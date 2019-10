Kassin väri paljastaa, paljonko käytät Stockmannilla rahaa – Asiakkaat tyrmistyivät: "Mikä ihmeen juttu nää kangaskassit on? Oikeesti?"

Kritiikin kohteeksi on noussut muun muassa kanta-asiakaslahjaksi saatava kangaskassi. Näin tavaratalo vastaa.

Tavaratalo Stockmann on joutunut sosiaalisessa mediassa ryöpytyksen kohteeksi varsin erikoisesta syystä: kangaskassien vuoksi.

Stockmann kertoi alkuviikosta (siirryt toiseen palveluun) uudistetusta kanta-asiakasohjelmastaan, jossa on kuusi tasoa. Tehtyjen ostosten määrä vie asiakasta eteenpäin tasolta toiselle: kuluttamalla yhden euron asiakas saa yhden pisteen. Pisteitä kertyy myös esimerkiksi Stockmannin uutiskirjeen tilaamisesta, profiilitietojen päivittämisestä ja Stockmann MasterCard-kortin käytöstä.

Sosiaalisessa mediassa tavaratalon uusi kanta-asiakasohjelma on saanut pöyristyneen vastaanoton. Huomiota ovat herättäneet erityisesti Stockmannin lanseeraamat eriväriset kangaskassit, jotka kertovat, millä tasolla asiakas on.

Lehdissä on pohdittu (siirryt toiseen palveluun) esimerkiksi sitä, onko Stockmann yrittänyt luoda kilpailijan Marimekon himoitulle logo-kassille.

"Floppi" ja "huono vitsi"

Ensimmäisen Stockmannin kangaskassin – väriltään mustan – asiakas saa tasolla kolme. Tämän ansaitsemiseksi asiakkaan tulee kerätä 3 000 pistettä.

Korkeimmalle tasolle päästäkseen pitää kerätä 25 000 pistettä. Tällöin asiakas on tienannut itselleen violetin kassin. Nelostasolla kangaskassin väri on vihreä, ja tasolla viisi se on sininen.

Stockmannin Facebook-päivitys (siirryt toiseen palveluun)uudistuksesta on kerännyt kymmenittäin asiakkaiden tyrmistyneitä kommentteja, joista poimimme tähän muutaman:

Milloin Stockmann myöntää että tämä ”uudistus” on täysi floppi?

Tämä värierottelukangaskassit on kuin huonosta vitsistä! Ihan oikeasti, eikö nyt palaverissa ollut yhtäkään henkilöä, joka olisi uskaltanut sanoa ääneen, että tämä nyt on järkyttävän huono idea!

Mikä ihmeen juttu nää kangaskassit on? OIKEESTI?

Myös Twitterissä asia herätti keskustelua.

Paremmin tätä ei olisi voinut kiteyttää: "OMG niin moneen juttuun tässä". Eniten ihmetyttää, miten Stockmann voi olla niin ulalla ja tuuliajolla ja vieläpä vastatuuleen. Maata ei ole näkyvissä tälle Titanicille - valitettavasti. #kesyävyys #brändi #visio #purpose #stockmann https://t.co/EGHjEwCtkm — Minja Timperi (@MinjaTimperi) 23. lokakuuta 2019

Stockmann esittelee uuden kastilaitoksen, anteeksi - kassilaitoksen.

Stockmann inför det nya kastväsendet, ursäkta - kassväsendet.#stockmann @StockmannFI https://t.co/cgEjUjO1uW — Daniel Saarinen (@DanielSaarinen1) 22. lokakuuta 2019

Stockmann vastaa kangaskassi-kritiikkiin

Stockmannin asiakkuus- ja markkinointijohtaja Outi Nylund toteaa, että palautetta uudistuksesta on tullut laidasta laitaan. Hän myös huomauttaa, että kangaskassit ovat todella pieni osa uutta kanta-asiakasohjelmaa.

– Se on saanut tässä kohtaa nyt jostain syystä isot mittasuhteet. Sillä on tarkoitus kiittää meidän asiakkaita ja tarjota kestäviä vaihtoehtoja, koska toivomme, ja asiakkaatkin toivovat, että muovikassien käyttö vähenee.

Nylund toteaa seuranneensa yllättyneenä erivärisistä kangaskasseista syntynyttä keskustelua. Jotkut asiakkaat ovat kritisoineet värien vaihtumista kanta-asiakkuustason mukaan, sillä sen nähdään luokittelevan asiakkaita.

Nylund muistuttaa, että esimerkiksi Stockmannin kanta-asiakaskortit ovat jo aiemmin olleet eriväriset kanta-asiakkuustason mukaan.

– Ei siinä ole mitään sen syvällisempää. On vain ajateltu, että se on kiva, kun asiakas menee seuraavalle tasolle, niin saa erivärisen kassin kuin aikaisemmin.

Nylund toteaa, että ajatuksena on ollut halu palkita asiakkaita kestävällä ja pitkäikäisellä lahjalla.

– Kassinhan voi antaa lahjaksi ja niitä varmasti käyttää moni muukin kuin nimenomaan se, joka on kassin saanut.

Asiakkaiden vakuuttaminen voi kyllä vielä vaatia työtä.