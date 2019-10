Tuhansien eurojen lasku vahingoista, joita vuokralaiset eivät aiheuttaneet: "Menin paniikkiin"

Tiia Sjöblad oli järkyttynyt, kun hän avasi vuokranantajansa Hoasin lähettämän kirjeen: 5 100 euron lasku, maksuaikaa kolme viikkoa.

– Taisin hieman itkeäkin. Se oli valtava summa. Kysyin itseltäni: mistä saan rahat kasaan?

Sjöblad asui Hoasin opiskelija-asunnossa sulhasensa Fredrik Sjöbladin kanssa. Pariskunta oli aiheuttanut pienen vesivahingon vuorka-asuntonsa keittiöön. Kun lattia oli avattu, sieltä oli löytynyt vanha kosteusvaurio. Hoas tiesi vanhasta vahingosta, sillä siitä oli raportoitu jo vuonna 2013 – vuosi ennen kuin Sjöbladit muuttivat asuntoon. Nyt Hoas siis vaati, että pariskunta maksaisi myös vanhasta vesivahingosta koituvat korjauskustannukset.

– Siinä vaiheessa alkoi suututtaa. Hoas yritti periä meiltä yli viisi tuhatta euroa vanhasta vahingosta, josta he tiesivät jo ennen kuin muutimme asuntoon, Tiia Sjöblad kertoo.

Tiia Sjöbladin (vas.) mukaan valitusprosessi vei paljon aikaa ja energiaa. Yle / Taisto Lapila

Svenska Ylen selvityksestä käy ilmi, että Sjöbladit eivät ole ainoat Hoasin lähettämistä vahingonkorvaus- ja siivouslaskuista valittaneet asukkaat. Hoasilla on yli 9 700 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, ja viimeisen kymmenen vuoden aikana 33 entistä vuokralaista on valittanut opiskelija-asuntosäätiön toiminnasta Kuluttajariitalautakuntaan.

Vain pieni osa kaikista vuokrakiistoista päätyy Kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn.

– Suurimmalla osalla opiskelijoista ei ole energiaa tai he eivät edes tiedä, että sellainen mahdollisuus on olemassa, Kuluttajariitalautakunnassa istuva asianajaja Marina Furuhjelm sanoo.

Viranomaiset hylkäävät Hoasin vaatimukset

Suurin osa Hoasiin kohdistuneista valituksista liittyy siivous- ja vahingonkorvauskuluihin. Summat ovat sadoista euroista tuhansiin. Kirjallisisissa lausunnoissaan Kuluttajariitalautakunta on suhtautunut skeptisesti Hoasin vaatimuksiin, sillä Hoasilta on puuttunut kuvallinen todistusaineisto väitetyistä vaurioista tai likatahroista.

Yhdeksässä tapauksessa 16:ssa lautakunta on joko pienentänyt Hoasin vaatimaa summaa tai evännyt vahingonkorvausvaatimuksen kokonaan. Niissä tapauksissa, jossa korvauslasku on todettu perättömäksi, Hoas on joutunut maksamaan vuokravakuuksia vuokralaisille takaisin korkojen kera.

Kuvassa olevassa tapauksessa Kuluttajariitalautakunta katsoi, että Hoasin esittämät maksuvaatimukset olivat sisällöltään ristiriitaisia. Yle / Alexander Uggla

4 000 euron lasku saunan uusimisesta

Dina Belfer oli muuttanut Hoasin perheasunnosta pois jo useita kuukausia sitten, kun hän sai postissa opiskelija-asuntoyhtiöltä 4 000 euron laskun. Lasku koski asunnon saunaa, johon Hoas oli uusinut kaikki puiset osat. 18 vuotta vanhaa saunaa ei ollut koskaan aiemmin korjattu ja nyt Belferiä vaadittiin maksamaan koko urakka.

– Olen yksinhuoltaja ja menin täysin paniikkiin laskusta. Olin käyttänyt saunaa vain muutaman kerran, Belfer kertoo.

Belfer valitti laskusta Kuluttajariitalautakuntaan, joka katsoi, että saunan korjausvaatimukset olivat kohtuuttomat, sillä opiskelija-asuntoyhtiö ei ollut huomioinut vanhan saunan ikää.

Dina Belfer näyttää kuvia saunasta Spotlightin toimittajalle. Hoas käytti kuvia todisteina vahingonkorvausvaatimuksessaan. Yle / Taisto Lapila

Lopulta Belferin maksettavaksi jäi yhteensä 1 800 euroa vaurioista, joita ei voinut laittaa normaalin kulumisen piikkiin. Ne koostuivat muun muassa Belferin kahden kissan aiheuttamista jäljistä. Vaikka lemmikit olivat asunnossa sallittuja, niiden aiheuttamat mahdolliset vahingot vuokralainen joutuu yleensä korvaamaan.

Vahingot pienenivät neljännesosaan alkuperäisestä

Tiia ja Fredrik Sjöblad valittivat yli viiden tuhannen euron keittiölaskustaan.

– Olemme käyneet varmaankin 20 sivun verran sähköpostikeskustelua Hoasin kanssa, Fredrik Sjöbland sanoo.

