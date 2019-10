Euroopan suurin maailmanmusiikin tapahtuma Womex soi vihdoin Suomessa – "Koko alan maailmannäyttämö on nyt täällä"

Notka soi Anne-Mari Kivimäen käsissä, kun Suistamon Sähkö esiintyy Womexin avajaiskonsertissa. Notkan kuoret ovat muovista ja palkeet pahvista. Soittajan sanoin viritys on "outo", mutta ääni on kaunis.

Notka soi Anne-Mari Kivimäen käsissä, kun Suistamon Sähkö esiintyy Womexin avajaiskonsertissa. Notkan kuoret ovat muovista ja palkeet pahvista. Soittajan sanoin viritys on "outo", mutta ääni on kaunis. Antti Eintola / Yle

– Aika ylpeitä ollaan, sanoo muusikko ja Suistamon Sähkö _-yhtyeen_keulahahmo Anne-Mari Kivimäki.

Sopiikin olla. Womexin keskiviikkoillan avajaiskonsertin esiintyjät karsittiin 4000 halukkaan joukosta. Tamperelaiset ovat vahvasti edustettuina.

Anne-Mari Kivimäen lisäksi estradille nousevat muusikko Pekko Käppi ja tanssija Timo Saari.

Kaikki kolme ovat tamperelaisen, kokeelliseen kansanmusiikkiin keskittyneen Folk Extreme -ryhmittymän jäseniä.

Anne-Mari Kivimäki tosin suree, ettei penkissä istuva avajaisyleisö mahdu tanssimaan. Pekko Käppi taas tuntee itsensä hiukan yksinäiseksi, koska on viime vuodet tottunut keikkailemaan K.H.H.L.-bändinsä kanssa.

Kuin soiva postikortti tai runsas juustokauppa

The World Music Expo eli Womex (siirryt toiseen palveluun) sai alkunsa Berliinistä. 25-vuotisen historiansa aikana tapahtuma on vaihtanut maata ja kaupunkia vuosittain ja samalla kasvanut kokoa. Suomessa Womexia ei ole järjestetty aiemmin.

Tampereelle odotetaan nyt yli kahta ja puolta tuhatta alan ammattilaista. Muusikoiden ja yhtyeiden lisäksi mukana on managereja, levymoguleja, radiopäälliköitä ja musiikkitoimittajia sadasta eri maasta.

Womexissa paitsi kuunnellaan ja katsellaan myös tehdään kauppaa ja verkostoidutaan.

– Kansan- ja maailmanmusiikin skene on Suomessa virkeä. Täällä on paljon niitä, jotka reissaavat ympäri maailmaa, muusikko Pekko Käppi sanoo.

Pekko Käppi on ollut ja esiintynyt Womex-tapahtumissa ennenkin. Nyt on erityisen "hyvät fiilikset", kun tapahtuma on omassa kotikaupungissa. Antti Eintola / Yle

– Kun koko alan maailmannäyttämö on nyt täällä, Suomessa ja Tampereella, niin onhan se mieletön käyntikortti. Tämmönen esittelypostikorttivideo, Käppi kuvailee Womexin merkitystä.

Anne-Mari Kivimäki vertaa tapahtumaa herkkujuustojen kauppaan.

– Vientiä vartenhan tämä on. On paljon ostajia, ja he ovat melkein kuin juustoja shoppailisivat: maistanpa tuon ja tuon. He miettivät, olisiko se haitari vai jouhikko vai otanko molemmat keikalle. On tärkeätä olla täällä, jos haluaa ulkomaille niin sanotusti livenä tai tallenteina, sanoo Anne-Mari Kivimäki.

Jouhikko uudella voimalla

Pekko Käppi esiintyy Womexin avajaisissa ilman bändiään K.H.H.L:ää – sen nimi muuten tulee sanoista Kuolleitten hillittömien hevosten luut.

Lavalla on tällä kertaa vain mies, laulu ja jouhikko.

Siellä on maailmanmusiikkiporukkaa, joka on kyllä tottunut toinen toistaan eriskummallisempiin soittimiin Pekko Käppi

– Luulen, että salissa puolet porukasta tietää heti mikä on jouhikko, ja se toinen puoli osaa ottaa selvää. Siellä on maailmanmusiikkiporukkaa, joka on kyllä tottunut toinen toistaan eriskummallisempiin soittimiin.

Jouhikko eli jouhikannel on jo vuosisatoja tunnettu lyyrasoitin, jonka kieliä soitetaan jousella.

Pekko Käppi taas tunnetaan miehenä, joka kytki jouhikkoon sähkön parikymmentä vuotta sitten. Yhdistelmä on herättänyt hämmästystä, kun soittaja vielä myös laulaa vähän säröisesti.

– Joo, sähkö on selvästi hämännyt osaa ihmisistä tässä kansanmusiikin ja etnon skenessä. Se on sellainen leikkaus kuin vaikka Hurriganeseilla oli, leikkaus vähän kovaäänisempään musiikkiin.

Pekko Käppi tiedetään mieheksi, joka kytki jouhikkoon sähkön. Antti Eintola / Yle

Sähkö ja pieni vahvistin tulivat vanhasta soittimesta innostuneen Käpin varusteisiin, koska jouhikko ei oikein pärjännyt katusoitossa – varsinkin kun soittokaverilla oli säkkipilli.

Visuaalista etnoteknoa Karjalasta

Anne-Mari Kivimäki sanoo yhtyeensä Suistamon Sähkön esitystä "visuaaliseksi pläjäykseksi".

Neljän hengen taidoilla paitsi soitetaan, lauletaan ja tanssitaan myös käsitellään ääniä ja liikutaan niin, ettei lopputulosta voi vieras näkemättä selittää.

Me emme ole mikään suistamolainen perinnebändi! Anne-Mari Kivimäki

Esityksen juuret ovat luovutetulla alueella, Laatokan Karjalan Suistamolla. Aikanaan kerätyt ja huolellisesti arkistoidut tarinat ovat olleet musiikista väitelleen Kivimäen aarreaitta.

– Mutta me emme ole mikään suistamolainen perinnebändi! Suistamon Sähkö on kuvitteellinen karjalainen etnoteknobändi, Anne-Mari Kivimäki huomauttaa.

Suistamon Sähkön keikoilla Kivimäen käsissä soi useimmiten pieni venäläinen leikkihaitari notka. Sen kuoret ovat muovista, palkeet pahvista ja vire hiukan "outo", mutta ääni on kaunis.

Notka on on yksi Womexin erikoisuuksista. Anne-Mari Kivimäki arvelee, että jos puolet avajaisväestä tuntee Pekko Käpin jouhikon, niin notkaa tuskin tuntee kukaan, eivät edes tapahtuman venäläiset vieraat. Avajaisten jälkeen soitin ja sen paljetremolo lienevät tuttuja entistä useammalle.

Womex avataan konsertilla Artic Fire – Pohjoiset tulet (siirryt toiseen palveluun). Tamperelaismuusikoiden lisäksi lavalle nousevat helsinkiläinen, arkistoäänitteitä hyödyntävä Pauanne sekä muun muassa joiuista ammentava duo Vildá.