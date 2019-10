Analyysi: Johtaako brexit Irlannin yhdistymiseen? – Protestantit pelkäävät asemansa puolesta

Katkeruus tuhansia ihmisuhreja vaatineesta Pohjois-Irlannin konfliktista on edelleen syvä. Kuva Belfastista 11. heinäkuuta.

Katkeruus tuhansia ihmisuhreja vaatineesta Pohjois-Irlannin konfliktista on edelleen syvä. Kuva Belfastista 11. heinäkuuta. Paul McErlane / EPA

BELFAST Heinäkuisen illan hämärtyessä humalainen väkijoukko alkaa kerääntyä puisista kuormalavoista rakennetun kokon ympärille. Joka puolella näkyy Yhdistyneen kuningaskunnan lippuja.

Union Jack -kuviota on paidoissa ja hatuissa. Lippuja on kiedottu harteille ja lastenrattaisiin.

“Kill all the Taig! Tappakaa kaikki katolilaiset!”, huudetaan väkijoukosta.

Vieressäni seisova irlantilainen valokuvaaja hätkähtää. Taig on haukkumasana, jota Pohjois-Irlannin protestantit käyttävät katolilaisista.

Valokuvaaja kertoo, että hän ei edes uskalla puhua kenellekään tässä väkijoukossa. Ihmiset kun tunnistaisivat hänen aksentista, että hän on kotoisin Dublinista.

Aiemmin valokuvaaja yritti esittää, ettei ymmärrä englantia. Ei toimine täysin sekään. Irlantilainen oli saada turpaansa, koska miesjoukko luuli häntä venäläiseksi, joka yritti pölliä heidän vodkapullonsa.

Itselläni on olo kuin olisin liian riehakkaiksi yltyneissä vappu- tai juhannusjuhlissa. Viinapulloja rikkoutuu ja miehet halailevat toisiaan. Nuoret pojat kiipeävät parikymmentä metriä korkean kuormalavakasan päälle kaatamaan bensiiniä, jotta kokko saataisiin syttymään.

Kokon päällä on Irlannin tasavallan lippu ja tasavaltalaisen Sinn Féin -puolueen kansanedustajien kuvia.

Saadaanko me tämä palamaan? Belfastiin koottu kokko tarvitsi lisää bensiiniä syttyäkseen. Paul McErlane / EPA

Tyhjät viinapullot lentävät kohti liekkejä, kun kokko vihdoin syttyy. Liekit nuolevat melkein viereisen rakennuksen seiniä, kun kokko palaa täysillä ja Irlannin lippu tuhoutuu tulessa.

Samanlaisia kokkoja paloi kesällä eri puolilla Pohjois-Irlannin protestanttisia asuinalueita. Kokoilla juhlistetaan protestanttisen Vilhelm III Oranialaisen voittoa katolisesta Jaakko II:sta vuonna 1690.

Protestanttiunionistien viinanhuuruisissa juhlissa paljastuu, miten syvää Pohjois-Irlannin väestöryhmien keskinäinen epäluulo yhä on. Monet kokevat edelleen, että katolilaiset uhkaavat protestanttista uskoa ja Pohjois-Irlannin asemaa osana Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

Tilannetta ei helpota se, että katolisten tasavaltalaisten valtapuolue, Sinn Féin, näkee Britannian EU-erossa tilaisuuden unelmansa toteuttamiseen.

Puolue uskoo, että brexit tarjoaa tilaisuuden järjestää kansanäänestys Irlannin yhdistymisestä viimeistään seuraavan viiden vuoden aikana.

Mahdollisuus Pohjois-Irlannin liittymisestä Irlannin tasavaltaan kansanäänestyksellä on mukana vuonna 1998 solmitussa rauhansopimuksessa. Tähän asti kansanäänestystä on pidetty etäisenä mahdollisuutena, mutta brexit on antanut pontta Sinn Féinin vaatimuksille.

Protestanttiset unionistit vastustavat kansanäänestystä. Heille yhteys muuhun Britanniaan on olemassaolon kulmakivi eivätkä he hyväksy mitään, mikä voisi uhata tätä yhteyttä.

Unionistipuolue DUP on ollut konservatiivihallituksen tukipuolue. Siinä asemassa se pystyi brexit-prosessin aikana torppaamaan ratkaisut, jotka olisivat asettaneet Pohjois-Irlannin erilaiseen asemaan kuin muun Britannian.

Nämä naiset haluvat Pohjois-Irlannin pysyvän osana Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Jouni Soikkeli / Yle

Nyt DUP on raivoissaan ja äänesti Britannian parlamentissa pääministeri Boris Johnsonin neuvottelemaa brexit-sopimusta vastaan. Puolue hermostui, sillä sopimus luo rajan Irlanninmerelle. Sopimuksen mukaan tullitarkastuksia ei tehtäisi Irlannin saaren rajalla, vaan ne tehdään Pohjois-Irlantiin saapuville tuotteille.

Euroopan unionin jäsenyyden takia Irlannin saaren raja on ollut avoin. Rajan ylittämisen on huomannut vain siitä, että nopeusrajoituskyltit ovat vaihtuneet kilometreistä tunnissa maileiksi tunnissa.

