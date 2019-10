Morales johtaa ääntenlaskentaa Boliviassa – vaalit etenemässä toiselle kierrokselle

Boliviassa istuva presidentti Evo Morales johtaa reilun 45 prosentin ääniosuudella presidentinvaaleja, kun äänistä on laskettu 83 prosenttia.

Moralesin päävastustaja, entinen presidentti Carlos Mesa on puolestaan kerännyt ääniä vajaat 38 prosenttia.

Tulos merkitsee sitä, että vaalien tulos ratkaistaneen toisella kierroksella, joka järjestetään joulukuun 15 päivä.

Ensi kerran presidentiksi vuonna 2005 valittu Morales pyrkii jo neljännelle presidenttikaudelleen. Vuonna 2016 hän järjesti kansanäänestyksen virkakausirajan poistamisesta, mutta hävisi äänestyksen. Presidentin tukijoiden miehittämä perustuslakituomioistuin kuitenkin mitätöi tuloksen ja antoi luvan uuteen kauteen.

Morales on Bolivian ensimmäinen alkuperäisväestöön kuuluva presidentti.

Moralesin valtakaudella maan talous on kohentunut, mutta viime aikoina talouskasvu on hiipunut. Vastustajat ovat arvostelleet, että Moralesista on tullut vuosien mittaan yhä itsevaltaisempi johtaja ja hänen hallintoaan on syytetty korruptiosta.

Lähteet: Reuters, AFP, STT