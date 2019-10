Mies linnoittautui museoon Ranskassa – rakennuksen seiniin kirjoitettu uhkaavia viestejä arabiaksi

Saint-Raphaël on Etelä-Ranskassa sijaitseva pikkukaupunki. Kuvituskuva kaupungin satamasta.

Saint-Raphaël on Etelä-Ranskassa sijaitseva pikkukaupunki. Kuvituskuva kaupungin satamasta. AOP

Sisällä rakennuksessa oleva mies on kieltäytynyt kommunikoimasta poliisin kanssa, joten teon motiivista ei ole tietoa.

Ranskalaisessa arkeologisessa museossa on käynnissä uhkaava tilanne ainakin yhden miehen linnoittauduttua rakennuksen sisälle. Tapahtumapaikka on pikkukaupunki Saint-Raphaël, joka sijaitsee Etelä-Ranskassa muutaman kymmenen kilometrin päässä Cannesista.

Rakennukseen, jonka yhteydessä on keskiaikainen kirkko, oli murtauduttu yöllä ja seiniin oli poliisin mukaan kirjoitettu arabiaksi uhkaavia viestejä. Yksi teksteistä on uutistoimisto AFP:n mukaan " Tästä museosta tulee helvetti".

Siivooja havaitsi tapahtuneen ja paikalle hälytettiin poliisit, kertoo uutiskanava BFMTV (siirryt toiseen palveluun). Sisällä rakennuksessa oleva mies kieltäytyy kommunikoimasta poliisin kanssa, joten teon motiivista ei toistaiseksi ole tietoa. Hän on heitellyt poliiseja kivillä.

Ranskan median mukaan on toistaiseksi epäselvää onko miehellä aseita. Poliisi on eristänyt rakennuksen ja ohjeistanut lähitaloissa olevia pysymään sisätiloissa, uutisoi Nice-Matin -lehti (siirryt toiseen palveluun). Lehden mukaan poliisi on sanonut, ettei miehellä ole panttivankeja.

Poliisi valmistautuu tekemään rynnäkön rakennukseen.

Lähteet: AFP, Reuters