Avoin raja on mahdollistanut vilkkaaseen kaupankäyntiin pohjautuvan yhteisen talouden ja erilaiset yhteistyöhankkeet muun muassa terveydenhuollon saralla. Sen tärkein vaikutus on ollut kuitenkin henkinen, sillä se on liudentanut väestöryhmien keskinäistä epäluuloa.

Pohjois-Irlanti on yhä syvästi jakautunut yhteiskunta. Katolilaiset ja protestantit elävät yhä omilla asuinalueillaan, joita pahimmillaan erottavat muurit. Väestöryhmät käyvät omia koulujaan eivätkä ole tekemisissä toistensa kanssa.

Brexit on syventänyt näitä jakolinjoja, sillä alueen valtapuolueet, DUP ja Sinn Féin, eivät kykene yhteistyöhön. Puolueiden keskinäisen riitelyn takia Pohjois-Irlanti on ollut ilman toimivaa itsehallintoa tammikuusta 2017 lähtien.

Tälle miehelle Yhdistynyt kuningaskunta antaa syyn juhlia. Jouni Soikkeli / Yle

Liberaalin Alliance Party -puolueen puheenjohtaja Naomi Long luonnehti minulle, että brexit uhkaa Pohjois-Irlannin koko olemassaolon perustaa.

Pitkänperjantain rauhansopimuksen perusajatus oli, että Pohjois-Irlannin molempien väestöryhmien oikeuksia ja perinteitä kunnioitetaan. Nyt brexit on uhka tälle periaatteelle.

Erityisesti unionistit kokevat asemansa monin tavoin aiempaa uhatummaksi. He pelkäävät kansanäänestystä ja ovat menettämässä asemiaan myös sen takia, että lähivuosina Pohjois-Irlannin katolinen väestönosa kasvaa vähemmistöstä enemmistöksi.

Brexit ja pelko Irlannin yhdistymistä koskevan kansanäänestyksen järjestämisestä on myös saanut unionistien puolisotilaalliset ryhmät raivostumaan. Maanantaina puolisotilaalliset ryhmät olivat jo koolla Belfastissa. (siirryt toiseen palveluun) Moni pelkää, miten ne reagoisivat, jos Irlannin yhdistymisestä järjestettäisiin kansanäänestys.

Toisaalta myös tasavaltalainen Uusi IRA -niminen ryhmä on aktivoitunut brexitin aiheuttaman epävarmuuden myötä. Keväällä se ampui Londonderryssä/Derryssä toimittaja Lyra McKeen.

Lisäksi ryhmä on yrittänyt tehdä pommi-iskuja Pohjois-Irlannin poliisivoimia vastaan. On vain ajan kysymys, milloin se onnistuu tekemään tuhoisan iskun.

Toimittaja Lyra McKee haudattiin Belfastissa huhtikuussa. Brian Lawless / EPA

Yhteisen EU-jäsenyyden aikana ei ole ollut niin paljon merkitystä sillä, kokiko yksittäinen pohjoisirlantilainen itsensä britiksi vai irlantilaiseksi. Moni jopa otti Britannian kansalaisuuden lisäksi myös Irlannin kansalaisuuden.

Nyt ollaan jälleen tilanteessa, jossa uskollisuutta vannotaan aikaisempaa kiihkeämmin joko Union Jack -lipulle tai Irlannin tasavallan lipulle.

Samanaikaisesti Pohjois-Irlannin konfliktin haavoja peittäneet laastarit on revitty auki. Katkeruus 30 vuotta kestäneestä konfliktista, jossa kuoli noin 3 600 ihmistä on syvä. Lähes jokainen pohjoisirlantilainen tuntee jonkun, joka on menettänyt läheisiään väkivaltaisuuksissa.

Huonoissa olosuhteissa katkeruus voidaan saada liikkeelle vakavin seurauksin. Toivoa antaa se, että moni pohjoisirlantilainen ei halua enää vanhaa kahtiajakoa eikä määrittele omaa identiteettiään joko protestanttiseksi unionistiksi tai katoliseksi tasavaltalaiseksi.

Britannian EU-kansanäänestyksessä 56 prosenttia pohjoisirlantilaisista tuki EU-jäsenyyttä. Nyt brexit työntää alueen yhä enemmän EU:n ja Irlannin tasavallan vaikutuspiiriin.

Aiemmin Yhdistyneen kuningaskunnan yhtenäisyys oli Britannian konservatiivipuolueen keskeinen periaate. Nyt puolueen jäsenet ovat jopa valmiita luopumaan Pohjois-Irlannista, kunhan brexit saadaan toteutettua. Se saattaa hyvinkin toteutua jopa aiemmin odotettua nopeammin.

Toimittaja Minna Pye pohtii, lietsooko brexit Pohjois-Irlannissa uuden väkivallan kierteen Ulkolinjan uudessa podcastissa:

Katso Yle Areenasta: Ulkolinja - Katkera saari pureutuu jakautuneen saaren tuskaisiin muistoihin