV

Britannian pääministeri Boris Johnson lähetti brexitin lykkäyskirjeen EU:lle lauantaiyönä. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk vahvisti Twitterissä vastaanottaneensa kirjeen. BBC:n lähteen mukaan Johnson ei kuitenkaan ollut allekirjoittanut lykkäyspyyntöä. Sen sijaan Johnson oli allekirjoittanut toisen EU:lle lähettämänsä kirjeen, jossa hän perustelee brexitin lykkäämisen olevan virhe.

Jatkuva pelko ystävien menetyksestä seuraa Tampereella asuvaa kurdia – "Vaikka kuinka yritän olla välinpitämätön, se ei onnistu"

Shena Razabi tuli pakolaisena Suomeen vuonna 2001. Hänen perheensä joutui pakenemaan sen jälkeen, kun perheen isä yritettiin murhata. Pako teki Razabin katkeraksi, eikä hän ole sen takia tuntenut juurtuneensa Suomeen. Jaakko Suorsa / Yle

Pakolaisuus ei irrota ihmistä kotimaastaan. Shena Razabi on yksi väkivaltaisuuksia pakeneista kurdeista. Vaikka hän asuu Suomessa turvassa, taistelut kurdialueella satuttavat.

Kurdijoukot sanovat vetäytyvänsä rajalta tulitaukosopimuksen mukaisesti

Savupatsaat nousevat Ras al-Ainin kaupungissa SDF-joukkojen ja Turkin joukkojen taisteluiden jäljiltä. AHMED MARDNLI / AOP

Syyrian kurdijoukot lupaavat vetäytyä pois Syyrian rajan tuntumasta tulitaukosopimuksen mukaisesti, jos Turkki antaa tilaisuuden jäljellä olevat joukot ja siviilit turvallisesti. Kurdijoukkojen edustajan mukaan Ras al-Ainin kaupunki on tarkoitus evakuoida sunnuntaina. Sen jälkeen kurdijoukot vetäytyvät 120 kilometrin levyiseltä alueelta Ras al-Ainin ja Tel Abiadin kaupunkien välimaastosta. Turkin on syytetty estäneen kurdijoukkoja evakuoimasta haavoittuneita ja siviilejä. Turkki on kiistänyt väitteet.

Korkeakoulutettujen into lähteä pois Suomesta näyttää laantumisen merkkejä

Koulutuspolitiikalla on selvä vaikutus lähtöhalukkuuteen. AOP

Suomessa on pitkään oltu huolestuneita korkeasti koulutettujen ihmisten aivovuodosta ulkomaille. Erityisen paljon Suomesta lähti muualle vuosina 2015–2016 Juha Sipilän (kesk.) hallituksen leikattua koulutuksen määrärahoja. Nyt lähtöhalukkuus näyttäisi tilastojen perusteella hieman hellittävän.

Lapissa talvista, muualla syksyistä

Lapissa on jo pakkasta, eteläisessä Suomessa sataa. Yle

Sunnuntaina sää on poutainen suuressa osassa maata. Lapissa sunnuntaita vietetään laajalti aurinkoisessa pakkassäässä. Maan eteläpuoliskolla sää on pilvinen ja lounaasta lähestyvät seuraavat sateet. Myös sunnuntai-illan ja maanantaiyön aikana maan eteläosan yli liikkuu runsaita sateita.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.