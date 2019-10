Kone vaitonainen ThyssenKruppin hissiliiketoiminnan ostoaikeistaan – toimitusjohtaja pitää yhdistelmää ihanteellisena

Koneen osavuosituloksen julkistuksessa ei juurikaan tihkunut uutta tietoa saksalaisen ThyssenKruppin hissiliiketoiminnan ostoaikeista.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth lähinnä tyytyi kertaamaan yhtiön jo aiemmin kertomaa.

– En pysty sen enempää avaamaan sitä tilannetta enkä spekuloimaan mitä siinä voi tapahtua, Ehrnrooth sanoi.

Koneessa mahdollinen hynttyiden yhteen laittaminen nähdään myönteisenä vaihtoehtona.

"Kiinnostava mahdollisuus"

– Uskotaan, että ThyssenKruppin hissiliiketoiminta ja Kone ovat ideaali yhdistelmä. Meidän peitto on eri kuin heidän peitto. He ovat vahvoja Etelä-Amerikassa, Pohjois-Amerikassa, me taas olemme vahvoja Aasiassa.

Entä milloin voimme kuulla lisää mahdollisista liikahduksista Koneen ja ThyssenKruppin välillä?

– Sitä pitäisi ehkä kysyä ThyssenKruppilta, he ovat vastuussa prosessista. Heillä on monta vaihtoehtoa: Pörssilistautuminen tai myynti jollekin taholle, ja tietenkin me ollaan sanottu, että me olemme kiinnostuneita. Me uskotaan, että se on erittäin kiinnostava mahdollisuus Koneelle, Ehrnrooth muotoilee.

Ei pakkorakoa

Toisaalta hän korostaa, että Kone pärjää muutenkin.

– Me ollaan hyvässä kunnossa, me pärjätään erittäin hyvin yksinkin.

Entä mitkä olisivat mahdollisen järjestelyn vaikutukset yhtiöiden työntekijöille Suomessa.

– Mehän ostettiin jo joitakin vuosia sitten ThyssenKruppin liiketoiminta Suomessa, kun he möivät sen. Uskon, että tässä maassa olisi vähemmän vaikutusta kuin jossain muussa maassa, katsoo Ehrnrooth.

Lue myös:

Saksalaislehti: ThyssenKrupp odottaa tarjouksia hissiyksiköstä jo ensi viikolla – Kone osoitti kiinnostuksensa