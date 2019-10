Pulaa kuminhanskoista, koeputkista, jopa vessapaperista – tämä on ollut lokakuussa tilanne monessa ruotsalaisessa sairaalassa

TUKHOLMA Kumihanskat lopussa, samoin koeputket, letkut, desinfiointiaineet. Jopa vessapaperi on vähissä – tätä tilannekuvausta ei tule ihan heti yhdistettyä länsinaapurimme.

Tämä on ollut kuitenkin tilanne useissa maan sairaaloissa tämän kuun aikana.

Useat sairaalat ovat joutuneet perumaan suunniteltuja toimenpiteitä ja leikkauksia sairaalatarvikkeiden pulan takia.

Ongelmat alkoivat, kun lokakuun alussa sairaalatarvikkeiden toimittaja vaihtui viidellä alueella: Västmanlandissa, Södermanlandissa, Taalainmaalla, Uppsalassa ja Örebrossa.

Toimittajana aloittii Apotekstjänst, joka oli voittanut kilpailutuksen.

Yrityksen tarjous oli ollut halvin, mutta sillä ei ollut kokemusta sairaaloiden välineiden toimituksesta.

Ongelmat alkoivat samana päivänä, kun sopimus astui voimaan. Useat sairaalat jäivät ilman tilaamiaan tarvikkeita.

Henkilökunta hätiin

Sairaaloissa on yritetty keksiä erilaisia keinoja selvitä tilanteesta. Esimerkiksi Örebrossa henkilökunta on kuljettanut pyörällä materiaalia terveyskeskuksista sairaalaan.

Leikkauksia on peruttu ainakin 180. Joukossa on ollut muun muassa syöpäleikkauksia. Tarvikkeita on jouduttu säästämään vain kriittisiin leikkauksiin, esimerkiksi onnettomuuspotilaille.

Jopa kumihansikkaiden kaltaisia perustarvikkeita on loppunut joistain sairaaloista. AOP

Sadat potilaat ja heidän omaisensa ovat joutuneet tilanteeseen, jossa pitkään odotettu leikkaus siirtyy, ja odotus alkaa uudelleen.

Tilanne on tuntunut ruotsalaisista käsittämättömältä.

Apotekstjänst puolustautuu

Apotekstjänst on puolustautunut kommentoimalla, että sopimuksen alkaessa sairaaloiden omat varastot olivat liian pienet ja että he saivat siksi paljon tilauksia. Edellinen toimittaja on kuitenkin kertonut, että he kuljettivat välineitä normaalin määrän syyskuun loppuun saakka.

Svenska Dagbladet -lehden mukaan yritys kritisoi myös sairaaloiden henkilökuntaa siitä, että he alkoivat soittaa ja lähettää sähköpostia yritykseen, sen sijaan että olisivat käyttäneet it- palvelua. Yritys katsoo tämän vaikeuttaneen tilanteen hoitoa.

Apotektjänstenin toimitusjohtaja Tomas Hilmo jätti viikonvaihteessa tehtävänsä, mutta siirtyi hoitamaan toista toimea yrityksessä.

Yritys ei ole vieläkään pystynyt kertomaan, milloin se saa toimitukset kuntoon.

SVT:n mukaan yritys on alkanut kuitenkin lähettää laskuja alueille.

Ruotsissa on käynnistynyt viime päivinä myös keskustelu, mitä tämä kaaos kertoo maan kriisivalmiudesta.

Uppsalassa on päätetty perustaa oma valmiusvarasto sairaalatarvikkeille, ettei vastaava toistuisi.

Miksi vasta nyt, kysyy moni.