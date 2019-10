Ympäristötietosuus Kiinassa on kasvanut jo sille tasolle, että asuintaloissa jätteiden lajittelua valvotaan kameroilla

ShanghaiSuomessa kasvanut kiinalaistaustainen Lu Ying sanoo olevansa maailmankansalainen tavatessamme shanghailaisessa kahvilassa ihmisiä kuhisevassa modernissa ostoskeskuksessa.

Hän on syntynyt Shanghaissa mutta muuttanut vanhempiensa kanssa Suomeen ollessaan kolmevuotias. Lu Ying on valmistunut maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta ja asunut myös Yhdysvalloissa jonkin aikaa. Hän on Suomen kansalainen.

Lu on muuttanut sittemmin takaisin syntymäkaupunkiinsa ja pyörittää kahta omaa yritystä, joista toinen keskittyy kiertotalouden suunnitteluun. Yrityksen nimi on Future Urban Living, jota pyöritetään neljän hengen ja laajan kumppaniverkoston avulla.

Lu Yingin noin vuoden vanha yritys suunnittelee kiertotalouden ratkaisuja yrityksille, organisaatioille tai vaikka paikallishallinnolle. Yhteistyötä tulevaisuuden asumisesta tehdään esimerkiksi paikallisten arkkitehtitoimistojen kanssa.

– Kiertotalouden ratkaisut keskittyvät rakennettuun ympäristöön ja liikkumiseen. Puhutaan älykkäästä asumisesta ja liikkumisesta, mutta haluttiin viedä ajatusta pidemmälle kiertotalouden suunnitteluun.

Asiakkaita on löytynyt kontaktien kautta ja yhteydenottojen avulla, vaikka tuore yritys ei ole erityisesti panostanut markkinointikanavien rakentamiseen. Taustalla vaikuttaa Lun vanhempien yritystoiminta.

– Olen ollut aika yllättynytkin siitä, että meihin on otettu paljon yhteyttä maailmanlaajuisestikin, Lu kertoo.

Yritys kerää isoja määriä dataa asiakkaille, jotta nämä pystyvät löytämään esimerkiksi asuintalojen rakennusvaiheessa fiksuja, kestävän kehityksen ratkaisuja säästämällä ympäristöä ja luontoa niin materiaaleissa, rakentamisessa kuin logistiikassakin.

Asiaa on auttanut se, että Lu Ying on yrityskumppaninsa kanssa ollut mukana Maailman Talousfoorumin toiminnassa, josta koko homma alkoi, kun nuoret yrittäjät miettivät tulevaisuuden kaupunkeja ja valitsivat kehittämiskohteeksi Shanghain.

Kaupungissa riittää myös sosiaalisia haasteita, koska miljoonakaupungissa asuu paljon muualta tulleita työntekijöitä, joiden sosiaaliturva saattaa vielä olla kotiseudulla.

Ympäristötietoisuus lisääntyy miljoonakaupungissa

Shanghai kasvaa kohisten, koska kaupungistuminen on voimakas trendi Kiinassa ja ihmiset hakeutuvat isoihin kaupunkeihin työn ja paremman elämän perässä.

Asukkaita on virallisen arvion mukaan 24-25 miljoonaa, mutta joidenkin arvioiden mukaan asukkaita on todellisuudessa muutama miljoona enemmän.

Todellista lukua tuskin kukaan tietää. Kaupungin väestöstä ympäri Kiinaa tulleita ihmisiä on noin 40 prosenttia.

Lu Ying kertoo, että yritys on saanut jalansijaa kaupungissa sen jälkeen, kun ihmiset ja yhteistyökumppanit ovat sisäistäneet, mistä on kysymys.

– No, pelkästään kierrättäminen ei ratkaise esimerkiksi rakentamisen ongelmia, mutta jos jonkin yrityksen koko tuotanto suunnitellaan niin, että siitä ei synny jätettä ja käytetään mahdollisimman paljon uusiutuvia luonnovaroja, ollaan jo toisella tasolla.

