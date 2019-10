Esitimme Björn Wahlroosille viisi ajankohtaista kysymystä: Miksi kansa on turhautunut? Onko Kiina mallimaa? Mitä sanot ilmastonmuutoksesta?

Tietokirjailija, UPM:n ja Sammon hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos oli tänään median valokeilassa.

Hänen uusi kirjansa Kuinkas tässä näin kävi? – Miksi maallamme ei ollut malttia vaurastua julkistettiin kustantaja-Otavan tiloissa Helsingissä. Samalla Wahlroos antoi kahdenkeskisiä haastatteluita osalle mediaa, myös Ylelle.

Wahlroos on viime aikoina esiintynyt entistä harvemmin mediassa, joten kymmenminuuttinen haastattelu tarjosi mahdollisuuden kysyä hänen näkemyksiään muutamasta isosta ajankohtaisesta asiasta.

Millaisena uhkana pidät ilmastonmuutosta?

– Vähän kuin Greta Thunberg sanoo että minä en tiedä, kuunnellaan tiedemiehiä. Kuten sanon kirjassakin, on kiistatta selvää että maailma voisi paremmin, jos ilmassa olisi vähän vähemmän hiilidioksidia.

– Monet niistä, joita usein kritisoidaan, tekevät itse asiassa sen puolesta kovasti työtä. Metsäteollisuus istuttaa valtavan määrän puustoa. Me [UPM] on rakennettu Uruguayhin miljoonan hehtaarin puisto, tai no, metsä. Se on maailman suurimpia ihmisen rakentamia hiilinieluja. UPM kai yksinomaan istuttaa 55 miljoonaa puuta vuodessa, se on paljon suurempi määrä kuin mitä nämä erilaiset aktivistijärjestöt ehdottavat puita istutettavaksi.

– Mutta sitten mä toivoisin, ettei synnytetä nuoremmalle sukupolvelle painajaisia siitä, mitä edessämme on. Maailma on selviytynyt pahemmistakin asioista.

Mitä mieltä olet kapitalismin kritiikistä? Financial Timesin ohjelmajulistuksessa tuotiin esiin eriarvoisuuden kasvu, kilpailun väheneminen ja verotuksen kiertäminen?

(Financial Timesin syyskuun ohjelmajulistuksen kapitalismin muuttamisesta voit lukea tästä (siirryt toiseen palveluun), ja Ylen sivuilla aiheesta julkaistun kolumnin tästä.)

– Se on pääasiallisesti roskapuhetta. Kilpailu on kasvanut valtavasti avoimessa globaalissa maailmassa, ei tarvitse kuin mennä Amazonin verkkosivulle ja ymmärtää, että kilpailua on vähittäiskaupassa moninverroin enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Se on ilmeisen roskaa.

– Olemme myös siirtyneet maailmaan, jossa teknologian digitaalisen talouden taitajien työn tuottavuus on jotain aivan muuta kuin meidän tavallisten tramppaajien. Se johtaa tavallaan väistämättä siihen, että tuloerot kasvavat. Bill Gatesin ja muiden kontribuutio maailmantalouteen on vain ollut niin valtavaa, että se on tuottanut käsittämättömiä vaurauksia. Siihenkin on yksinkertainen vastaus: Bill ja Melinda Gatesin säätiö lahjoittaa pois pääosan niistä rahoista. Sekin on siksi ihan turha huoli.

Entä tavallisen kansan turhautuminen ja kansallismielisyyden nousu Euroopassa? Onko niillä ja vaurauden jakautumisella mielestäsi yhteyttä?

– Ensinnäkin olen tietenkin hirveän paljon vanhempi kuin sinä ja monet muut, ja yhteiskunnan eriarvoisuushan on vähentynyt aivan valtavasti yhden–kahden sukupolven aikana. Sosiaalinen liikkuvuus on aivan valtavaa: eihän tämän päivän miljardöörit ole mitään perijöitä vaan ne on kaikki yrittäjiä. Ei meillä ole enää mitään aatelistoa, vaan itse asiassa maailma on paljon tasa-arvoisempi kuin mitä se on koskaan aiemmin historiassa ollut.

– Ja nyt mä vähän syytän mediaa. Asun paljon Ranskassa ja Englannissa, ja on melkein jännä lukea lehdistä, miten paljon mellakoita siellä on. Ihme ja kumma, me jotka siellä asutaan ei koskaan nähdä niitä. Eli tähän liittyy vähän se juttu, että marssitetaan porukkaa kameran eteen ja saadaan sitten kova mediahuomio sille asialle.

Kokeeko osa ihmisistä kuitenkin jäävänsä osattomiksi siitä, mitä maailmassa tapahtuu?

– Varmasti on ihmisiä, jotka kokevat itsensä syrjäytetyksi tai osattomaksi. Politiikka, jota me täällä Suomessa nyt harjoitamme, ei ole ollut mitenkään huonoksi todella hyväosaisille. Ne elävät paremmin kuin koskaan. Suuri ongelma on tavallinen alempi keskiluokka, jonka työpaikkoja häviää ulkomaille. Jos haluamme estää Suomen dramaattisen eriarvoistumisen ja keskiluokan häviämisen, meidän on toimittava niin, että Suomeen halutaan investoida. Se on kirjani keskeinen message.

– Investoinnit ovat ainoa tapa kasvattaa työn tuottavuutta. Kansantuote ei lähde nousuun sillä, että meitä suomalaisia tulisi lisää, ja itse asiassa meitä näyttää tulevan yhä vähemmän. Jos haluamme paremmat taloudelliset olosuhteet, tarvitsemme lisää työn tuottavuutta. Ja tuottavuus nousee vain investoimalla.

Onko Kiina uhka vai mallimaa?

– Ei se mallimaa ole kuin uudistamisen tahdissa ja siinä, että siellä ymmärretään talouskasvun merkitys. Ei tietenkään se ole mallimaa poliittisesti. Kiina on ihmeellinen paikka, olen siellä aika paljon ollut enkä oikein sitä ymmärrä. Miten niin keskusjohtoinen maa pystyy siivoamaan nurkkiaan ja vähentämään korruptiota?

– Kiina ei tule säilymään tällaisena loputtomiin. Mutta kun tyypillinen eurooppalainen tulee Kiinaan ja kysyy että koska Kiinasta tulee demokratia, niin ne sanoo että ei koskaan. Ei ne halua demokratiaa, siis ihan tavalliset ihmiset sanoo ettei ne halua sitä! Jolloin sitä on ihan häkeltynyt, että mitä tämä on.