Digijättien voitoista verot vihdoin Suomeen? Mullistava uudistus toisi tuloja Googlelta ja Facebookilta – mutta Supercellin veropotti valuisi muualle

Facebook on iso ja kasvava toimija Suomessa, mutta veroja se ei maksa tänne euroakaan.

Yhtiöllä on Suomessa 2,6 miljoonaa käyttäjää (siirryt toiseen palveluun) ja se myy mainoksia (siirryt toiseen palveluun) täällä jo lähes 50 miljoonalla eurolla. Facebookilla ei ole kuitenkaan yhtiötä tai toimipaikkaa Suomessa ja siksi verotulotkin menevät jonnekin aivan muualle.

Toinen suomalaisten digielämän kulmakivi, Google, ei sekään maksa veroja lainkaan tänne siitäkään huolimatta, että sillä on täällä työntekijöitä ja Google Finland -yhtiö. Tiedot yhtiöiden Suomeen maksamista veroista löytyvät täältä (siirryt toiseen palveluun).

Usein kansainvälisten jättien tytäryhtiöt ostavat palveluita emoyhtiöltään. Sen takia tytäryhtiö ei tee ehkä lainkaan voittoa, jolloin verottajallakaan ei ole mitään mitä verottaa. Emoyhtiön verot voi lopulta minimoida veroparatiisissa.

Suurimpien digijättien yhteisöverot Suomeen

Yhtiö nimi vero, 1000 euroa Amazon Data Services Finland 8 Amazon Oy 0 Amazon Web Services EMEA 0 Amazon Web Services Finland 37 Google Finland 0 Apple Aktiebolag 1 174 Apple Distribution International 0 Facebook ei yhtiötä Suomessa

Tuore ehdotus panisi kuriin tällaisen verosuunnittelun mahdollisuuden. Teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n ehdotuksessa (siirryt toiseen palveluun) verot maksettaisiin sinne, missä yhtiön asiakkaat ovat. Muutos olisi mullistus, mutta teollisuusmaiden esitystä ajetaan vakavasti ja se halutaan valmiiksi jo ensi vuoden aikana.

Facebookilta 9 miljoonan verot Suomeen?

Suomelle veroremontti tarkoittaisi uusia veronmaksajia. Nykyisillä tiedoilla voisi arvioida, että Facebookin Suomeen maksamat verot voisivat olla vajaan yhdeksän miljoonan euron luokkaa, jos verotus perustuisi kokonaan siihen missä käyttäjät ovat.

Suomessa on 2,6 miljoonaa Facebookin käyttäjää eli pari promillea 1,6 miljardin käyttäjän kokonaismäärästä.

Jos suomalaisten käyttäjien määrää vastaava osuus Facebookin viime vuoden 25 miljardin dollarin tuloksesta (siirryt toiseen palveluun) verotettaisiin Suomen 20 prosentin yhteisöverolla, tänne kertyisi 9,7 miljoonan dollarin eli 8,7 miljoonan euron verotulot.

Summalla ei saisi aikaan suurta juhlaa, mutta kuitenkin uutta nelikaistaista moottoritietä kaksi kilometriä tai päällystettyä moottoritietä 60 kilometriä.

Tosin täytyy korostaa, että OECD:n esityksessä vielä paljon avoimia kysymyksiä ja siksi esimerkki on vain suuntaa-antava.

Kuluttajaa ei voi siirtää veroparatiisiin

OECD:n sihteeristön esityksen mukaan vain osa voitosta verotettaisiin maassa, jossa palvelua käytetään, ja osa nykyiseen tapaan palvelun "tuotantomaassa". Tämä laskisi Suomen Facebookilta saamaa osuutta. Sitä puolestaan nostaisi se, että veroparatiisien käyttö vaikeutuisi.

– Tämä heikentää veroparatiisien asemaa, koska kuluttajia ei voi siirtää maasta toiseen, tiivistää Etlan tutkimusjohtaja Niku Määttänen.

Hän pitää jättimäistä uudistusta toteuttamiskelpoisena.

Etlan utkimusjohtaja Niku Määttäsen mielestä digitalous vaatii yritysverotuksen remontointia. Markku Pitkänen / Yle

– Valtaosalla maita on intressi ajaa tätä. Muuten alkaa tulla kansallisia ratkaisuja, jotka rapauttavat järjestelmää ja tuovat kilpailuongelmia, Määttänen sanoo.

Esimerkiksi Ranska on hyväksynyt uuden veron digitaalisten palveluiden suuryhtiöille. Googlen, Applen, Facebookin ja Amazonin mukaan nimetty GAFA-vero on voimaan tullessaan kolme prosenttia yhtiöiden vuosittaisesta liikevaihdosta. Digitaalisten palveluiden 2-7 prosentin suuruisia veroja on vireillä ainakin myös Britanniassa, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Belgiassa, Sloveniassa ja Tsekissä.

