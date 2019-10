Oikeusasiamies puuttui Oulun poliisilaitoksen hitaisiin lapsia koskeviin esitutkintoihin – eräässä tapauksessa tutkinta kesti kaksi vuotta

Lain mukaan epäillyn rikoksen, jossa on osallisena alle 15-vuotiaita, esitutkinnat on toimitettava kiireellisesti.

Oulun poliisilaitos on saanut kehotuksen kiinnittää huomiota lapsien tekemiksi epäiltyjen ja lapsiin kohdistuneiden rikosten esitutkintojen kestoon. Lain mukaan epäillyn rikoksen, jossa on osallisena alle 15-vuotiaita, esitutkinnat on toimitettava kiireellisesti.

Kehotuksen on tehnyt eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen kanteluratkaisussaan. Kantelut liittyvät kahteen tapaukseen, joista ensimmäisessä sekä epäilty että asianomistaja olivat 14-vuotiaita, toisessa tapauksessa kouluavustajaa epäiltiin 8-vuotiaan lapsen pahoinpitelystä.

Ensimmäisessä tapauksessa asianomistajaa kuulusteltiin yhdeksän kuukautta epäillyn rikoksen jälkeen, epäiltyä tekijää puolitoista vuotta rikosilmoituksen tekemisestä. Toisessa tapauksessa esitutkinta kesti yli kaksi vuotta.

Oikeusasiamiehen mukaan kumpikaan esitutkinnoista ei ollut laaja tai vaikea selvittää. Viipymiset johtuivat oikeusasiamiehen mukaan Oulun poliisilaitoksen erittäin vaikeasta työtilanteesta, joka ilmeni oikeusasiamiehelle tarkastuksen yhteydessä keväällä 2019.

Esittelijäneuvos Juha Haapamäki kertoo, että vastaavia kehotuksia joudutaan silloin tällöin antamaan, ei kuitenkaan kovin usein. Haapamäki toteaa, että poliisi joutuu priorisoimaan toimintaansa, jonka vuoksi näitä tilanteita syntyy.

– Oulun poliisilaitos on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin ja on lisännyt henkilöstöä tutkinnan puolelle.

Poliisihallitus tekee tarkastuksen Oulun poliisilaitokselle marraskuussa, jolloin alaikäisiin liittyvien esitutkintojen käsittelyajat otetaan keskusteluun.

Yle ei vielä tavoittanut Oulun poliisia kommentoimaan eduskunnan oikeusasiamiehen kehotusta.

