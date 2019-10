Herätys: Wincapitan uhrit saavat rahojaan takaisin, rasismi paljastuu työnhaussa, suomalaistutkija narauttaa Aasian kyberrikollisia

Valtavassa pyramidihuijauksessa yllättävä loppukäänne

Reilut kymmenen vuotta sitten pyramidihuijaus Wincapitan uhreiksi joutuneet ja rahansa menettäneet voivat hakea rahojaan takaisin Oikeusrekisterikeskukselta. Hakemuksia on tullut 1 431. Korvaushakemusten rahasummat vaihtelevat suuresti. Pienimmät summat ovat muutamia tuhansia euroja, suurimmat jopa satoja tuhansia. Yhteensä korvauksia on haettu on reilun 29 miljoonan euron edestä.

Papilloomarokotteen kattavuudessa suuria alueellisia eroja

Osa ihmisen papilloomaviruksista on vaarattomia. Vakavimmasta päästä ovat HPV-virukset, joilla on yhteys muun muassa kohdunkaulan syöpään. AOP

Noin 70 prosenttia vuonna 2006 syntyneistä tytöistä on saanut HPV-rokotteen. Rokote tuli osaksi kansallista rokotusohjelmaa vuonna 2013, ja se annetaan tytöille alakoulun viidennellä luokalla. Valtakunnallisen rokotusrekisterin tuoreimmat tiedot kertovat, että alueelliset erot rokotuskattavuudessa ovat edelleen suuret.

Suomalainen nimi on valtava etu Suomen työmarkkinoilla

Helsingin yliopiston sosiologian tutkija Akhlaq Ahmad oli mukana tekemässä uutta nimitutkimusta, jonka tulokset ovat hätkähdyttäviä. Henrietta Hassinen / Yle

Suomalaisella nimellä pääsee paljon helpommin työhaastatteluun, vaikka hakijalla ei olisi muita enempää koulutusta, kokemusta tai kielitaitoa. Tutkimuksessa lähetettiin tuhansia työhakemuksia erilaisilla hakijaprofiileilla. Kaikista epätodennäköisimmin haastatteluun kutsutaan mies, jolla on somalialainen nimi.

Suomalainen kybertutkija jäljittää verkon alamaailmaa Aasiassa

Darknetiin mennään muun muassa Tor-selaimella. Käyttäjän henkilöllisyyden salaavaa selainta käytetään hyödyksi myös rikollisessa toiminnassa. AOP

Kyberspesialisti Mikko S. Niemelä tutkii darknetin eli internetin pimeän puolen rikollista toimintaa YK:n huume- ja rikosviraston UNODC:n projektissa. Kenttänä ovat Kaakkois-Aasian maat. Singaporen yliopistossa hän kehitti tutkimusalustan, jonka avulla Interpol sekä Singaporen ja Hongkongin poliisit ovat löytäneet todistusaineistoa ja pidättäneet jo noin sata rikollista viime vuosina.

Viikko alkaa poutasäässä

Yle

Sateet ovat väistyneet Suomen yltä aamuksi itään, joten viikkomme alkaa poutaisena. Maan itäosissa on satanut yön aikana viitisen senttiä lunta. Etelässä on pilvistä ja lämmintä, pohjoisessa selkeää ja kylmää. Tiistaina tulee kuitenkin jo uusia sateita. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.