VR kehottaa matkustajia varautumaan viivästyksiin pääradan raivaus- ja korjaustöiden vuoksi

VR kehottaa junalla matkustavia varautumaan viivästyksiin pääradan raivaus- ja korjaustöiden vuoksi. Tampereen ja Parkanon välillä junavuorot korvataan busseilla.

Esimerkiksi Intercity 403 Tampereelta klo 07:01 Ouluun on peruttu ratavaurion vuoksi. Matkustajat ohjataan junaan IC21.

Junaliikenne pääradalla Tampereen ja Parkanon välillä katkesi eilen illalla, kun puutavarajuna suistui raiteilta.

Vaurio aiheutui tavaraliikenteen vaihtotyössä Ylöjärvellä, Rataliikennekeskus kertoo.

– Kun vaunuja on siirretty raiteelta toiselle, yksi tavaravaunu on suistunut pois kiskoilta. Se on sellaisessa paikassa, että junat eivät mahdu sitä ohittamaan, kertoo liikennepäällikkö Timo Hämäläinen rataliikennekeskuksesta.

Vaunu on päätynyt poikittain, mikä alustavasta arviosta poiketen pidentää tilanteen kestoa. Vaunun suistuminen on lisäksi vaurioittanut raiteita niin, että kisko on liikkunut pois paikaltaan. Ratavaurio voidaan korjata vasta, kun vaunu on nostettu kiskoille. VR ei osannut illalla arvioida, kuinka suuria myöhästymisiä tilanne aiheuttaa.

VR antaa lisätietoja tilanteesta omilla sivuillaan (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: STT