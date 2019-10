Thaimaan kuningas erotti ainoan jalkavaimonsa – rakastajatar "rikkoi hovin käytöstapoja"

Thaimaan kuningas on vienyt Sineenat Wongvajirapakdilta kuninkaallisen rakastajattaren tittelin ja sotilasarvon, kertoo BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Heinäkuussa Wongvajirapakdista, 34, tuli Thaimaan kuninkaan virallinen jalkavaimo. Tapaus oli historiallinen, mutta nyt Sineenatista on tullut taas tavallinen nainen.

BBC tviittasi Sineenatin arvonalennuksesta:

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn mendadak copot semua gelar resmi untuk selir Sineenat Wongvajirapakdi. https://t.co/PF3yImvXrH pic.twitter.com/XWq5C13Lo1 — BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) 21. lokakuuta 2019

Kuningas Rama X, 67, poisti Sineenatilta maanantaina sekä kaikki arvonimet että sotilasarvon, hovi tiedotti uutistoimisto Reutersin mukaan. Tiedotteen mukaan Sineenat on rikkonut hovin käytöstapoja ja ollut epäkunnioittava kuninkaalle.

Sineenatin kerrotaan halunneen kuningattaren asemaan.

Kuningas avioitui neljännen vaimonsa Suthidan, 41, kanssa kanssa vain kaksi kuukautta ennen Sinenaatin nimitystä kuninkaan viralliseksi rakastajattareksi.

Kuningatar Suthida on entinen lentoemäntä ja kuninkaan henkivartijatiimin päällikkö. Hän on kuninkaan pitkäaikainen puoliso ja hänet on nähty kuninkaan rinnalla julkisuudessa jo vuosia.

Lähteet: REUTERS