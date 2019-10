Voisiko Essexin tragedia tapahtua Suomessa? Neljä kysymystä ja vastausta ihmisten salakuljettamisen kylmästä maailmasta

Britanniassa rekan kontista kuolleena löydettyjen ihmisten tapaus on nostanut keskusteluun ihmiskaupan ja ihmissalakuljetuksen julman todellisuuden. 39 ihmistä löytyi kuolleena Essexissa teollisuusalueella olleen rekan kontista varhain keskiviikkona. Rekka oli tullut maahan Bulgariasta.

Poliisi ei ole vielä vahvistanut, että kyse olisi ihmissalakuljetuksesta. Tapausta tutkitaan kuitenkin myös siitä näkökulmasta (siirryt toiseen palveluun) ja yhtäläisyydet esimerkiksi vuonna 2015 Itävallassa paljastuneisiin rekkakuolemiin ovat selvät. Julkisuudessa Essexin kuolemat onkin yhdistetty ihmissalakuljetukseen.

Ihmissalakuljetus on ihmiskaupan liepeillä tapahtuva rikollinen ilmiö. Siinä järjestetään ihmisiä maksusta laittomasti maahan, jossa heillä ei ole kansalaisuutta tai oleskelulupaa. Etsimme vastauksia tapauksesta nouseviin kysymyksiin:

1. Onko sattuma, että rekka on tullut Bulgariasta?

Poliisin mukaan rikostutkintaan liittyvä rekka on tullut Britanniaan epätavallista reittiä pitkin ja on lähtenyt Bulgariasta. Bulgaria on Moldovan ja Romanian ohella tyypillisiä ihmiskaupan lähtömaita. EU:n mukaan bulgarialaisia ihmiskaupan uhreja on tunnistettu 400–500 vuosittain (siirryt toiseen palveluun).

Ihmiskaupan uhrit ovat yleensä haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, jotka on saatettu erehdyttää mukaan lupauksilla paremmasta elämästä jossakin muualla. Yleensä he lähtevät vapaaehtoisesti (siirryt toiseen palveluun).

– Lähtömaat ovat matalan tulotason maita. Lähtijöillä voi olla aikomus tehdä esimerkiksi töitä kohdemaassa, saada rahaa omalle perheelle ja palata kotiin. Mutta aina he eivät pääse palaamaan, ylitarkastaja Veikko Mäkelä Migrin alaisesta Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä sanoo.

Essexin poliisi ei ole vielä vahvistanut, ovatko uhrit Bulgarian vai jonkin muun maan kansalaisia. Poliisin mukaan henkilöllisyyksien selvittäminen vie todennäköisesti kauan (siirryt toiseen palveluun). Se viittaa siihen, että uhreilla ei ole henkilöpapereita mukana.

2. Miksi ihmisiä salakuljetetaan maasta toiseen?

Ihmissalakuljettaja on usein ihmiskaupan renki. Ihmiskaupan osana salakuljettaja vie uhreja matalan elintason maista korkeamman elintason maihin, missä heidät pakotetaan esimerkiksi prostituutioon tai pakkotyöhön.

– Essexin tapauksessa emme voi vielä tietää, miksi ihmiset on tuotu maahan. Ovatko he itse halunneet maahan siinä tarkoituksessa, että he jäisivät itsenäisesti tekemään jotain? Löytöpaikka teollisuusalueelta voi viitata siihen, että heidät olisi tuotu työhön, Mäkelä arvioi.

Ihmissalakuljetuksessa pyörii isot rahat: YK:n siirtolaisjärjestön mukaan salakuljetettavat ovat valmiita maksamaan jopa 15 000 euroa pääsystä esimerkiksi Britanniaan.

Aina ihmissalakuljetus ei kuitenkaan liity ihmiskauppaan. Esimerkiksi vuoden 2015 pakolaiskriisin aikaan ihmiset saattoivat maksaa salakuljettajille pääsystä tiettyyn maahan, eikä salakuljetukseen välttämättä liittynyt muita rikoksia.

3. Miten harvinainen tapaus on kyseessä?

Jos Essexin rekkakuolemat vahvistuvat ihmissalakuljetukseksi, se olisi yksi viime vuosien tuhoisimmista tapauksista Euroopassa. Vuonna 2015 Itävallassa tukehtui kuorma-auton sisälle peräti 71 siirtolaista.

Vaikka ihmissalakuljetus nousee otsikoihin yleensä vain pahimpien onnettomuuksien yhteydessä, se on usein vaarallista. Britanniassa on kirjattu viime vuosilta viisi siirtolaisille kuljetuksissa tapahtunutta kuolintapausta (siirryt toiseen palveluun).

– Ihmisillä ei ole varaa määrätä, millä välineellä he liikkuvat ja millaisissa olosuhteissa. Olot voivat olla hyvinkin epäinhimilliset, Veikko Mäkelä sanoo.

YK:n siirtolaisjärjestön IOM:n mukaan edellisen kahden vuoden aikana on kuollut yli 6 000 siirtolaista. Osa kuolintapauksista liittyy ihmissalakuljetukseen. Essexin uhrien tavoin tukehtumiseen menehtyi IOM:n tietojen perusteella 87 siirtolaista vuosina 2017–2018.

Ihmissalakuljetuksen laajuutta ilmiönä on vaikea arvioida, koska sitä koskeva tieto on hajanaista ja epätäydellistä. YK:n mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä (siirryt toiseen palveluun), että siirtolaisille on tarjolla yhä enemmän salakuljetuspalveluita.

4. Voisiko vastaava tragedia tapahtua Suomessa?

Myös Suomi on hyvän tulotason maana mahdollinen kohde ihmissalakuljettajille. Kaksi vuotta sitten Lappeenrannassa paljastui salakuljetusvyyhti, jossa oli laittomasti tuotu Venäjältä Suomeen ainakin 70 ihmistä vajaan vuoden aikana.

Suomessa ihmissalakuljetustapaukset eivät kuitenkaan ole olleet yhtä röyhkeitä kuin maailmalla. Mäkelä ei usko, että Rajavartiolaitokselta jäisi huomaamatta yritys tuoda maahan kerralla kymmeniä siirtolaisia.

– Toki meilläkin on pimeillä markkinoilla kysyntää työvoimasta. Näin laajamittaiseen salakuljetukseen liittyy kuitenkin niin suuri kiinnijäämisen riski Suomessa, että en usko, että siihen lähdettäisiin. Yksittäisiä ihmisiä on helpompi kuljettaa rajan yli.

Britanniassa on arvioitu, että Essexin rekka on tullut maahan Irlannin ja Walesin kautta välttääkseen tiukat tarkastukset Doverissa ja Calais'ssa (siirryt toiseen palveluun).