Suomalainen tango puree myös Keski-Euroopassa – kaiho ja luonto kiehtovat kuulijaa

Suomalaista tangoa ovat vieneet eurooppalaiseen tietoisuuteen muun muassa Aki Kaurismäen elokuvat, FINtango-festivaali Saksassa ja monet suomalaiset esiintyjät kiertueillaan. Näin sanoo tietokirjailija Timo Kalevi Forss, joka on juuri kirjoittanut kirjan Tähdet meren yllä: suomalaisen tangon tarina.

– Ajattelin aikaisemmin, että suomalaisessa tangossa saksalaisia viehättävät melankolia ja tuska. Saksassa käytyäni oivalsin, että muunmaalaisiin tangossa voi vedota vahva luontosuhde. Tangossa puhutaan aina tuomesta, pihlajasta tai vesistöstä. Satumaa-tangossakin on luontovertauksia. Saksa ja Buenos Aires eivät näytä samanlaiselta kuin Suomen luonto, sanoo Forss.

Myös Uusikuu-yhtye kiertää Saksassa ja Sveitsissä suomalaista tangoa markkinoiden. Se on esiintynyt klassisen musiikin festivaaleilla, kansanmusiikkifestivaaleilla ja jazzklubeilla, kertoi yhtyeen solisti Laura Ryhänen Radio Suomen Päivä -ohjelmassa.

Uusikuu laulaa tangoa suomenkielellä. Miten tangon sanoma menee perille?

– Mukavin hetki esiintymisessä on se, kun ihmisillä on silmät kiinni ja he kuuntelevat. Jälkeenpäin he sanovat, etteivät ymmärrä yhtään, mistä lauloin. Siitä tulee kuitenkin hyvä mieli. Laulujen tarinat ovat kuitenkin iso osa esiintymistä ja niistä kerrotaan laulujen välillä.

Ryhänen haluaa viedä suomalaista tangoa kaikkien niiden tietoisuuteen, jotka eivät vielä tunne sitä. Parikymppisenä tango oli Ryhäselle vierasta, mutta elämänkokemuksen myötä hän alkoi löytää hyviä sanoituksia.

Hänen mukaansa Uusikuu ottaa esityksiin hyvin vähän kaikista tunnetuimpia suomalaisia kappaleita. Kappaleita valitessaan yhtyeen viulisti Mikko Kuisma kuunteli yli 1 000 kappaletta, joista tiedettiin, että ne oli käännetty suomeksi, tai ainakin toivottiin, että niistä olisi käännösversiot.

– Otettiin erityisesti sellaisia kappaleita, joista laulajana tykkään. Saksalaisista kappaleista mukaan tuli kappale Ei itketä lauantaina. Kun ollaan Saksassa, halutaan osoittaa kunnioitusta myös saksalaiselle musiikille.

Repertuaariin kuuluvat myös Unto Monosen tangot sekä Dallapen vanha tuotanto ja Georg Malmstenin kappaleet 1930 - 1960 -luvuilta.

– Monet Dallapen jäsenistä esiintyivät ulkomailla. Jos he nyt näkevät, he ovat varmaan tyytyväisiä, että heidän musiikkiaan esitetään yhä. Niiden kappaleiden voima kantaa sata vuotta jälkeenpäin missä tahansa. Mitä muuta lauluntekijä voisi toivoa omalle työlleen, sanoo Laura Ryhänen.

Suomalaista tangoa on vienyt ulkomaille myös Sväng-yhtye, joka kiertänyt Saksassa. Heillä on ollut mukana myös tanssipari, joka on pitänyt opetustuokioita suomalaisen tangon askeliin.

– Suomalaisen tangon tanssiminen koetaan helpoksi. Se on sellainen joka miehen laji, sanoo Timo Kalevi Forss.

