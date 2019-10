Viron poliisi ei käynnistä tutkintaa Silja Europalla menehtyneistä – "kuolemat eivät epäilyttäviä"

Viron poliisi ei ole toistaiseksi käynnistänyt tutkintaa Silja Europa -laivalta menehtyneinä löydettyjen kahden nuoren suomalaisen kuolemasta. Viron poliisi katsoo, että 25-vuotiaan naisen ja 21-vuotiaan miehen kuolemat eivät olleet epäilyttäviä.

– Tällä erää ei ole käynnissä tapausten poliisitutkintaa, koska emme pidä näitä kuolemia epäilyttävinä, Viron poliisin edustaja Leana Loide ilmoitti STT:lle sähköpostitse.

Loiden mukaan kummankin vainajan tarkka kuolinsyy selvitetään ruumiinavauksessa. Loide toteaa, että kummankaan vainajan ruumiista ei löydetty ulkoisen väkivallan merkkejä.

Viron poliisi ei ainakaan toistaiseksi usko, että kuolemat liittyisivät toisiinsa.

"Kuolemat laivoilla harvinaisia"

Silja Europan omistaa varustamo Tallink Silja. Varustamon viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoi STT:lle maanantaina sähköpostitse, että myös yhtiön käsitys on edelleen se, että varhain sunnuntaina laivalta löydettyjen vainajien kuolemat olivat kaksi erillistä tapausta.

Nöjdin mukaan Tallink Silja selvittää omalta osaltaan, mitä ja miten kaksikolle oli laivalla tapahtunut.

– Käymme näitä tapauksia läpi ja sitä, onko jotain, missä voidaan meidän puolelta parantaa tai muuttaa toimintaa. Mutta ne käydään meillä sisäisesti, keskustellaan nyt tulevina viikkoina.

Silja Europan liikennöintiin viikonlopun tragedia ei Nöjdin mukaan vaikuta.

Tallink Siljan viestintäjohtaja lisää, että kuolemantapaukset laivalla ovat harvinaisia.

– Yleensä on kyse iäkkäämmästä matkustajasta, joka menehtyy sairauskohtaukseen. Yleensä näissä tapauksissa matkustaja on jo kotona ollessaan tuntenut huonoa oloa ja saanut sitten sairauskohtauksen. Näitä sattuu joitakin vuodessa. Meillä on lähes kymmenen miljoonaa matkustajaa vuosittain, niin ovathan nämä siinä suhteessa harvinaisia.

Aiheesta aiemmin:

Tallink Siljan risteilyalukselta löytyi kahden suomalaisen ruumiit