Varastettiinko autostasi rekisterikilvet? Se on yllättävän yleistä –Toimi oikein, tai saatat joutua poliisin silmätikuksi

Uusia autoja on vaikea varastaa rikolliseen käyttöön, joten rikollisille on helpompi keino viedä vain rekisterikilvet. Tiina Jutila / Yle

Suomalaisilta katoaa vuosittain noin 2 000 rekisterikilpeä. Kilpi tai kilvet voivat löystyä ja irrota ajan saatossa tai kadota esimerkiksi parkkipaikkakolhun seurauksena.

Usein katoamisen syynä on kuitenkin ilkivalta tai suunniteltu varkaus. Joka toisesta katoamistapauksesta kirjataan poliisille rikosilmoitus. Se tarkoittaa, että ilmoittajalla on syytä epäillä, että kilvet on varastettu.

– Määrä on yllättävän suuri, kommentoi rikoskomisario Jussi Pilviö Sisä-Suomen poliisista.

Jos rekisterikilpi katoaa, toimi näin: Jos epäilet, että kilpi tai kilvet on varastettu, tee rikosilmoitus.

Voit tilata uuden rekisterikilven kadonneen tai turmeltuneen tilalle rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla.

Jos molemmat kilvet ovat kadonneet, tai olet tehnyt katoamisesta rikosilmoituksen, on suositeltavaa vaihtaa rekisteritunnus uuteen.

Jos haluat pitää vanhan rekisterinumerosi, huomioi, että voit joutua poliisin pysäyttämäksi, koska kilpien anastusilmoitus säilyy poliisin rekisterissä. Lähde: Poliisi ja Trafi

Kun varkaat iskevät, vievät he yleensä molemmat kilvet. Ja jos kilvet viedään, niitä käytetään hämärähommissa, Pilviö sanoo.

Kilpiä voidaan käyttää rikoskeikka-autossa tai sellaisessa autossa, josta on poistettu kilvet esimerkiksi maksamattomien verojen vuoksi.

– Joskus myös käydään tankkaamassa juoksubensat varastetuilla kilvillä.

Kun kadonneista kilvistä tehdään rikosilmoitus, tekee poliisi rekisterinumerosta kuulutuksen. Se tarkoittaa sitä, että partion rekisterinumeroskanneri reagoi siihen. Seuraa pysäytys tien laitaan.

– On tapauksia, joissa autoilija on joutunut toistuvasti poliisin pysäyttämäksi kuulutuksen takia.

Autoilijan kannattaa siis harkita vakavasti uuden rekisterinumeron tilaamista, vaikka vain toinen kilvistä olisi viety.