Uudet elinajanodotteet julkaistiin – Katso täältä, kuinka pitkään elät ja koska tilastojen mukaan kuolet

Viime vuonna syntyneiden tyttöjen elinajanodote on 84,3 vuotta ja poikien vastaavasti 78,9 vuotta. Ero vastasyntyneiden elinajanodotteissa on 5,4 vuotta. Tyttöjen luku parantui viime vuodesta 0,1 ja poikien 0,2 vuotta.

Vastasyntyneiden poikien elinajanodote on viimeisten 30 vuoden aikana pidentynyt 8,2 vuodella ja tyttöjen 5,6 vuodella. Suurimmillaan sukupuolten välinen ero oli 1970-luvun loppupuolella, jolloin se oli yhdeksän vuotta. Luvut selviävät Tilastokeskuksen tänään julkaisemasta elinajanodotteesta (siirryt toiseen palveluun).

Samasta tilastosta näkyvät myös eri ikäluokkien keskimääräiset elinajanodotteet. Voit tarkistaa itse allaolevalla laskurilla, kuinka pitkään tilastojen mukaan elät.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Huom.: Laskuri perustuu Tilastokeskuksen julkaisemaan elinajanodotteeseen. Se kertoo vuosien määrän, jonka verran tietyn ikäinen henkilö keskimäärin eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan. Laskelmat siis arvioivat kunkin ikäluokan keskimäärin jäljellä olevaa elinaikaa. Niissä ei oteta huomioon yksilöiden elämäntapoja, sairauksia tai muita henkilökohtaisia eroja.

Pohjanmaan vastasyntyneet elävät pisimpään

Vuosina 2016 - 2018 syntyneiden elinajanodote oli molemmilla sukupuolilla pisin Pohjanmaalla: pojilla 80,5 vuotta ja tytöillä 85,2 vuotta.

Lyhyimmät vastasyntyneiden elinajanodotteet olivat puolestaan pojilla Kainuussa, 76,8 vuotta, ja tytöillä Päijät-Hämeessä ja Etelä-Savossa, 83,4 vuotta.

Maakuntien väliset erot olivat suuremmat miehillä kuin naisilla. Pohjanmaalla syntyneen pojan elinajanodote oli 3,7 vuotta pidempi kuin Kainuussa, jossa poikien elinajanodote oli lyhyin. Tytöillä vastaavasti ero maakuntien lyhyimmän ja pisimmän elinajanodotteen välillä oli 1,8 vuotta.

Kaupunki ja ruotsin kieli ennustavat pidempää elämää, etenkin miehillä

Vastasynyneen elinajanodote on korkein kaupunkimaisissa ja matalin maaseutumaisissa kunnissa

Pojilla elinaikaodote kaupunkimaisissa kunnissa on 78,8 vuotta, mutta maaseutumaisissa lähes vuoden lyhyempi. Tytöillä kaupungeissa luku on 84,3 ja eroa maaseutumaisiin kuntiin on noin vuoden kolmannes.

Ruotsia äidinkielenään puhuvien poikien elinajanodote oli 80,9 vuotta, mikä on yli kaksi vuotta pidempi kuin äidinkielenään suomea puhuvien poikien elinajanodote.

Tytöillä ero oli samansuuntainen, mutta ei yhtä suuri. Ruotsia äidinkielenään puhuvien tyttöjen elinajanodote oli 85,1 vuotta ja suomea äidinkielenään puhuvien tyttöjen vajaan vuoden lyhyempi.

Päivitetty 24.10. klo 8.49: Juttuun lisätty maakuntakohtaiset erot

Päivitetty 24.10. klo 9.10: Juttuun lisätty erot kaupunkien ja maaseutukuntien sekä kieliryhmien välillä.