Ahvenanmaan vaaleissa valta vaihtui: Keskusta voitti, sosiaalidemokraatit hävisivät

Keskusta palasi vallankahvaan Ahvenanmaan maakuntapäivävaaleissa. Oppositiossa ollut puolue sai kaksi lisäpaikkaa eli sillä on tulevilla maakuntapäivillä yhdeksän edustajaa.

Myös Sitoutumaton kokoomus voitti yhden paikan lisäten edustajiensa määrän neljään. Kokonaan uusi ryhmittymä näissä vaaleissa oli Hållbart iniativ (Kestävä aloite). Se sai kaksi edustajaa.

Nyt maakuntahalllituksessa olleet sosiaalidemokraatit menettivät kaksi paikkaa (5 -> 3). Myös hallituksessa olleet Liberaalit (7 -> 6) ja Maltilliset (5 -> 4) kärsivät tappion maakuntapäivävaaleissa.

Ahvenanmaan itsenäisyyttä kannattava Ålands framtid menetti vaaleissa toisen paikkansa ja sen ainoaksi edustajaksi jää Stephan Toivonen.

Maakuntapäiville valitaan 30 edustajaa neljän vuoden välein. Se nimittää maakuntahallituksen ja säätää lakeja.

Kuntauudistus kampitti

Ahvenanmaan vaaleja Svenska Ylelle kommentoinut valtiotieteilijä Siv Sandberg arvioi nykyisen maakuntahallituksen ajaman kuntauudistuksen koituneen valtaapitäneiden kohtaloksi. Ahvenanmaalla on 16 kuntaa, joista osa on hyvin pieniä.

Valtiotieteilijä Siv Sandberg. Bengt Östling/Yle

Uudessa kuntamallissa saarimaakuntaan olisi tullut vain neljä kuntaa. Kuntauudistukselle on Siv Sandbergin mukaan tarvetta, mutta se herätti voimakasta vastustusta ja Keskusta hyödynsi sitä.

Ahvenanmaalla on asukkaita nyt hieman alle 30 000. Pikkukunnissa väkeä on varsin vähän. Esimerkiksi Sottungan saaristokunnassa on alle sata asukasta.

Maakuntahallituksen johtoon noussee Keskustan puheenjohtaja Veronica Thörnroos, joka oli myös vaalien äänikuningatar 590 äänellä.

Tulevaan maakuntahallitukseen tarvitaan vielä kolmas puolue vaalit voittaneiden Keskustan ja Sitoutumattoman kokoomuksen rinnalle, jotta hallituksella olisi enemmistö maakuntapäivillä.

Siv Sandbergin mukaan etukäteen arvioitiin, että tulossa olisi perinteinen porvarihallitus, jonka muodostaisivat Keskusta, Liberaalit ja Maltilliset.

Vaalien ääntenkasku oli varsin hidasta ja suunniteltu sähköinen äänestys internetissä peruttiin viime hetkillä ennen aloitusta, koska sen turvallisuudesta ei oltu varmoja.

Maakuntavaalien äänestysprosentti oli 69.1 ja ääniä annettiin kaikkiaan 14 194.

