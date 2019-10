Vihreät lopettaa Vihreä Lanka -puoluelehden rahoittamisen, johtaa lehden lakkauttamiseen – Päätoimittaja: Uhka demokratialle

"Kun toimittajia irtisanotaan, silmiä ja korvia on vähemmän. Sen sijaan kuiskailevia suita on nykyään entistä enemmän", päätoimittaja Riikka Suominen sanoo.

Vihreät lakkauttavat puoluelehtenä toimivan Vihreän Langan rahoittamisen. Koska puolue on lehden suurin rahoittaja, päätös johtaa koko lehden lakkauttamiseen. Viimeinen numero julkaistaan joulukuussa (siirryt toiseen palveluun).

Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen perustelee asiaa tiedotteessa siten, ettei puoluelehti pysty tavoittamaan alati suuremmasta vihreistä kiinnostuneesta joukosta kuin pienen osan. Levikin kasvattaminen ei ole onnistunut, vaikka rahoitusta on jaettu 450 000 euroa vuosittain.

– Tänä päivänä yhä useampi Vihreiden kannattaja seuraa ja käy poliittista keskustelua sosiaalisen median kanavissa. Haluamme palvella heitä paremmalla läsnäololla, uusilla osallistumismahdollisuuksilla ja ajantasaisella tiedolla Vihreiden politiikasta, Liikanen sanoo tiedotteessa.

Rahoittaminen loppuu nykyisen sopimuskauden päättyessä eli vuodenvaihteessa.

Vihreän Langan päätoimittaja on Riikka Suominen. Hän harmittelee asiaa lehden verkkosivuilla ja Twitterissä ja näkee nykyisen kehityksen uhkaavana demokratialle.

– Kun toimittajia irtisanotaan, silmiä ja korvia on vähemmän. Sen sijaan kuiskailevia suita on nykyään entistä enemmän. Viestinnästä on tullut yhä tärkeämpi osa liiketoimintaa ja politiikkaa, Suominen kirjoittaa Vihreässä Langassa (siirryt toiseen palveluun).