Muutamassa vuodessa kiristynyt lainsäädäntö on vaikuttanut paikallisten mukaan muun muassa siten, että ilmanlaatu on parantunut. Vaikutukset tuntuvat ihmisten jokapäiväisessä elämässä, sillä kaupunki on valtava mittasuhteiltaan ja korkeita kerrostaloja jatkuu kymmeniä kilometrejä joka suuntaan.

Kaupungin keskustassa näkee vain harvoin hengityssuojaimia käyttäviä kaupunkilaisia, ja lokakuinen taivas näkyy kirkkaana jättitalojen välistä.

Kontaktit ovat avainasemassa

Shanghaissa moni asia elinkeinoelämässä ja kaupassa perustuu kontakteille. Usein kuulee kerrottavan, että yrityksen pyörittämisessä auttaa, jos on kontakteja poliittisella tasolla.

Suoraan kysymykseen, onko Lu tarvinnut poliittisia kontakteja saadakseen yrityksensä käyntiin, hän vastaa, ettei vielä. Rivien välistä voi lukea, että niitä tarvitaan jatkossa.

Shanghaissa, kuten muuallakin Kiinassa, kommunistisella puolueella on viimeinen sana monessa asiassa, vaikka se ei suoraan yksityisen yrityksen toimintaan puuttuisikaan.

Vaikuttaminen tapahtuu viranomaisten ja paikallishallinnon kautta ja yritykset toimivat mielellään, kuten tietävät viranomaisten haluavan.

– Navigoimme paljon yksityisellä sektorilla. Kaikki täällä arkkitehdeista kaupunkisuunnittelijoihin toimii yksityisellä sektorilla, mutta heillä on puolestaan paljon kontakteja valtioon, Lu täsmentää.

Minkälaista on alkaa yrittäjäksi uudella markkinalla, joka toimii monimutkaisessa ympäristössä miljoonakaupungissa, missä säännöksiä ja byrokratiaa riittää?

– Täällä ei ole mitenkään helppo tehdä asioita, mutta koen että ihmiset ovat hämmentävän vastaanottavaisia ja valmiita uusille ideoille.

Asutusta ympäristöstä on Shanghaissa alettu kantaa viime vuosina entistä enemmän huolta, Lu Ying kertoo.

– Täällä on jo pitkään ajettu ympäristön asiaa, mutta nyt se näkyy ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Esimerkiksi nuoret harrastavat videopelejä, joissa saa pisteitä siitä, kuinka nopeasti saa roskia heitettyä sekajätteisiin tai biojätteisiin.

Uutisissa ja medioissa ympäristöstä huolehtiminen on noussut isoksi asiaksi. Se näkyy somessa ja tv:ssä valtion kanavilla, Lu kuvailee. Ympäristötietoisuus on lisääntynyt paljon.

Asuintaloissa valvotaan jätteiden lajittelua kameroiden kanssa

Tänä vuonna tavallisissa asuinkerrostaloissa talousjätteiden kierrätyksestä tehtiin Shanghaissa pakollista. Monikymmenkerroksisiin asuintaloihin on erilaisia jäteastioita, joiden käyttöä kaupunki myös valvoo. Joillakin asuinalueilla roska-astiat menevät lukkoon tiettyinä aikoina. Roskia voi viedä vain silloin, kun viranomaiset valvovat sitä.

Asukas voi myös saada sakot, jos hän laittaa asioita väärään roska-astiaan. Oikeaa lajittelua valvotaan paikoin kameravalvonnalla.

Näitä tietoja viranomaiset voivat käyttää pisteyttäessään kansalaisia.

Lu Ying sanoo, että suhtautuminen ilmasto- ja ympäristöasioihin on muuttunut viime vuosina Kiinassa paljon. Valtio hakee myös tietoisesti uutta suuntaa, mistä kertoo muun muassa se, että Kiina haluaa kehittyä taloudessa perinteisen tehdasteollisuuden tuotannosta kohti palvelu- ja innovaatioyhteiskuntaa.