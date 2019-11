Suuria henkilöstövuokraajia ei haittaa, jos vuokratyöläinen tekee töitä usealle alan yritykselle – "Ei ole mitenkään rajoitettu"

Barona: Baronassa vuokratyö nähdään samanlaisena työsuhteena kuin mikä tahansa muukin työsuhde. Vuokratyönhän erottaa muista työsuhdetyypeistä vain se, että palkan maksaa eri yritys kuin missä työntekijä päivittäin työskentelee. Baronalla vuokratyösuhteessa työtä tekevistä työntekijöistä vuosittain noin 3 000 työntekijää työskentelee vakituisissa täysiaikaisissa työsuhteissa ja loput määräaikaisissa ja/tai osa-aikaisissa työsuhteissa.Mikäli työsuhde on täysiaikainen, niin muussa työsuhteessa työskentely tulisi arvioitavaksi lähinnä työntekijän jaksamisen kannalta. Mikäli työsuhde on osa-aikainen, niin kyselyiden perusteella noin 20% Baronan työntekijöistä on useamman alan yrityksen listoilla ja joillakin toimialoilla, esim. ravintola-alalla, tämä luku on jopa 30%. Muissa yrityksissä työskentely ei ole mitenkään ei-toivottua, vaan hyvin ymmärrämme, että erilaisten työkokemusten kerryttäminen varsinkin uran alkuvaiheessa on tärkeää.

VMP Group ja Smile Henkilöstöpalvelut: Ei ole minkäänlaisia rajoituksia. Toki pyrimme tarjoamaan työntekijöillemme työtilaisuuksia niin paljon kuin heillä on valmius ja halu tehdä, jotta heidän ei tarvitsisi sen takia hakeutua muihin yrityksiin. Arviomme mukaan isoissa kaupungeissa runsas kolmannes vuokratyöntekijöistä on ainakin jossain vaiheessa ollut töissä muissa alan yrityksissä, joten useammassa yrityksessä työskenteleminen on melko yleistä. On huomattava myös, että merkittävä osa vuokratyöntekijöitä tekee vuokratöitä opiskelun / muun päätyön ohella, jolloin vuokratyön on tarkoitus tarjota mahdollisuuksia lisäansioihin pääasiallisen toimeentulon lisäksi ja oletuksena on silloin työskentely useammassa yrityksessä. Vuokratyö perustuu pitkälti joustavuuteen työntekijänkin näkökulmasta, joten kysymyksen tarkoittamat rajoitukset olisivat sen suhteen selkeässä ristiriidassa. Emme siis näe missään olosuhteissa tarkoituksenmukaisena luoda tällaisia sääntöjä/rajoituksia.