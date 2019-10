Vain harva muuttanut autonsa kaasuautoksi valtion muuntotuella – vaasalaismies etsii halukkaita kimppaan: “Yhdessä saisimme ehkä kustannuksia alemmaksi”

Sören Hedvik on todennut, että bensiiniauton muuntaminen kaasuautoksi ei ole ihan yksinkertainen juttu.

Koko maassa vain vajaa 200 henkilöä on tarttunut valtion tuhannen euron muuntotukeen.

Vaasalainen Sören Hedvik omistaa jo kolmannen tehdasvalmisteisen kaasuautonsa. Hänelle kaasuauto, ja sen tankkaaminen paikallisesti tuotetulla biokaasulla, on ideologinen valinta.

Seuraavaksi hän haluaisi muuttaa bensiinillä kulkevan auton kaasuautoksi, ja etsii kimppaan myös muita halukkaita. Hedvik onkin aloittanut Facebookissa yhden miehen kampanjan, jossa etsii samanmielisiä. Perusajatus on yksinkertainen.

– Halukkaat voivat kertoa automallinsa ja yritämme tehdä yhteisen satsauksen. Jos samanmerkkisiä autoja on useampi muunnettavaksi, yhdessä saisimme ehkä kustannuksia alemmaksi.

Positiivinen vastaanotto

Wärtsilällä työskentelevän Hedvikin aloite on saanut positiivisia reaktioita. Hedvikille pääasia olisi, että tempaus johtaisi konkreettisiin tuloksiin ja ainakin pieneen sarjaan muunnettuja autoja.

– Silloin olisin tyytyväinen. Mutta odotukseni on, että tästä tulisi jotain suurempaa.

Kun Hedvik on ollut yhteydessä korjaamoihin, selvisi että auton muuntaminen kaasuautoksi ei ole yksittäiselle asiakkaalle ihan läpihuutojuttu. Muunto pitää räätälöidä autokohtaisesti.

– Minulle tuli tunne, että pitää olla todella kiinnostunut ja sitoutunut asiaan itse.

Siksi toiveena on, että jos asialla on useita autoilijoita, joilla on sama automalli, prosessi olisi helpompi ja ehkä myös halvempi.

Valtio tukee 1000 eurolla

Bensiiniauton muuntamiseen kaasuautoksi on saanut valtiolta (siirryt toiseen palveluun) 1000 euron tuen viime vuoden alusta lähtien. Tarjoukseen on kuitenkin tarttunut vain harva.

Traficomista kerrotaan, että muuntotukea on nostanut vajaa 200 henkilöä. Vuonna 2018 tukea nosti 102, ja tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä 96 henkilöä.

Vaasanseudulla toimivan jäteyhtiö Stormossenin toimitusjohtaja Leif Åkers on iloinen Sören Hedvikin aloitteesta.

– Kuulostaa hyvältä idealta, koska kaasuautoja on liian vähän Suomessa. Autojen muuntaminen voisi helpottaa tilannetta.

Jäteyhtiö Stormossenin toimitusjohtaja Leif Åkers tankkaa kaasuautoa yhtiön tankkauspisteellä Mustasaaressa. Anna Kurtén / Yle

Stormossenilla on Mustasaaressa biokaasun tankkausasema. Åkersin mukaan muunnetut autot ovat harvinainen näky – suurin osa kaasuautoista on tehdasvalmisteisia.

Åkersin mukaan riippuu auton käytöstä, kannattaako hankkia muunnettu vai tehdasvalmisteinen auto.

– Säilytystila on muunnetussa autossa pienempi, koska kaasupullot vievät tilaa. Toisaalta bensatankki on silloin alkuperäisen kokoinen, jos autolla pitää liikkua paikoissa, joissa kaasua ei ole saatavilla. Tehdasvalmisteisissa kaasuautoissa bensatankki on huomattavasti pienempi.

Stormossenin valmistama biokaasu riittäisi 5000 tankkaukseen kuukaudessa, ja tällä hetkellä kapasiteetista käytetään vain noin 10 prosenttia eli 500 tankkauksen verran.

Henkilöautojen kaasutankkausasemia on energiayhtiö Gasumin listauksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomessa reilut 40, keskittyen eteläiseen Suomeen.

Juttu käännetty suomeksi Anna Kurténin jutusta: Vasabo efterlyser bilister som vill konvertera sina bensinbilar till gasbilar: "Tillsammans kan vi kanske få ner kostnaderna"

