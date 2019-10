Arvokas yllätys odotti kirkon varastossa: 30-sakaraisesta valaisimesta pyydetään nyt kymmeniä tuhansia euroja

Vuonna 1921 valmistunutta Joutsenon kirkkoa koristavat muotoilija Paavo Tynellin (1890–1973) suunnittelemat arvovalaisimet. Ne hankittiin kirkkoon, kun siihen tehtiin peruskorjaus vuonna 1965.

Kaikkiaan Paavo Tynell suunnitteli Joutsenon kirkkoon 14 valaisinta.

Pari vuotta sitten Joutsenon kirkko sai uudet kirkkourut. Kun uusia alettiin laittaa paikoilleen, ei urkujen edessä ollut 30-sakarainen Tynellin valaisin enää mahtunutkaan entiselle paikalleen.

– Se roudattiin tuonne alakerran varastoon ja sinne se jäi, kertoo Joutsenon seurakunnan hautausmaan työnjohtaja Kimmo Petrell.

Siinä vaiheessa kenellekään ei tullut mieleen, että kyseessä voisi olla erityisen arvokas esine. Valaisin jäi varastoon, kun sille ei kirkossakaan enää uuttaa paikkaa löytynyt.

– Sitten joku huomasi, että näitä Tynellin valaisimia on myyty aika kovaan hintaan. Pohdittiin, että mahtaisikohan tämäkin olla arvokas, sanoo Petrell.

Valaisin ei enää urkujen uusimisen jälkeen mahtunut entiselle paikalleen. Tommi Parkkinen/Yle

Arvostettu muotoilija

Paavo Tynell suunnitteli lukuisia erilaisia pöytä-, katto- ja koristevalaisimia. Niitä on useissa julkisissa tiloissa ja lisäksi muun muassa vanhoissa elokuvateattereissa.

Yhdessä arkkitehti Johan Sirénin kanssa hän oli muun muassa suunnittelemassa eduskuntatalon valaisimia (siirryt toiseen palveluun).

Paavo Tynell oli nuoruudessaan peltiseppänä ja opiskeli taideteollisuuskeskuskoulussa, josta myöhemmin tuli taideteollinen korkeakoulu. Hän oli mukana perustamassa taidetakomo Taitoa ja toimi sen pääsuunnittelijana.

Tynell oli aikanaan yksi Suomen työllistetyimpiä julkisten tilojen valaisinmuotoilijoita.

Vasta viime vuosina Tynellin valaisimet ovat nousseet suureen arvoon.

Paikataan seurakunnan taloutta

Lappeenrannan seurakuntayhtymän talousjohtaja Kari Virtanen on toiveikas. Hänen mukaansa hintaodotukset Joutsenon kirkon valaisimesta ovat korkealla.

Viime keväänä Joutsenon seurakuntaneuvosto päätti, että valaisin voidaan myydä.

– Jos 40 000 euroa saadaan, niin se olisi kyllä tosi kova juttu, sanoo Virtanen.

Kirkon keskellä on Paavo Tynellin suunnittelema 144-sakarainen valaisin. Tommi Parkkinen/Yle

Rahat on luvattu käyttää Lappeenrannan seurakuntayhtymään kuuluvalle Joutsenon seurakunnalle, joka viime aikoina on paininut taloudellisten ongelmien parissa.

– Se on alun perin Joutsenoon hankittu, niin kyllä ne rahat Joutsenoon kuuluvat, sanoo Virtanen.

Hintapyyntö 40 000 euroa

Joutsenon kirkon Paavo Tynell -valaisimessa on 13 sakaraa. Leveyttä sillä on reilu metri.

Tamperelaisessa huutokaupassa valaisimen lähtöhinta on 40 000 euroa. Lopullista hintaa on huutokauppakamarin mukaan vaikea arvioida.

– Se on poikkeuksellinen valaisin, koska se on hyvin epätavallinen Paavo Tynellin tuotannossa. Se on italialaishenkinen ja erityisen moderni, kertoo Ilkka Takala Annmaris-huutokauppakamarista.

Takalan mukaan Tynellin tuotanto on nyt erityisen haluttua. Ei pelkästään Suomessa, vaan koko maailmassa.

– Tällä hetkellä on muodissa korkealuokkainen käsityö. Paavo Tynellin valaisimet ovat yhdistelmä käsityötä ja konetyötä. Se tekee niistä persoonallisia.

Paavo Tynellin suunnittelemisia valaisimia oli myös lappeenrantalaisessa Nuijamies-elokuvateatterissa. Yle/ Ulla Ylönen

Huutokaupassa Tynellin valaisinsarjoista on maksettu jopa yli miljoona euroa. Hiljattain tamperelainen taloyhtiö möi kuusi Tynellin valaisinta ja sai niistä 312 000 euroa.

Ilkka Takala kertoo, että Tynellin valaisimet ovat hyvin ainutlaatuisia, sillä hän pyrki suunnittelemaan joka tilaan tietynlaiset valaisimet.

13 valaisinta jää

Vaikka Joutsenon kirkossa olevat valaisimet ovat huippuarvokkaita, eivät ne aina ole olleet kaikkien mieleen. Kattokruunut ovat jakaneet mielipiteitä.

– Toiset tykkää, ja toisten mielestä ne ovat kamalia, kertoo Joutsenon seurakunnan hautausmaan työnjohtaja Kimmo Petrell.

Joutsenon kirkossa on edelleen 13 Tynellin suunnittelemaa valaisinta. Kare Lehtonen/Yle

Kirkossa on edelleen 13 Paavo Tynellin suunnittelemaa valaisinta. Materiaaliltaan ne ovat messinkiä. Valaisimen keskiosasta lähtee pitkiä sakaroita, joiden päässä lamput ovat.

Kirkkoon jääneistä valaisimista yhdeksän on pienehköjä, joissa on vain 10 lappua.

Suurin sen sijaan on kirkon keskellä oleva ovaalin muotoinen ja 2,5 metriä leveä valaisin. Siinä lamppuja on peräti 144.

– Se on lampunvaihtajan painajainen.

Petrell joutuu ottamaan pitkät A-tikkaat ja kiipeämään korkeuksiin. Sakaroita pitää vähän levittää ja yrittää päästä käsiksi ylimpinä oleviin lappuihin.

– Sitten se valaisin rupeaa heilumaan, ja sitten alkaa pyörryttämään, naurahtaa Petrell.

Kaatopaikalta huutokauppaan

Tampereen huutokaupassa on Joutsenon kirkon valaisimen lisäksi myynnissä myös entisen Lauritsalan kauppalantalon valtuustosalin valaisimia. Ne on tehty sinne aikoinaan mittatilaustyönä.

Ilkka Takala Annmaris-huutokauppakamarista kertoo, että niitä myy yksityishenkilö, joka on aikoinaan korjannut ne talteen roskalavalta.

Myynnissä on kolme valaisinta, joiden jokaisen lähtöhinta on 8 000 euroa.