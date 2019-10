Ohisalon pyytämä selvitys valmis lähipäivinä: "Minusta on poliisinkin avoimuuden kannalta hyvä, että näistä asioista puhutaan julkisesti"

Sisäministeri Maria Ohisalo sanoo, että on tärkeää, että poliisi avaa toimintaansa ja siitä käydään julkista keskustelua.

Ohisalon mukaan suomalaisten luottamus poliisiin on korkea. Viikonlopun aikana heräsi kuitenkin paljon keskustelua poliisin toimista kurdien mielenosoituksessa.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mielestä hänen vaatimansa selvitys poliisin toiminnasta Turkin sotatoimien vastaisessa mielenosoituksessa lauantaina palvelee myös poliisin intressejä.

– Avoimessa yhteiskunnassa on ihan hyvä käydä keskustelua. Ajattelen, että poliisin toiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että myös he avaavat omaa toimintaansa.

Poliisi käytti etälamautinta kurdien järjestämässä, Turkin sotatoimia Koillis-Syyrian kurdialueella protestoineessa mielenosoituksessa. Poliisi mukaan osa mielenosoittajista ei noudattanut ohjeita Helsingin Narinkkatorilla, ja yritti saada poliisin kieltämän kaiutinauton kulkueen kärkeen.

Järjestäjät ja mielenosoittajat ovat kritisoineet poliisin määräyksiä ja liiallista voimankäyttöä.

Kulkueen lähtiessä liikkeelle torilta poliisi myös esti järjestäjien ajoneuvon liittymisen kulkueeseen 19. lokakuuta. Irene Stachon / Lehtikuva

Ohisaloa taas on joutunut ankaran arvostelun kohteeksi sen jälkeen, kun hän pyysi sunnuntaina Twitterissä poliisilta selvitystä mielenosoituksen tapahtumista.

Poliisin tehtävä on turvata niin mielenosoittajien kuin sivullisten perusoikeuksia. Luottamus poliisiin on pidettävä vahvana, jotta turvallisuuden tunne voi kasvaa. Viime päivien mielenosoitusten osalta olen pyytänyt poliisilta selvitystä. #poliisi — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) 20. lokakuuta 2019

– Kyse on siitä, että poliisiin luotetaan valtavan paljon suomalaisessa yhteiskunnassa ja viikonlopun aikana heräsi paljon keskustelua siitä, mitä nyt tapahtuu?

Ohisalo korostaa, että eri hallinnonaloilla tehdään jatkuvasti erilaisia selvityksiä, eikä hänen tekemänsä pyyntö eroa vastaavista. Ministeri kertoi eduskunnassa keskustelleensa tilanteesta poliisiylijohtajan kanssa jo viikonlopun aikana.

– Ihan yleistä selvitystä on kysytty siitä, mitä on tapahtunut viikonlopun aikana. Käydään läpi varautumista ja tilannekuvaa.

Poliisi kertoo käyttäneensä voimakeinoja Turkin toimia ja Syyrian sotaa vastustavan mielenosoituksen yhteydessä. Mielenosoittajien kulkue Rautatieaseman edessä Helsingissä lauantaina 19. lokakuuta. Irene Stachon / Lehtikuva

Poliisien etujärjestö on ollut närkästynyt (siirryt toiseen palveluun) ministerin selvityspyynnöstä. Se on koettu epäluottamuslauseeksi poliisin toimintaa kohtaan.

– Poliisijärjestöt taisivat myös todeta, että ministeri käy luultavasti koko ajan näitä keskusteluja eri hallinnonalana toimijoiden kanssa eli sinänsä tässä ei ole mitään erityistä. Ehkä kysymys oli siitä, saako tällaisista asioista puhua julkisesti? Minusta on poliisinkin avoimuuden kannalta hyvä, että näistä asioista puhutaan julkisesti.

Myös entinen sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) on paheksunut Ohisalon julkituloa.

Mykkänen on sanonut, että anarkisti- ja ääriryhmät (siirryt toiseen palveluun) voivat käyttää hyväkseen ministerin selvityspyyntöä, kun ne haluavat luoda kuvaa, että poliisin toiminta on jotenkin kyseenalaista. Ohisalo ei ottanut kantaa Mykkäsen mielipiteeseen.

– Kyse on siitä, että ihmiset ymmärtävät tässä yhteiskunnassa, miksi poliisi toimii milläkin tavalla eri tilanteissa. Sen takia tätä keskustelua täytyy selkeästi käydä. Ihmisillä on selkeä tieto, että poliisilla on perustellut syyt siihen, miten toimitaan.

Ohisalo ei kertonut milloin hänen pyytämänsä selvitys valmistuu ja tullaanko se julkistamaan.

– Näinä päivinä. On pyydetty selvitystä, ja eiköhän se pikku hiljaa varmasti meille tule.

