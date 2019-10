Tamperelainen Tomas Vurunbigi on Turkissa syytteessä Facebook-kirjoituksen takia, haastettiin oikeuden kuultavaksi Suomessa: "Olen ihan sekaisin ja järkyttynyt"

Tamperelaisen Tomas Vurunbigin puhelin soi keskellä päivää lokakuun alkupuolella. Soittaja oli hänen vaimonsa. Vurunbigi oli haastettu kuultavaksi Pirkanmaan käräjäoikeuteen marraskuussa.

Mies sai tietää olevansa syytteessä Turkissa Facebook-kirjoituksen vuoksi.

– Olen ihan sekaisin ja järkyttynyt, Vurunbigi kertoo.

Tieto esitutkinnasta ja etsintäkuulutuksesta tuli 30 vuotta Suomessa asuneelle miehelle täytenä yllätyksenä. Vurunbigin mukaan hänestä on tehty kiinniottomääräys Turkissa.

– Ottavat samantien kiinni, jos menen Turkkiin.

Vurunbigin asianajaja Kaarle Gummeruksen mukaan kyse on Facebook-kirjoituksesta. Gummerus ei tässä vaiheessa avaa tarkemmin kirjoituksen sisältöä tai sitä, kuka sen on kirjoittanut. Yle ei ole nähnyt kirjoitusta, jonka pohjalta syyte on Turkissa nostettu.

– Meillä on vielä selvityksen alla, mitä kirjoitusta asia koskee.

Vurunbigi ja Gummerus harkitsevat nyt, alkavatko he toimenpiteisiin kuulemisen estämiseksi. Gummerus pitää kyseenalaisena rangaistussäännös, jonka mukaan syyte on nostettu.

– Haluamme selvittää, noudattaako rangaistussäännös ihmisoikeuksien periaatteita.

Yleistä, mutta ei jokapäiväistä

Vurunbigin kuuleminen tehdään Turkin Suomelle esittämän oikeusapupyynnön takia. Vastaavia pyyntöjä esitetään pari sataa vuosittain, kertoo hallitusneuvos Juhani Korhonen Oikeusministeriöstä.

Juhani Korhonen, millaisissa asioissa vieraan valtion viranomainen voi esittää oikeusapyynnön Suomelle?

– Suomen ja Turkin välillä sovelletaan Euroopan neuvoston sopimusta oikeusavusta rikosasioissa. Sopimus soveltuu kaikenalaisiin rikosasioihin, riittää että esitutkinta tai oikeudenkäynti on vireillä oikeusapua pyytävässä valtiossa.

Kuinka näihin pyyntöihin yleensä vastataan?

– Yleensä suoritetaan pyydetty toimenpide.

Käytetäänkö harkintaa, mitä pyyntöjä otetaan vastaan?

– Rikosoikeusapulain mukaan pyynnön täytäntöönpaneva viranomainen eli poliisi, käräjäoikeus, jne. päättää pyynnön täytäntöönpanosta. Pyyntö pannaan täytäntööön, ellei jokin laissa on mainittu kieltäytymisperuste tule sovellettavaksi, esimerkiksi että pyynnön täyttäminen tulisi teon laatuun nähden vaatimaan kohtuuttomasti voimavaroja.

Millaisia tyypilliset pyynnöt ovat?

– Erilaiset todisteiden hankkimista rikosasioissa koskevat pyynnöt eli epäilty rikos on tehty ulkomailla, mutta todisteita on saatavilla Suomessa. Tällaisia voivat olle esimerkiksi pankki- tai bitcoin-tilit.

Kuinka paljon oikeusapupyyntöjä tulee vuosittain ja mistä maista?

– EU:n ulkopuolisista maista tulee noin 150-200 oikeusapupyyntöä vuodessa.

Kuinka tavallisia kuulemiset käräjäoikeuksissa vieraan valtion pyynnöstä ovat?

– Eivät harvinaisia, mutta eivät jokapäiväisiäkään.

Voivatko ne johtaa toimenpiteisiin? Millaisissa tilanteissa voivat?

– Esimerkiksi kuuleminen käräjäoikeudessa tapahtuu vieraan valtion pyynnöstä. Tallenne kuulemisesta toimitetaan pyynnön esittäneelle. Emme seuraa, mitä asialle sen jälkeen tapahtuu.

Laitetaanko vieraan maan oikeudessa tehtyjä tuomioita täytäntöön Suomessa kuinka usein?

– Jos suomalainen on tuomittu vieraassa valtiossa vankeusrangaistukseen ja haluaa jatkaa rangaistuksen suorittamista Suomessa, hänet voidaan tietyin edellytyksin siirtää tänne. Näitä tulee silloin tällöin, tänä vuonna ei vielä yhtään. EU-valtioiden osalta tieto RISE:ssä.