Valtiovarainministeri Lintilä bensan ja dieselin päästömaksuista: Tutkijoiden ajattelutapa on alueellisesti ja sosiaalisesti kestämätön

Antti Rinteen (sd.) hallitus on asettanut tavoitteeksi liikenteen hiilidioksidipäästöjen puolittamisen vuoteen 2030 mennessä. Aalto-yliopiston taloustutkijoiden tänään julkistetut ehdotukset tavoitteen toteuttamiseksi eivät kuitenkaan saa kannatusta.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) korostaa, että tutkijoiden selvitys on edellisen Juha Sipilän (kesk.) johtaman hallituksen tilaama.

– Istuvalla hallituksella ei ole tähän selvitykseen näkemystä. Tällaista ei ole hallitusohjelmassa ja tietenkin näitä erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia vuosittain tilataan ja tähänkin perehdytään, mutta minkäännäköisiä politiikkatoimenpiteitä näiden suositusten pohjalta meillä ei ole käynnissä, Marin kuittaa tuoreen selvityksen merkityksen.

LVM selvityttää liikenteen koko kenttää

Marin kertoo, että liikenne- ja viestintäministeriö asettaa tällä tai ensi viikolla työryhmän laatimaan tiekarttaa fossiilittomaan liikenteeseen siirtymiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) haluaa kokonaisnäkemyksen kaikkien liikennemuotojen päästöjen vähentämiskeinoista. Markku Pitkänen / Yle

– Tarkastelussa pitää olla niin henkilöautoliikenne, tavaraliikenne, merikuljetukset ja lentoliikenne. Koko tämä kenttä pitää ottaa mukaan eli hyvin monenlaisia toimia tarvitaan, jotta tässä onnistutaan. Näitä toimia tullaan esittelemään jo tänä syksynä ja hallituskauden edetessä, Marin linjaa

Liikenteen veroista arvio maaliskuussa 2021

Myös valtiovarainministeriö odottaa oman, liikenteen verotusta koskevan selvityksensä valmistumista. Työryhmän työlle on varattu aikaa maaliskuuhun 2021 saakka.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) arvioi, että esitys bensan ja dieselin hintoja korottavista päästömaksuista on kestämätön.

– No tietysti tämä on tutkijoitten työn tulosta, ja he katsoo sitä tietysti vähän omasta näkövinkkelistään, muta jos ajattelee sosiaalisesti ja alueellisesti tällaista menettelytapaa, niin aika kestämätön tämä olisi, Lintiä huomauttaa.

Tutkijoiden ajatustapa törmäsi politiikan muuriin

Valtiovarainministeri Lintilä hämmästelee taloustutkijoiden ajatusten juoksua.

– Niin aika mielenkiintoinen ajatustapa, että nostetaan polttoaineen hinta niin korkealle, että esimerkiksi haja-asutusalueilla tai sosiaalisesti heikommassa asemassa olevilla ei ole varaa sitä ostaa. Kyllähän se tietysti yksi ratkaisu on, mutta ei sovi vaan minun arvomaailmaan, Lintilä tyrmää tutkijoiden ehdotukset.

