Seksin ostamisen kieltävä laki hillitsee prostituutiota Ruotsissa, mutta ihmiskauppa on kasvava ongelma

TUKHOLMA – Tällä hetkellä, kun te kuuntelette minua, on prostituoiduilla työpäivä käynnissä asunnoissa ja hotellihuoneissa. Kaduilla työskentelevät ovat jo saapuneet työpaikoilleen. Afgaanipojat, joilla ei ole mitään paikkaa minne mennä, lähtevät myymään itseään.

Näin tasa-arvoasiantuntija Berit Jernberg muistuttaa kuuntelijoita siitä, miksi he ovat kokoontuneet Tukholman keskustassa sijaitsevaan kongressisaliin.

Lokakuisena maanantaina pari sataa ihmistä on tullut paikalle juhlimaan Ruotsin 20 vuotta täyttänyttä seksin ostokieltoa, mutta myös kuulemaan, miten kasvaviin ongelmiin puututaan.

Prostituutio on jatkuvassa muutoksessa. Se on erilaista kuin viisi vuotta sitten.

– 75 prosenttia prostituoiduista on ulkomailta, 25 prosenttia Ruotsista, kertoo komisario Kajsa Wahlberg Ruotsin poliisista.

Komisario Kajsa Wahlberg toimii poliisin operatiivisella osastolla. Thomas Öhman

Hän on kansallinen raportoija eli kokoaa vuosittain tiedot ihmiskaupasta ja poliisin toimista sen kitkemiseksi.

Ihmiskauppa on kasvanut maailmalla muun muassa vapaan liikkuvuuden, konfliktien ja järjestäytyneen rikollisuuden kasvun seurauksena.

Naiset ovat 20–40-vuotiaita ja kotoisin pääosin Romaniasta ja Bulgariasta. Osa tulee Venäjältä, Liettuasta, Puolasta, Nigeriasta sekä Etelä-Amerikan maista.

– Romanialaisia parittaa yleensä mies, jolla on suhde naiseen. Naista kuljetetaan ympäri Ruotsia. Nigerialaisia naisia hallitaan puolestaan voodoolla, taikauskolla. Heidät viedään ensin Etelä-Eurooppaan ja sieltä Saksaan, Ruotsiin ja myös Suomeen.

Jo ennen lain voimaantuloa prostituutio oli siirtynyt sisätiloihin: hieronta- ja kehonhuoltopaikkoihin. Sen jälkeen seksikauppa siirtyi hotelleihin ja nyt yhä enemmän vuokrattuihin asuntoihin.

Poliisi: ihmiskauppiaat joutuvat töihin

Poliisin mukaan 7,5 prosenttia ruotsalaisista miehistä on ostanut seksiä.

Viranomaiset katsovat, että seksin ostamisen kieltäneen lain vuoksi prostituutio ei ole kasvanut Ruotsissa.

– Ruotsi ei ole houkutteleva markkina. Täällä ihmiskauppiaiden täytyy olla itse hyvin aktiivisia. He joutuvat etsimään tiloja, vuokraamaan asuntoja ja hotellihuoneita, joissa asiakkaita voidaan ottaa vastaan, hän sanoo.

Naisia täytyy myös siirtää jatkuvasti, koska kiinnijäämisen riski on suuri. Eri toimet vievät aikaa ja pienentävät saatavia tuloja.

Poliisin mukaan naisia myyvillä ihmiskauppiailla on yleensä Ruotsissa vain pari, kolme naista välitettävänään, koska suurten ryhmien liikuttaminen on hankalaa.

– Pääsemme ihmiskauppiaiden jäljille esiintymällä seksin ostajina. Sovimme tapaamisen vaikkapa hotelliin. Koska myyntiä ei ole kriminalisoitu, naiset pystyvät puhumaan meille, selittää Wahlberg.

Saksa ja Ruotsi ovat menneet eri suuntiin

Ruotsin ulkoministeriön suurlähettiläs ja ihmiskaupan asiantuntija Per-Anders Sunesson vertaa Ruotsia ja Saksaa. Maat lähtivät eri suuntiin 2000-luvun alussa. Ruotsi kielsi seksin ostamisen, Saksa laillisti sen.

