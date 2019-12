Tänään vietetään mokkapalapäivää – tiesitkö nämä 5+1 faktaa kahvipöydän kunkusta?

Rakkaalla leivonnaisella on vahva asema kahvipöydässä, mutta sen lisäksi sillä on monta nimeä, juuret ulkomailla ja pimeä puoli.

1. Mokkapalat on Suomen googlatuimpia leivonnaisia

Mokkapaloja leivotaan ja reseptiä haetaan taajaan. Kotikokki (siirryt toiseen palveluun)-palvelussa mokkapalojen reseptiä on katsottu yli viisi miljoonaa kertaa.

Mokkapaloja kuluu tasaisesti ympäri Suomea, mutta eniten sitä on viimeisen viiden vuoden aikana googlattu Järvenpäässä. (Lähde: Google trends)

"Aloin noin 10 vuotta sitten ainoana äitinä leipomaan gluteenittomia ja vegaaneja mokkapaloja. Ne menivät aina kaupaksi alta aikayksikön ja moni osti niitä kotiinkin mukaan, kun olivat niin iloisia, että näitäkin oli saatavilla."

2. Mokkapalojen resepti on julkaistu Ruotsissa vuonna 1945

Alkuperäinen resepti on julkaistu leivontaraamatuksi kutsutussa Sju sorters kakor -kirjassa, jossa leivonnainen esiteltiin nimellä snoddas.

Suomalaisen version mokkapaloista kehitti aikoinaan kotitalousneuvos Ritva Tuulos. Nykyään tuo herkku tunnetaan nimellä Tuuloman torttu ja se eroaa mokkapaloista siten, ettei pohja sisällä kaakaota.

"Henkilökohtaisella tasolla koristelulla, mokkapalan pinnan suklaan värillä ja "pintasuklaan" paksuudella on merkittävä vaikutus ostoratkaisun tekemiseen."

3. Porin seudulla ei puhuta mokkapaloista, vaan masaliisasta

Masaliisa-nimen alkuperää ei ole yrityksistä huolimatta onnistuttu selvittämään.

On veikkailtu, että mocha slice -nimitys olisi taipunut satakuntalaisten suussa masaliisaksi. Toisaalta on myös arveltu, että Masan Liisa on ollut leipurinaisia ja tullut siinä samalla antaneeksi nimen mokkaherkulle.

Mokkapaloille on olemassa myös lukuisia muita lempinimiä. Esimerkiksi poikavauva, pimeä pulla, suklaapelti, rakkauden ruutu, Ruotsin parhaat neliöt, tohtorin torttu ja suklaapannari.

4. Ilman mokkapaloja ei ole junioritoimintaa

Mokkapalojen myynnillä on aikojen saatossa maksettu monia harrastus- ja leirikoulumaksuja. Puoli seitsemän -ohjelman saamien tietojen mukaan yhden palan hinta on yleensä 1-2 euroa.

"Tärkein kysymys on montako itsetekemää mokkapalaa pystyy turnauksessa syömään ja vielä maksamaan niistä. Siinä on joukkueiden varainhankinnan ydin."

Mokkapaloja on perinteisesti koristeltu kookoshiutaleilla, mutta myös värikkäät nonparellit ovat suosittuja.

Vuosikymmenten kuluessa kekseliäät leipurit ovat kehittäneet monenlaisia versioita mokkapaloista – kuorrutteeseen on lisätty milloin viskiä, milloin mämmiä tai piparkakkumaustetta.

On kuitenkin olemassa tietotaitoa siitä, mikä mokkapaloissa pitää aina olla kohdillaan.

"Mokkapalat eivät saa koskaan loppua kesken. Osa leipoo myös varapellillisen ja se haetaan kotoa, jos tarvitaan.

Mokkapalojen on hyvä olla kuohkeita ja pelti leikataan 4x5 paloiksi. Kuorutetta tulee olla tarpeeksi, ja se saa valua myös sopivasti reunoille pellillä. Osa pitää reunapaloista."

5. Mokkapalat on valjastettu myös pahan käyttöön

Kaiken makean ja herkullisen lisäksi, jota mokkapalat meille tarjoavat, niihin liittyy myös pimeä puoli.

Käsiteellä "mokkapalaäiti" ei suinkaan aina tarkoiteta pullantuoksuista muoria tai edes tunnollisesti myyjäisiin leipovaa vanhempaa, vaan sitä käytetään myös toisten arvosteluun.

"Mokkapalojahan käytetään myös pahan symbolina. Mokkapalaäiti on joidenkin mielestä vääränlainen futisvanhempi. Mokkapala symboloi joillekin vääriä ravitsemusvalintoja ja löysäilyä."

Bonus:

Olipa suhteesi mokkapaloihin millainen hyvänsä, on perimätiedon mukaan olemassa yksi sääntö, jota tulee noudattaa myyntiin menevien mokkapalojen kohdalla:

"Mitä ikinä teetkin niin ei koskaan, ikinä, missään nimessä saa leikata paloja valmiiksi kotona. Joku mokkapalamestari sitten pilkkoo kaikki täsmälleen saman kokoisiksi."

Kommentit koottu Suomalainen junnufutis -ryhmästä.

Katso Areenasta juttu mokkapalojen historiasta: