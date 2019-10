Sinaloan kartellin johdossa ovat nyt milleniaalit, ja he ovat entistä väkivaltaisempia, arvioi meksikolainen päätoimittaja

MÉXICO Sinaloan kartelli on voimissaan, eikä El Chapon pidättäminen ole tuottanut tulosta, arvioi meksikolaisen Eje Central -sanomalehden päätoimittaja María Idalia Gómez, joka on perehtynyt huumekartelleihin.

Meksikon viranomaiset ottivat torstaina Culiacánin kaupungissa kiinni huumeparoni Joaquín ”El Chapo” Guzmán Loeran pojan Ovidio Guzmánin.

Vain minuutteja Ovidio Guzmánin kiinniottamisen jälkeen noin 800 000 asukkaan kaupungin kaduilla alkoi ammuskella raskaasti aseistautuneita miehiä.

Huumekartelli vei kaupungin täyden kaaoksen valtaan hyökkäämällä armeijaa vastaan, sulkemalla kaupunkiin johtavat tiet, uhkailemalla sotilaiden perheitä ja päästämällä kymmeniä vankeja vapaaksi kaupungin vankilasta.

Sosiaalisessa mediassa alkoi levitä videoita autoista, joihin asennetuilla konekivääreillä kartellin jäsenet ammuskelivat.

– Vastaavaa on tapahtunut paljon pienemmässä mittakaavassa pikkukaupungeissa, mutta Culiacán on Meksikolle taloudellisesti merkittävä kaupunki, jossa on paljon ulkomaista investointia ja lähellä on turismia. Näin suuren kaupungin halvaannuttaminen on poikkeuksellista, Gómez avaa.

Eje central -sanomalehden päätoimittaja María Idalia Gómez on perehtynyt erityisesti turvallisuuskysymyksiin ja huumekartelleihin. Anna-Reetta Korhonen / Yle

"Asukkaat menettivät turvallisuudentunteensa"

Cualiacánin asukkaat ovat kuvailleet sosiaalisessa mediassa, että vaikka he ovat tottuneet huumekartellien ammuskeluihin, joissa on ollut yksittäisiä siviiliuhreja, torstain tapahtumat pysäyttivät. Tulitaisteluissa kuoli kahdeksan ihmistä ja 16 loukkaantui.

– Sinaloan asukkaat menettivät turvallisuudentunteensa. Pelko otti vallan, Gómez kertoo.

Meksikon presidentti Andrés Manuel López Obrador kertoi lehdistötilaisuudessaan perjantaina, että turvallisuuskabinetti oli tehnyt päätöksen Guzmanin vapauttamisesta, ja presidentti tuki päätöstä, sillä ”tulta ei voi sammuttaa tulella” ja ”rikollisen kiinniottaminen ei voi painaa enemmän kuin ihmisten henget”.

Meksikon presidentti Andrés Manuel López Obrador kommentoi torstain tapahtumia perjantaina. Daniel Ricardez / EPA

Mielipiteet päätöksestä jakautuvat. Osa meksikolaisista pitää huumeparonin vapauttamista osoituksena valtion alistumisesta huumekaupalle. Osa meksikolaisista kuitenkin ymmärtää ratkaisun.

– Aikaisemmin Meksikossa huumekartellit pyrkivät saamaan yhteiskunnallista hyväksyntää ja kuulumaan yhteiskuntaan. Tämä uuden sukupolven huumekartelli olisi ollut valmis järjestämään todella suuren verilöylyn, Gómez uskoo.

Hän on pannut merkille, että samalla tavalla kuin perhekeskeiset arvot ovat milleeniaalien joukossa väistyneet individualisten arvojen tieltä, myös huumekartellien arvot ovat muuttuneet.

– Nykyään kartellien valta perustuu niiden nimeen ja siihen, että ne ostavat niin paljon turvallisuuspalveluita. Nyt yhteiskunta on kartellien palveluksessa, Gómez selittää.

Viranomaisten puheet herättävät kysymyksiä

Meksikon viranomaisten lausunnot torstain tapahtumista ovat olleet ristiriitaisia. Torstaina julkisuuteen kerrottiin kansalliskaartin löytäneen Gúzmanin rutiinikierroksella. Perjantaina kerrottiin, että kyseessä oli suunniteltu operaatio, mutta viranomaisilta puuttui pidätysmääräys, eikä Gúzmania siksi virallisesti ikinä pidätetty, vaikka hänet oli otettu kiinni.

Gómez ihmettelee virallista versiota tapahtumista.

– On erikoista, ettei viranomaisilla ollut pidätysmääräystä, eikä paikalla ollut helikopteria, jolla korkean riskin rikolliset aina viedään telkien taakse, Gómez pohtii.

Poliisit tutkivat perjantaina Culiacánissa torstaisen tuhon jälkiä. Juan Carlos Cruz / EPA

Kun ”El Chapo” pidätettiin viimeisen kerran vuonna 2017, Culiacánin asukkaat järjestivät valtavia mielenosoituksia, joten alueella oli tiedossa, että myös Ovidio Gúzmanin pidättäminen voi aiheuttaa vahvan reaktion.

– Oma hypoteesini, jolle minulla ei ole virallista vahvistusta, on se, että Yhdysvaltojen huumevirasto DEA antoi Meksikon viranomaisille vihjeen Ovidio Guzmanin olinpaikasta, ja operaatio tehtiin hätäisesti koska tämän pelättiin pakenevan, Gómez spekuloi.

Mitä huumeparonin vapauttaminen merkitsee presidentti Andrés Manuel López Obradorin arvovallalle?

– Epäonnistuneita operaatioita on ollut niin Kolumbiassa kuin Yhdysvalloissa, se ei ole ongelma. Mutta jonkun pitäisi kantaa tästä poliittinen vastuu. Vähintään turvallisuusministeri Alfonso Durazon tulisi erota, Gómez sanoo.

– Kun näin ei ole tapahtunut, tapaus heikentää presidentin arvovaltaa, hän jatkaa.

"Meksikon valtio ei romahda"

Arvostelijoiden mukaan huumeparonin vapauttaminen osoittaa Meksikon olevan romahtanut valtio. Gómez pitää arviota kokonaisen liittovaltion romahtamista liioiteltuna.

– Mutta joissain osavaltioissa on romahtamisen piirteitä. Guerreron, Sinaloan, Tapamaulipasin ja Veracruzin osavaltioissa ei ole takuita, ei vapauksia, viranomaisilta ei saa suojelua, kidnappaukset ovat arkipäivää, ja ihmiset pelkäävät. Nämä varjot laajenevat, Gómez kertoo.

Hän ei usko Meksikon valtion romahtavan tulevaisuudessakaan, sillä maan romahtaminen ei ole Yhdysvaltojen intresseissä.

López Obrador lupasi vaalikampanjassaan maan rauhoittamista, mutta hänen otteitaan on arvosteltu liian pehmeiksi.

– Presidentin tulisi tunnustaa, että väkivallan taso on mennyt huumekartellien parissa todella raa’aksi. Tällöin ei riitä, että antaa vain stipendejä köyhille. On laitettava rajoja, näytettävä, että rikoksista seuraa rangaistus. Ja samanaikaisesti tarvitaan huumekaupassa mukana oleville perheille uusia työmahdollisuuksia, Gómez linjaa.