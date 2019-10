MOT:n selvitys: Veikkauksen todellinen liikevaihto on 13 miljardia

Veikkaus käyttää sisäisesti liikevaihdostaan lukua, joka poikkeaa julkisuuteen kerrotusta.

Julkisesti Veikkaus kertoo liikevaihdon olevan noin kolme miljardia. Ylen MOT kertoo selvityksessään, että Veikkauksen todellinen liikevaihto on 13 miljardia.

Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski vahvistaa tiedon MOT:lle.

– Emme me sitä piilota. Kuten nytkin, olemme kertoneet koko uuden yhtiön olemassaoloajan erilaisissa tilaisuuksissa meidän esittelykalvoissamme, mikä on totaaliliikevaihtomme. Se on meillä sisäisesti käytössä ja aivan avoimesti kerromme, että yhtiön liikevaihto on tänä vuonna 13 tai 12,8 miljardia.

Asia johtuu siitä, että Veikkaus raportoi henkilökohtaisen arvonnan peliautomaatti- ja pöytäpeleissä liikevaihdon maksetuilla voitoilla vähennettynä. Ilman tätä vähennystä peliautomaattien osuus olisi noin 11 miljardia.

– Se on yleinen käytäntö toimialalla. Noudatamme rahapelialan normaalia käytäntöä, eli ei se ole siinä mielessä mitenkään poikkeavaa, Olli Sarekoski sanoo.

MOT:n selvityksen mukaan pelikatteen ja liikevaihdon sekoittaminen ei ole alan käytäntö ainakaan Pohjoismaissa.

MOT kertoo, kuinka Veikkaus käyttää raha-automaattipelien 840 miljoonan euron pelikatetta liikevaihtona muiden pelien liikevaihdon rinnalla.