– Saksassa seksiä ostetaan 1,2 miljoonaa kertaa vuorokaudessa ja prostituoituja on virallisen luvun mukaan 400 000. Ihmiskauppa todellakin kukoistaa, Sunesson sanoo.

– 98 prosenttia myyjistä ei ole saksalaisia naisia, joille tämä on toiveammatti. He ovat ihmiskaupan uhreja, kaikista huonoimmassa asemassa olevia naisia esimerkiksi Romaniasta, Albaniasta ja Moldoviasta, suurlähettiläs jatkaa.

Sunesson laskee, että jos Ruotsi olisi valinnut Saksan tien, maassa olisi nyt 40 000 prostituoitua. Poliisi on arvioinut, että heitä on Ruotsissa noin tuhat, mikä on saman verran kuin 1990-luvun lopussa.

Poliisi tarkistamassa prostituoitujen työlupia Oberhausenin kaupungissa Saksassa. Jochen Tack / AOP

Seksiä ostaneiden kanssa keskustellaan

Seksin ostamisen kieltäneellä lailla Ruotsi halusi vaikuttaa prostituution kysyntään. Yksi osa ehkäisevää työtä on keskustella seksiä ostaneiden kanssa.

– Ei voi kitkeä seksin ostamista, jos ei pureudu myös ostajien toimintaan. Näin vaaka on tasapainossa, kuvaa sosionomi Marie Johansson Tukholman kaupungilta.

Hän on tavannut satoja seksiä ostaneita, joko yksin tai yhdessä heidän puolisoidensa kanssa. Puolisoille asia on yleensä yllätys ja järkytys.

Ostajat ovat yleensä hyvin toimeentulevia, heillä on perhe ja hyvä asema yhteiskunnassa.

– He tuntevat suurta häpeää ja heillä on ollut jopa itsemurha-ajatuksia. Seksin ostajat ovat eläneet kaksoiselämää ja vaikka he ovat halunneet lopettaa pitkään, he eivät ole onnistuneet. Moni ei ole koskaan puhunut asiasta kenellekään, kertoo Johansson.

Marie Johansson on keskustellut satojen seksiä ostaneiden miesten kanssa. Thomas Öhman

Monet Johanssonin asiakkaista ovat myös koukussa nettipornoon. Se lisää riskiä ostaa seksiä.

Heidän kanssaan yritetään hahmottaa, millainen rutiini heille on pornosivujen käytön ympärille kehittynyt. Sen jälkeen tämä rutiini yritetään rikkoa.

Jotkut ovat aloittaneet niin nuorina, että lopettaminen on vaikeaa.

– Olen keskustellut 18–20-vuotiaiden kanssa, jotka ovat aloittaneet pornon katsomisen 6-vuotiaina ja jääneet siihen koukkuun. Koko seksuaalisuuden kuva on täysin vääristynyt, Johansson sanoo.

Ruotsi vie lakia maailmalle

Ruotsissa ollaan rehellisiä kansainvälisen tilanteen edessä. Maassa nähdään, että niin kauan kuin Europassa on valtioita, joissa prostituutio on laillista, ei ihmiskauppaa voida onnistuneesti kitkeä Ruotsistakaan.

– Tiellämme on kaksi asiaa: toinen on miesten halu alistaa naisia ja toinen on prostituutiossa liikkuva raha: kaksi tuhatta euroa sekunnissa, napauttaa suurlähettiläs Per-Anders Sunesson.

Ruotsin 20 vuotta sitten voimaan tullut laki oli aikanaan hyvin kiistelty. Siitä käydään yhä aika ajoin tiukkaa keskustelua, mutta seksin ostokiellon takana on enemmistö kansasta ja puolueista.

Suurlähettiläs Per-Anders Sunesson lupaa kuulijoille konferenssissa, että Ruotsi tekee kaikkensa prostituution kriminalisoimiseksi myös kansainvälisesti.

Hän saa raikuvat aplodit.

