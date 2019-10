Kansalaisliike vetoaa ministeriin: Porin tuhkanjalostamoa ei saa käynnistää "keskeneräisenä" – Fortum torjuu pelot päästöistä

Porilainen Puhtaan meren puolesta -yhdistys vetoaa omistajaohjausministeri Sirpa Paateroon ( sd. ) energiayhtiö Fortumin tuhkanjalostamon toiminnan aloituksen lykkäämiseksi.

Fortum on aloittamassa tuhkanjalostamon toiminnan Porin Mäntyluodossa näinä päivinä.

PMP-yhdistys ei vastusta laitosta, mutta vaatii siihen kokonaan suljettua järjestelmää.

Mäntyluodossa käsitellään jatkossa lähes kaikki Suomen jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat, joita ei saa sellaisenaan sijoittaa kaatopaikalle.

Päästöjen vaikutuksista mielipide-ero

PMP-aktiivit katsovat, että laitoksen päästövaikutukset voivat olla merkittäviä.

Nykyluvalla Fortum saa laskea laitoksessa tuhkasta erotellun suolan putkea pitkin avomerelle.

– Koko Fortumin järjestelmä on keskeneräinen ja se aiheuttaa korvaamattomia ympäristötuhoja, jos lähes käsittelemätön tuhkajäte päästetään mereen, sanoo PMP-yhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Kangas.

Fortumin mukaan laitoksen päästöjen vaikutukset jäävät vähäisiksi.

Fortum on myös jo kokeillut Mäntyluodossa suljetun kierron järjestelmää, josta on saatu alustavasti lupaavia tuloksia.

Hallinto-oikeus käsittelee valituksia

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi huhtikuussa laitokselle ympäristöluvan ja vesitalousluvan. Luvat mahdollistavat toiminnan aloittamisen ja päästöputken johtamisen mereen.

Luvista on on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Puhtaan meren puolesta -yhdistyksen lisäksi Vesi luonnon puolesta- yhdistys vaatii lupien kumoamista. Sama vaatimus on kahden yksityishenkilön yhdessä tekemässä valituksessa.

Fortum puolestaan on tehnyt valituksen laitoksen lupaehdoista. Se haluaisi, että laitos saisi ottaa vastaan tuhkajätettä myös ulkomailta.