Japani saa uuden keisarin historiallisessa juhlassa – Katso kruunajaistilaisuus suorana lähetyksenä kello 7.00

Japanissa eletään tiistaina historiallisia hetkiä, kun saarivaltio saa uuden keisarin.

Maata vuodesta 1989 hallinnut keisari Akihito luopui keväällä korkean ikänsä ja heikkenevän terveytensä takia vallasta. Hänen poikansa Naruhito on ollut Japanin perustuslaillisen monarkian keulakuva toukokuun alusta lähtien.

Japanin keisari Akihito luopui vallasta

Huolimatta jo vapun aikaan tapahtuneesta muodollisesta vallansiirrosta, virallinen keisarin kruunajaistapahtuma järjestetään vasta nyt.

Kuka on Naruhito?

59-vuotiaasta prinssi Naruhitosta odotetaan Japanille uuden aikakauden keisaria. Vaikka Naruhito on tiukasti kiinni japanilaisissa perinteissä, hän on osoittanut kykenevänsä tekemään moderneja valintoja.

Valmistuttuaan tokiolaisesta Gakushuinin yksityisyliopistosta vuonna 1982 hän matkusti Britanniaan opiskelemaan Oxfordin yliopistossa historiaa.

Prinssi asui tavallisessa opiskelija-asuntolassa. Muistelmateoksessaan "Thames and I – a Memoir of Two Years at Oxford" hän kuvailee riemukasta opiskelijaelämäänsä. Siihen liittyivat käynnit Oxfordin historiallisissa pubeissa, samoin kuin tyylikkäissä yökerhoissa.

Pyykinpesuun tottumattoman Naruhiton opiskelijamuistoihin kuuluu taistelu asuntolan monimutkaisen pesukoneen kanssa.

Nuori prinssi Naruhito. EPA

Naruhito on matkaillut laajalti Euroopassa ja tavannut lukuisia monarkkeja. Nuori prinssi kertoo panneensa tyytyväisenä merkille, kuinka vapaamuotoista eurooppalaisten kruunupäiden elämä on. Hän huomasi esimerkiksi Englannin kuningatar Elisabetin kaatavan itse itselleen teetä.

Tuleva keisari harrastaa liikuntaa ja urheilua. Oxfordin yliopiston Merton-collegessa hän harjoitteli tennistä. Myöhemmin hän on alkanut vahvistaa ruumiinkuntoaan lenkkeilemällä ja retkeilemällä luonnossa.

Naruhito on nuoresta pitäen soittanut viulua. Myöhemmällä iällä hän tosin siirtyi alttoviuluun, joka ei hänen mukaansa ole yhtä hallitseva soitin kuin viulu ja sopii siten hänen luonteelleen.

Naruhito on kiinnostunut ympäristöasioista ja omistautunut erityisesti puhtaaseen veteen liittyvistä ongelmista.

Rakkausavioliitto

Naruhito on naimisissa taloustieteitä ja lakia opiskelleen ja Japanin ulkoministeriössä työskennelleen Masako Owadan kanssa.

Japanin tiedotusvälineet ehtivät jo huolestua, sillä prinssi ehti 33-vuotiaaksi ennen kuin häitä juhlittiin. Hänen pelättiin jäävän naimattomaksi, mikä olisi Japanin olosuhteissa ollut erikoista. Sitäpaitsi prinssiä pidettiin tavoiteltuna poikamiehenä yhtä lailla hyvän asemansa, koulutuksensa, käytöksensä kuin myös ulkomuotonsa puolesta.

Harva kuitenkin tiesi, että prinssillä oli morsian katsottuna jo monen vuoden ajan. Naruhito joutui piirittämään Masakoaan kauan aikaa ja kosimaankin kolmesti ennen kuin Masako antoi suostumuksensa keisarilliseen avioliittoon.

Morsiamen valinta oli osoitus Naruhiton uudenaikaisesta ajattelusta, sillä Masako ei ole taustaltaan aatelinen.

Psinssi Naruhito ja Masako Owada. AFP

Seuraava ongelma nousi suvunjatkamisesta. Kansakunta odotti prinsessalta keisarisuvun jatkajaa, mutta kesti vuoteen 1999 saakka, ennen kuin hovi ilmoitti Masakon olevan raskaana. Valitettavasti raskaus päättyi keskenmenoon.

Viimein vuonna 2001 Masako synnytti tyttövauvan, Aikon, jonka keisarilliseksi nimeksi tuli prinsessa Toshi. Hän jäi keisariparin ainoaksi lapseksi.

Masakolle kysymys poikalapsesta oli hyvin vaikea. Mahdollisesti tästä syystä hänen kerrotaan saaneen henkisiä ongelmia. Naruhito tuki vaimoaan vaikeina aikoina, mikä keisarikunnassa pantiin tyytyväisenä merkille.

Tiukasti perinteisiin kytkeytyvässä Japanissa kruunu ei periydy naiselle, joten Aikosta ei tule keisarinnaa. Naruhiton jälkeen keisarius siirtyy hänen nuoremmalle veljelleen, prinssi Fumihitolle ja hänen jälkeensä Fumihiton pojalle Hisahitolle.

Kruunajaisten kulku

Juhlaseremonia tapahtuu Tokion keisarillisen palatsin niin sanotussa Mäntysalissa. Palatsiin saapuu noin 2 000 kutsuvierasta.

Keisarin palatsi Tokiossa. Kimimasa Mayama / EPA

Saliin on tuotu keisarinvallan symbolit: miekka ja jalokivi. Miekka symboloi keisarin rohkeutta ja jalokivi hyväsydämisyyttä.

Naruhito ja Masako saapuvat saliin. He ovat pukeutuneet keisarillisiin juhlavaatteisiin. Keisarin juhlavaate on väriltään tumman oranssi, joka on keisarille omistettu väri.

Kumpikin istuutuu omalle valtaistuimelleen. Tämä on merkki siitä, että he ovat nyt maan hallitsijat.

Valtaistuinta ympäröivät verhot avataan ja keisari nousee lukemaan julistuksen, jossa hän ilmoittaa vallanperimyksestä.

Seuraavaksi ääneen pääsee Japanin pääministeri Shinzo Abe, joka onnittelee uutta keisaria.

Läsnä oleva juhlaväki huutaa kolminkertaisen onnitteluhuudon "Banzai", jonka jälkeen keisaripari poistuu huoneesta. Tilaisuuden on määrä kestää vain puolisen tuntia.

Autoajelu ja päivällinen

Valtakunnallinen juhla saa jatkoa, kun keisaripari näyttäytyy kansalaisille ajamalla avoautolla noin viiden kilometrin matkan Keisarillisesta palatsista Akasakan asunnolleen.

Japanin tuleva keisari Naruhito ja keisarinna Masako. AOP

Tätä matkaa varten keisariparille on valmistettu 660 000 euroa maksanut Toyota Century.

Autojen on määrä lähteä liikkeelle kello 9 Suomen aikaa. On kuitenkin mahdollista, ettei ajelua tehdä, sillä Tokioon on ennustettu ankaraa sadetta.

Juhlaillallinen

Kruunajaisjuhla huipentuu kello 13 Suomen aikaa alkavaan suureen juhlapäivälliseen, johon on saapunut edustajia noin 180 maasta ja kansainvälisestä järjestöstä.

Suomea edustaa Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö.

Muista vieraista voidaan mainita Yhdysvaltain liikenneministeri Elaine Chao, Kiinan varapresidentti Wang Qishan, Belgian kuningas Philippe, Espanjan kuningas Felipe VI ja Britannian prinssi Charles.