Elinkeinoelämän keskusliiton verojohtaja Anita Isomaa-Myllymäki sanookin, että OECD:n toimet ovat tarpeen, sillä muuten koko yritysverojärjestelmä uhkaa sirpaloitua. Järjestelmä menisi entistä mutkikkaammaksi ja yritykset voisivat joutua kaksinkertaisen verotuksen uhreiksi.

– Nykyisen järjestelmän säilyttäminen ei ole realistinen vaihtoehto, hän sanoo.

Kymmenen Facebookia korvaisi Supercellin

Uudistus toisi Suomelle uusia veronmaksajia, mutta myös suuria verojen menetyksiä. Siitä hyvä esimerkikki on peliyhtiö Supercell.

Sen tulot kertyvät pääosin muualta kuin Suomesta, mutta silti se on Suomen suurimpia yhteisöveron maksajia. Viime vuonna siltä kilahti Suomeen 124 miljoonaa veroeuroa.

Supercellin talouspäällikkö Heikki Puomila arvioi, että uusilla säännöillä veroista lähtisi muualle maailmaan tuntuva osa. Puomila muistuttaa, että yhtiötä on luonnehdittu Suomessa reiluksi veronmaksajaksi, joka ei vie verosuunnittelua äärimmilleen. Uudistus ei häntä innosta. Verojen jakaminen sataan tai kahteen sataan maahan olisi työlästä. Lisäksi hän epäilee, että uudistuksessa Suomi jää häviäjäksi.

Facebookin Suomeen mahdollisesti tulevat verotuotot eivät kata lähimainkaan vajetta, jonka Supercellin pienentyvä verotuotto jättäisi, laskee Supercellin talouspäällikkö Heikki Puomila. Esa Syväkuru / Yle

– Tarvitaan ehkä kymmenen digijättiä, joilla on asiakkaita Suomessa, niin meidän maksama veropotti korvautuisi, Puomila havainnollistaa.

Puomilan mielestä "järjestelmä ei ole rikki". Hänen mielestään nykyinen arvonlisävero toimii hyvin ja suuntaa verotulot sinne missä asiakkaat ovat, ja toteuttaa tavoitteen, johon OECD pyrkii.

Verotus pakko muuttaa, hyötyi Suomi tai ei

Ehdotettu uudistus koskisi kaikkia suuria kuluttajabisneksessä olevia kansainvälisiä yrityksiä, siis muitakin kuin digijättejä. Mutta vielä on päättämättä, minkä kokoisiin yrityksiin sitä sovellettaisiin. Luonnoksissa raja vedetään 750 miljoonan euron liikevaihtoon. Suomessa sen kokoisia yrityksiä on muutamia kymmeniä.

Valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Leena Aine arvioi, että muutoksen vaikutukset voisivat olla negatiivisia Suomen kaltaiselle pienelle ja tutkimuspainoitteiselle maalle.

OECD:n vero-osaston varajohtaja Grace Perez-Navarro sanoi aiemmin Helsingissä, että periaatteessa uudistus ei olisi Suomen veropohjaa heikentävä.

Etlan Määttänen puolestaan arvelee, että Suomi voi jäädä "joitain satoja miljoonia" plussalle tai miinukselle nykytilanteeseen verrattuna. Mutta hänen mielestään Suomen kannattaa luultavasti edistää uudistusta olipa etumerkki kumpi tahansa. Luultavasti, koska uudistuksen moni yksityiskohta on vielä avoinna.

– Tilannetta ei kannata verrata nykytilanteeseen, vaan siihen, että verotulot ovat uhattuna, jos ei uudistuksia tehdä.

Digitaalisilla palveluilla on taloudessa yhä suurempi merkitys ja niitä tuottavien yritysten on helppo siirtyä sinne, missä verotus on edullisinta. Se johtaa verotulojen hupenemiseen, kun eri maat kilpailevat yrityksistä parhaiden veroetujen tarjoamisella.

– Uudistus olisi huono uutinen veroparatiiseille, Määttänen sanoo.

Suunnitelmat mullistaa kansainvälisten yhtiöiden verottaminen iskisi ankarasti juuri halvalla verotuksella kilpailevien maiden vetovoimaan.

Määttänen arvioi, että jos EU-maat pääsevät sopimukseen asiassa, muutkin seuraavat perässä. OECD:n mukaan asia on saatava sovittua jo ensi vuoden aikana, muuten kokonaisuus levähtää käsiin, kun jokainen maa rakentelee digiyhtiöiden verottamiseen omat sääntönsä.