Kiusaamista ja syömishäiriön kokenut Saija Tuupanen: "Onneksi ystävät ja perhe huomasivat"

Iskelmälaulaja ja vuoden 2003 Tangokuningatar Saija Tuupanen kertoo, että vaikka nuoruudessa sairastettu syömishäiriö on selätetty jo vuosia sitten, vaikeissa elämäntilanteissa asia voi nousta esiin.

Tuupaselle puhkesi syömishäiriö 17-vuotiaan, kun hän opiskeli kokiksi.

– Se liittyi varmasti siihen, että olin tunnollinen ja halusin tehdä kaiken täydellisesti. Nyt siitä pystyy jo puhumaan, kun asian on käsitellyt mutta se oli haastava juttu silloin, Tuupanen kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Syömishäiriö ilmeni Tuupasella sekä anorexiana että bulimiana.

– Onneksi ystävät ja perhe huomasivat tilanteen.

Saija Tuupanen puhui myös lapsuudessa kohtaamastaan kiusaamisesta, joka on vaikuttanut häneen niin, että hän on itse pyrkinyt aina puuttumaan kiusaamiseen, mikäli on sellaista huomannut.

– Minua kiusattiin koulussa. Se liittyi siihen, että olin vähän pyöreämpi lapsi. Kun kohdaltani kiusaaminen loppui, niin puutuimme aina ystäväni kanssa, jos jotain kiusattiin.

Tuupanen kertoo saaneensa hyvää palautetta siitä, että on kertonut avoimesti vaikeuksistaan.

– Se on voinut auttaa myös muita.

200 keikkaa vuodessa

Saija Tuupanen on kiertänyt tanssilavoja kruunamisestaan lähtien tiheään tahtiin. Hän arvioi, että vuosittain keikkoja kertyy noin 200.

Kuningatarvuosi oli ujolle parikymppiselle nuorelle naiselle rohkaistumisen paikka.

– Se oli todella kovakin koulu, minulle annettiin tosi suuret saappaat ja olin aika ujo ja herkkä tyttö vielä silloin. Sitten vaan auton rattiin ja 265 keikkaa edessä.

– Mutta samalla olen saanut tango-organisaatiolta mahdollisuuden luoda uraa ja tehdä tätä työtä ja olen siitä äärimmäisen onnellinen ja kiitollinen.

Saija Tuupasen koko haastattelu: