Martta Tervonen kärsi uupumuksesta ja masentui, mutta häpeä esti hakemasta apua – Yksi yö muutti kaiken ja nyt hän haluaa jokaisen puhuvan

View this post on Instagram

Pyhimys olisi voinut hypätä sänkyyn kuuden Emmansa kanssa, mutta sen sijaan hän asettui loikoilemaan tuohon Van Goghin ja Pink Freudin väliin. Kolme suurta miestä samassa kuvassa. 👌🏻 Pukeutumalla Depressioon viestit, että masennuksesta saa puhua avoimesti ääneen, ja ennen kaikkea, että siitä voidaan selvitä yhdessä. Tuet samalla Itsemurhien ehkäisykeskuksen arvokasta toimintaa. Linkki kuvan Pink Freud -paitaan löytyy nyt profiilista. Go check it out! 🖤 @socialsuicidebomber @mielenterveys #depressiojakumppanit #mullevoitpuhua #depressio #masennus #mielenterveys #mentalhealth #pinkfreud #vangogh #pyhimys #stigma #kolmesuurtamiestä #emmagaala