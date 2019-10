Vihreät puolueet vaalivoittoon Sveitsissä, oikeistopopulistit laskussa – Tutkija: Sveitsiä ravistelee vihreä aalto, joka vaikuttaa myös arvopolitiikkaan

BERLIINI Sveitsin parlamenttivaalien tulosennusteen mukaan vihreät puolueet ovat nousemassa vaalivoittoon. Lopullisia tuloksia odotetaan myöhemmin.

Arvokonservatiivinen ja oikeistopopulistinen Sveitsin kansanpuolue (SVP) on pysymässä ennusteen mukaan Sveitsin suurimpana puolueena noin 26 prosentin kannatuksella. Viime vaaleissa se sai yli 29 prosenttia äänistä.

Parlamentissa on kaksi vihreää puoluetta. Sveitsin vihreä puolue on ennusteen mukaan saamassa 12,7 prosentin kannatuksen. Sen kannatus on nousemassa yli 5,5 prosenttiyksikköä verrattuna viime vaaleihin.

Toinen vihreä puolue, vihreät liberaalit on nostamassa kannatustaan kolme prosenttiyksikköä 7,6 prosenttiin.

Sveitsin kansanpuolueen (SVP) mainos herätti vaalien alla keskustelua. All Over Press

Vihreä aalto yli Sveitsin

Sveitsiläinen politiikan tutkija Cloé Jans kommentoi ennustetta tuoreeltaan Ylelle pääkaupungista Bernistä. Hänen mukaansa Sveitsiä ravistelee nyt vihreä aalto.

– Tämä on selvä viesti kansalta, että ympäristöteemat ovat nyt tärkeitä, Jans sanoo puhelimitse.

Vihreiden puolueiden voitto merkitsee myös muutoksia siinä, minkälaista arvopolitiikkaa Sveitsissä tulevaisuudessa tehdään. Oikeistokonservativiinen blokki parlamentissa on menettämässä enemmistön arvoliberaaleille.

– Ennuste tarkoittaa nyt edistyksellisen sosiaalipolitiikan, kuten samaa sukupuolta olevien parien oikeuksien, ajamista.

Demarit menettävät kannatustaan

Jansin mukaan ei voida kuitenkaan sanoa, että Sveitsi olisi siirtynyt vasemmalle. Sosiaalidemokraatit ovat menettämässä kannatustaan.

Ilmastonmuutos on ollut Sveitsin vaalien yksi suurimmista puheenaiheista. Myös naisten asemasta on puhuttu paljon ennen vaaleja, kun maailmanlaajuinen #metoo-liike on ravistellut valtarakenteita Sveitsissä.

Sveitsissä järjestettiin kesäkuussa maanlaajuinen naistenlakko, jossa sadattuhannet sveitsiläisnaiset vaativat lisää tasa-arvoa koteihin, työpaikoille ja politiikkaan.

Viime vaalikaudella Sveitsin parlamentin alahuoneessa on naisia alle 32 prosenttia ja ylähuoneessa 13 prosenttia. Nyt naisten osuus on tutkija Jansin mukaan nousemassa.

Vanha hallitus jatkaa vallassa

Vaikka Sveitsi saa nyt uuden parlamentin, sama seitsenhenkinen hallitus eli Bundesrat jatkaa vallassa lähes varmasti myös vaalien jälkeen.

Sveitsin malli nojaa vahvasti puolueiden pitkäaikaisten ministerien yhteishallituksiin, jotka jatkavat vaalikausien yli. Ainoastaan puolueiden voimasuhteita ja ministeripaikkoja tarkastellaan välillä, mutta ei välttämättä vaalikausien mukaan.

Presidentti vaihtuu vuosittain, sillä maan johtoon nousee kukin ministeri vuorollaan.

Vihreillä puolueille ei ole ministeriä Bundesratissa. Jansin mukaan ei ole mitenkään varmaa, että vaalivoitto tuo vihreille puolueille ministeripaikkaa.

