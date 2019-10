Mies varasti ambulanssin Oslossa ja törmäsi useisiin ihmisiin, lastenvaunutkin jäivät alle – Yle seuraa tilannetta hetki hetkeltä

Oslossa Torshovissa kaapattiin n. klo 12.30 paikallista aikaa ambulanssi. Auto törmäsi ihmisiin.

Yksi epäilty on otettu kiinni, toista etsitään. Poliisi ampui miestä kiinnioton yhteydessä. Vammat eivät ole vakavia.

Loukkaantuneiden tarkasta määrästä ja heidän vammoistaan ei ole vahvistettua tietoa.

Teon motiivista ei ole toistaiseksi tietoa.

15.28 Poliisi on julkaissut etsimänsä naisepäillyn tuntomerkit. Tämän henkilöllisyys on poliisin tiedossa. Nainen on poliisin julkaiseman Twitter-viestin mukaan 165 senttiä pitkä, vaaleaihoinen ja ruskeahiuksinen.

Vi søker etter en navngitt kvinne med følgende beskrivelse: Lys i huden, 165 cm, litt krøllete brunt hår, iført sort jakke, ser ruset ut. Kvinnen er sist observert på Rosenhoff. Ved observasjon må politiet kontaktes umiddelbart på 02800. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 22. lokakuuta 2019

15.25 Ambulanssissa kaappauksen tapahtuessa olleet kolme työntekijää eivät saaneet fyysisiä vammoja, uutisoi uutistoimisto NTB.

15.23 Dagbladetin mukaan useat lähialueen koulut ovat lukinneet oppilaat sisätiloihin.

15.17 Poliisin Twitter-viestin mukaan etsitty nainen oli osallisena liikenneonnettomuudessa, jonka yhteydessä ambulanssi varastettiin.

Vi søker etter en kvinne som var involvert i trafikkulykken og som vi setter i sammenheng med ranet av ambulansen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 22. lokakuuta 2019

15.13 Dagbladet kertoo (siirryt toiseen palveluun) poliisin etsivän naista epäiltynä osallisuudesta ambulanssin kaappaamiseen.

15.11 Omar Khatujev kertoo Aftenpostenissa joutuneensa hyppäämään turvaan kovaa vauhtia ajaneen ambulanssin edestä. Hänen mukaansa ambulanssin perässä ajoi poliisiauto. Hän kertoo kuulleensa laukauksia.

15.05 Aftenposten uutisoi (siirryt toiseen palveluun), että ambulanssissa oli kaappaushetkellä kolme työntekijää.

14.53 Poliisi kertoo Twitterissä, että ambulanssi ajoi kohti naista, tämän kahta lasta ja vanhempaa pariskuntaa. Lapset ovat seitsemän kuukauden ikäisiä. Poliisi sai kaapatun ambulanssin hallintaansa noin 15 minuuttia auton varastamisen jälkeen.

Ambulansen ble stjålet fra Rosenhoff litt over kl. 1230. Kontroll på ambulansen og en mistenkt i Krebs gate ca. kl. 1245. En kvinne med barnevogn og et eldre ektepar er påkjørt eller måtte hoppe unna ved Sandaker Senter. Kvinnen og barna er kjørt til sykehus. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 22. lokakuuta 2019

14.51 Aftenpostenin mukaan lähellä tapahtumapaikkaa sijaitseva Lilleborgin koulu komensi oppilaat sisälle ja lukitsi rakennuksen.

14.44 Kuvien perusteella epäilty on kaljupäinen ja pukeutunut maastokuvioiseen asuun.

14.35 Aftenposten on julkaissut valokuvan epäillyn tekijän kiinniotosta (siirryt toiseen palveluun).

14.32 Poliisi kuvailee tilannetta kaoottiseksi. Vielä ei ole esimerkiksi tietoa loukkaantuneiden määrästä.

14.28 Iltapäivälehti VG kertoo, että ambulanssin kaappaajia oli kaksi. (siirryt toiseen palveluun) Toinen heistä on poliisin hallussa ja toista etsitään.

Varastettu ambulanssi on törmännyt Oslon Torshovissa useisiin ihmisiin. Varastettu ajoneuvo ajoi päin lastenvaunuja, joissa oli kaksi lasta. Vaunuissa olleet lapset on viety sairaalahoitoon.

Lisäksi auto osui lasten äitiin ja vanhempaan pariskuntaan. Auton alle jääneiden vammojen vakavuudesta ei toistaiseksi ole tietoa.

Poliisi tiedottaa aseistautuneen miehen varastaneen ambulanssin noin kello 12.30 paikallista aikaa, ja poliisin saaneen tilanteen hallintaansa ja epäillyn tekijän otettu kiinni noin 15 minuuttia myöhemmin. Toista epäiltyä etsitään.

NRK:n tietojen mukaan poliisi pysäytti varastetun auton ampumalla renkaisiin. NRK:n haastatteleman silminnäkijän mukaan myös ambulanssia ajanut mies avasi tulen.

Poliisi kertoo Twitterissä käyttäneensä miehen taltuttamisessa ampuma-asetta. Mies on haavoittunut, muttei poliisin mukaan vakavasti.

#Oslo Vi har kontroll på en ambulanse som ble stjålet, av en bevæpnet mann. Det ble avfyrt skudd for å stanse gjerningsmannen, han er ikke kritisk skadd. Oppdatering vil komme. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 22. lokakuuta 2019

Tekijän motiivista ei ole tietoa.

Tapahtuneen vuoksi poliisi on eristänyt laajan alueen. Paikalla on paljon poliiseja ja poliisin helikopteri partioi alueella.