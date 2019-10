Kevytautot eivät kelvanneet komissiolle, joten otettaisiinko mallia naapurista? Ruotsalaisteini huristaa kouluun autolta näyttävällä traktorilla

Haaparantalaisen Jennifer Rovanperän A-traktori on muutettu vanhasta avolavapakettiautosta. Koulun lisäksi hän kulkee sillä harrastuksiin ja kavereiden luo.

Haaparantalaisen Jennifer Rovanperän A-traktori on muutettu vanhasta avolavapakettiautosta. Koulun lisäksi hän kulkee sillä harrastuksiin ja kavereiden luo.

Suomessa liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet pohtivat parhaillaan kevytautoihin liittyvää ongelmaa, joka naapurimaassa Ruotsissa on jo ratkaistu. Siellä nuoret ovat jo pitkään voineet ajaa EU:n ajokorttidirektiivin määräyksiin sopivilla A-traktoreilla, joiden teknisiä ratkaisuja harkitaan otettavaksi soveltuvin osin myös Suomen kevytautolakiin.

Eduskunta hyväksyi viime viikolla kevytautot sallivan lain voimaantulon lykkäämisen vuodella. Komissio on aiemmin tyrmännyt lakimuutoksen, joten sen sisältöä on vielä viilattava.

Pitäisikö Suomen ottaa mallia länsinaapurista, jotta suunnitellut kevytautot sopisivat komissionkin mielestä 15-vuotiaan ajettavaksi AM-ajokortilla? Mahdollisesti, sanoo liikenne- ja viestintäministeriön yksikönpäällikkö Sini Wirén.

Ruotsin A-traktorit ovat henkilö- tai lavapakettiautoista muunnettuja ajoneuvoja, joissa on tilaa enintään kahdelle, kuormatila ja vetokoukku, ja niillä saa ajaa enintään kolmeakymppiä.

– Meillä ei ole vielä poliittisesti linjattu, mitä asioita komission kanssa käytävissä keskusteluissa otetaan esille. Mutta nuo ovat relevantteja ehdotuksia, sanoo Sini Wirén.

Wirénin mukaan epävirallisissa keskusteluissa komissiolta tuskin saadaan varmoja askelmerkkejä siitä, minkälaisen kevytautolain se voisi lopullisesti hyväksyä.

– Tässä haetaan sellaista kompromissia, joka kävisi molemmille, sekä Suomelle että Euroopan komissiolle.

Ruotsissa EPA- ja A-traktorit olivat liikenteessä jo ennen EU-jäsenyyttä, joten niitä ei ole tarvinnut hyväksyttää komissiolla.

"Turvallisempi kuin mopoauto"

Lukiota Haaparannalla Tornedalsskolanissa käyvä Jennifer Rovanperä suuntaa koulupäivän päätyttyä pysäköintialueelle ja nousee isoon Nissaniinsa.

Rovanperän kulkupeli näyttää tavanomaiselta lavapakettiautolta, mutta sillä Rovanperä saa ajaa laillisesti Ruotsin maanteillä.

– Ajan tällä lähinnä, kun olen menossa kouluun tai harjoituksiin. Ei tarvitse olla vanhemmilta kyytiä kyselemässä, kertoo Jennifer Rovanperä.

Rovanperä sanoo harkinneensa mopoauton ja A-traktorin välillä. Lopullisen valinnan teki perheen isä.

– Isän mielestä tämä on turvallisempi kuin mopoauto, perustelee Rovanperä.

A-traktori on Ruotsin "kevytauto" EPA- ja A-traktoreita saa Ruotsissa ajaa 15-vuotiaana AM-luokan ajokortilla. Niitä on Ruotsissa noin 20 000. Niiden nopeus on rajoitettu mekaanisesti 30 kilometriin tunnissa esimerkiksi vaihteistoa muokkaamalla. A-traktorissa saa olla kuljettajan lisäksi tilaa enintään yhdelle matkustajalle. Lisäksi siinä on oltava vetokoukku ja kuljetustilaa. Uusia EPA-traktoreita ei enää saa hyväksytyksi, mutta A-traktoreiksi muutetaan esimerkiksi isoja avolava- ja farmariautoja.

Rovanperän A-traktori on omin voimin rakennettu noin 15-vuotiaan Nissanin pohjalta. Avolava-autossa ohjaamoa ei tarvitse erikseen lyhentää, mutta monet A-traktorit on katkaistu kuljettajan penkin takaa jotta kyytiin mahtuu vain sallitut kaksi henkilöä.

Ruotsissa on arviolta parikymmentä tuhatta EPA- ja A-traktoria. Menopelin lain sallima suurin nopeus on 30 kilometriä tunnissa. Nopeus on tehty muuttamalla vaihteiston välityksiä.

Suomessa nopeusrajoitukseksi olisi tullut 60 kilometriä tunnissa. Meillä rajoitus oli määrä toteuttaa sähköisesti.

A- ja EPA-traktorien modernisoimisesta on keskusteltu Ruotsin valtiopäivillä. Suomen aikeita päästää 15-vuotiaat liikenteeseen kevytautojen ratissa ovat kritisoineet muun muassa Pyöräliitto ja osa liikenneturvallisuusasiantuntijoista.

Avolava-autot ovat suosittuja A-traktorien aihioita Ruotsissa, mutta niitä rakennetaan myös vanhoista isoista dieselfarmareista. Suomessa kevytautoiksi haluttiin uusia pikkuautoja, joiden päästöt ovat pienet. Kimmo Hiltula / Yle

Mutta entäs päästöt?

Suomen kevytautohanke lähti Ruotsiin nähden toisenlaisista lähtökohdista: muunnettaville autoille haluttiin esimerkiksi enintään kymmenen vuoden ikäraja, jotta ne olisivat riittävän vähäpäästöisiä.

Ruotsissa monet A-traktorit on tehty vanhoista avolava-autoista tai ison perheautoluokan autoista, joissa on usein isot dieselmoottorit.

– Erityisesti liikenneturvallisuus on uusissa autoissa paremmalla tasolla, mutta myös päästönäkökulma on asia joka pitää pitää mielessä, jos ruvetaan vanhoista autoista muuttamaan kevytautoja, sanoo erityisasiantuntija Aino Still liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Kevytautoilta ei myöskään ole haluttu vaatia teknisiä muutoksia, jotka olisi vaikea myöhemmin purkaa. Ruotsissa A-traktorien muuttaminen takaisin henkilöautoksi on useimmiten mahdotonta tai ainakaan se ei kannata.

– Yhtenä ajatuksena tässä oli taloudellinen näkökulma. Jos nuoren käytössä ollut kevytauto voidaan myöhemmin muuttaa tavalliseksi henkilöautoksi, siinä voi tulla kustannussäästöä, arvioi Aino Still.

Suomen kevytautoihin suunniteltua sähköistä nopeudenrajoitinta ei olisi voinut asentaa itse, joten muutokset molempiin suuntiin edellyttäisivät joka tapauksessa käyntiä autokorjaamolla. Ruotsissa A-traktorin voi rakentaa itse – muutoskatsastus on kuitenkin hoidettava katsastuskonttorilla tavanomaiseen tapaan.

Vuosikatsastusta A-traktoreilta ei vaadita, Suomen kevytautoille katsastusvelvoite säädettäisiin lakiesityksen mukaan erikseen asetuksella.

Tarvitaanko Suomessa kevytautoja vai pitäisikö koko asia unohtaa? Keskustele aiheesta klo 22 asti.

