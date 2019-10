Pormestari Lauri Lyly haluaa nostaa Tampereen kunnallisveroprosentin – ensi vuoden lukema 20,5

Aiemman tasapainottamisohjelman vaikutus ei Lylyn mukaan riitä. Siksi veroprosenttia on nostettava.

Tampereen pormestari Lauri Lyly esittää, että kaupungin ensi vuoden kunnallisveroprosentti nostetaan 20,50:een.

Aiemmin veroprosentti on ollut 19,75. Korotus tarkoittaa noin 2 500 kuukausituloilla kahdenkymmenen euron korotusta kuukaudessa.

Lylyn esityksen päätavoite on saada kaupungin talous tasapainoon. Tampereen kaupungin talous on tänä vuonna tulosennusteen mukaan yli 45 miljoonaa alijäämäinen.

Palveluita tarvitaan Lylyn mukaan enemmän. Kaupunki kasvaa koko ajan. Vuoden 2020 lopussa tamperelaisia on jo 242 000. Vuodesta 2010 kasvua on ollut 22 000 asukasta.

Väestö kasvaa 25–44 -vuotiaissa, mutta erityisesti yli 75-vuotiaissa. Yhä useampi perhe haluaa myös lapsilleen päivähoitopaikan.

– Haasteena on työllisyys. Nuorisotyöttömyys kasvaa ja työttömyyden väheneminen on pysähtynyt. Yritysten määrä kasvaa kuitenkin koko ajan. Työllisyysaste on alle 70 prosenttia, mikä vaikuttaa verotuloihin, listaa Lyly talouteen vaikuttavia tekijöitä.

Palveluja myös lisätään

Aiempi tasapainottamisohjelma on toteutumassa Lylyn mukaan hyvin, sillä sen vaikutus on ollut noin 60 miljoonaa euroa. Tämä ei kuitenkaan riitä.

– Veroprosentin nostaminen tekee noin 30 miljoonaa euroa vuodessa, Lyly sanoo.

Menojen kasvu pitää jäädä Lylyn mukaan alle kolmen prosenttiin. Pohdinnassa ovat mm. tuottavuus, johtaminen ja henkilöstö, palvelujen laajuus ja taso, ennakointi ja varhainen tuki. Erikoissairaanhoidon kulut on saatava Lylyn mukaan myös kuriin.

Marjut Suomi / Yle

– Ryhmäkokoja ei kasvateta eikä subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta tingitä. Ne kaupungit pärjäävät, jotka panostavat lapsiin, Lyly sanoo.

Sisäilmaonegelmaisten päiväkotien ja koulujen korjaaminen sekä uusien rakentaminen jatkuu ensi vuonna.

Jokaiselle lapselle taataan myös harrastusmahdollisuus. Investointipuolella ovat esimerkiksi Sorsapuiston tekojäärata ja Tammelan stadion.

Työntekijöitä lisätään mm. tehostettuun palveluasumiseen ja kotihoitoon.

Ensi vuonna valtuusto päättää ratikan kakkosvaiheesta

Marraskuussa valtuusto päättää rakennetaanko ratikalle jatkopala linja-autoaseman suuntaan. Lyly puoltaa rakentamista.

Ensi vuonna Valtuusto taas päättää ratikan kakkosvaiheen rakentamisesta länteen Lielahden suuntaan.

Liikenteeseen vaikuttaa sekin, että katuvalot uusitaan. Kaupunkipyöräjärjestelmä tulee myös käyttöön vuonna 2020.

Joukkoliikenteen käyttö kasvaa, jonka takia tarjontaa lisätään Lylyn ehdotuksessa.

Bussilippujen hintaa nostetaan ensi vuonna neljällä prosentilla. Mobiililipun hintaa kuitenkin lasketaan kymmenen prosenttia, jotta sitä käytettäisiin enemmän.

Kunnallisveroprosentin nostaminen jakaa valtuutettujen mielipiteet

Ylen kyselyn mukaan eri valtuustoryhmillä on asiasta erilaisia näkemyksiä ja lopullinen päätös veroprosentin korotuksesta saadaan marraskuussa, kun valtuusto hyväksyy talousarvioehdotuksen.

Lyly uskoo, että poliittinen keskustelu alkaa nyt. Jo muutaman tunnin päästä on seuraava valtuuston kokous.

– On arvovalinta, ettei kaikkia säästötoimenpiteitä otettu käyttöön, Lyly sanoo.

Useissa suurissa kaupungeissa veroprosentti on Tamperetta pienempi, kuten Helsingissä (18,00), Espoossa (18,00), Vantaalla (19,00) ja myös Turussa (19,50).

– En usko, että veroprosentin nostolla olisi suurta merkitystä Tampereen vetovoimalle, Lyly sanoo.

Muuhun maahan Tamperetta voi verrata esimerkiksi veronmaksajien nettisivujen karttasovelluksella(siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).

Voit lukea koko pormestarin ehdotuksen Tampereen kaupungin sivuilta (pdf) (siirryt toiseen palveluun).