Monta kuukautta kestäneen kädenväännön jälkeen, vuokranantaja lopulta suostui pienentämään vaaditut korvaukset neljäsosaan alkuperäisestä. Todisteet vanhasta kosteusvahingosta puhuivat puolestaan. Myös Kuluttajariitalautakunta katsoi, että 1 300 euroa oli kohtuullinen korvausvaatimus vesivahingosta, jonka pariskunta oli keittiöön aiheuttanut.

"Inhimillisiä virheitä"

Hoas ei halunnut kommentoida Svenska Ylelle yksittäistapauksia. Opiskelija-asuntosäätiön mukaan kyse on inhimillisistä virheistä.

– Teemme virheitä silloin tällöin. Pyrimme siihen, että kaikkiin valituksiin suhtaudutaan samalla tavalla. Toki se tarkoittaa myös sitä, että kohtelemme heitä suurena massana, Hoasin kiinteistöjohtaja Kim Lindholm sanoo.

Lindholmin mukaan kulumista on erityisen paljon juuri opiskelija-asunnoissa. Muuttoja Hoasin asuntoihin ja niistä pois on vuodessa yhteensä 10 000. Vuokralaisia on 19 000.

Hoasin kiinteistöjohtaja Kim Lindholmin mukaan kulumista ilmenee erityisen paljon juuri opiskelija-asunnoissa, joissa vuosittaiset muuttovirrat ovat valtavat. Yle / Taisto Lapila

Kiinteistöjohtaja huomauttaa, että Hoasin tiukka linja tahroista ja vaurioista on yksi syy siihen, että vuokrat voivat olla niin alhaiset. Säätiö ei osallistu samalla tavalla vuokrakohteen ylläpitokustannuksiin kuin muut vuokranantajat. Hoasin vuokrat ovat noin 35 prosenttia halvemmat kuin yksityisillä markkinoilla.

– Emme lähetä perusteettomia laskuja. Mutta joskus virheitä sattuu, Lindholm sanoo.

Vuokralaiset heikommassa asemassa kuin vuokranantaja

Liisausasioihin erikoistunut asianajaja Marina Furuhjelmin uskoo, että vuokranantajien vaatimat perättömät ja ilman selvityksiä tehdyt vahingonkorvausvaatimukset ovat yleisiä. Virheelliset korvausvaatimukset huomataan vasta sitten, kun vuokralainen tekee valituksen.

– Tätä tietoa Hoas ei saa selville ennen kuin vuokralainen kirjoittaa takaisin. Vasta sitten Hoas alkaa selvittämään, onko vaatimus aiheellinen vai ei, Furuhjelm sanoo.

Asianajaja Marina Furuhjelmin mukaan vuorkalainen jää helposti suuren vuokrantajan jalkoihin, sillä vuokranantajalla on niin paljon enemmän resursseja käytettävissään. Yle / Taisto Lapila

Vaikka laki asuinhuoneiston vuokrauksesta on vuokralaisen puolella, valtasuhteet vuokramarkkinoilla ovat todellisuudessa päinvastaiset.

– Vuokralaisen asema on selkeästi heikompi. Suurella vuokranantajalla on yleensä omat asianajat, jotka tietävät tarkalleen, mitä he tekevät, Furuhjelm sanoo.

Eräs Hoasin entinen vuokralainen sai puolestaan 130 euron siivouslaskun muutettuan pois Hoasin asunnosta. Kun hän teki asiasta valituksen Kuluttajariitalautakuntaan, Hoas vastasi välittömästi peruvansa korvausvaatimuksensa prosessiekonomisista syistä ja lisäsi, että väitetylle lialle ei ollut näyttöä.

Miksi Hoas veti vahingonkorvausvaatimuksensa takaisin?

– Oma työmme maksaa ja kaikkiin yksittäistapauksiin ei kannata työllistää Kuluttajariitalautakuntaa. Kokonaisarvionnin jälkeen päädyimme siihen, että tätä tapausta ei kannata jatkaa, Hoasin kiinteistöjohtaja Kim Lindholm vastaa.

Hoas perui maksuvaatimuksensa sen jälkeen, kun vuokralainen valitti siitä Kuluttajariitalautakuntaan. Väitetylle lialle ei ollut todisteita. Yle / Alexander Uggla

Reklamointi on työlästä

Asianajaja Marina Furuhjelmin mukaan on huolestuttavaa, että isot vuokrantantajat, kuten Hoas, laiminlyö vuokralaisia saavuttaakseen suurempia taloudellisia tavoitteita.

– Vuokranantaja yrittää selvästi vähentää omia kustannuksiaan ja laittaa niistä niin paljon kuin mahdollista vuokralaisen piikkiin. Lopulta kyse on bisneksestä ja taustalla on aina raha, Furuhjelm sanoo.

Tiia ja Fredrik Sjöblad ovat pettyneitä siihen, miten Hoas kohteli heitä. Jos pariskunta ei olisi pitänyt pintaansa, he olisivat joutuneet maksamaan noin 4 000 euroa enemmän kuin mitä he valituksen jälkeen maksoivat.

– Se oli stressaavaa, että oli sellainen summa, jonka olet velkaa jollekin taholle. Miten väittää vastaan, jos et ole syyllinen? Se vei paljon aikaa energiaa, Tiia Sjöblad sanoo.

