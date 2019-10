Valtuusto tylytti pormestari Vapaavuorta johtamisesta: Helsinkiä johtaa valtuusto ja kaupunginhallitus, ei pormestari

Helsingin kaupungin valtuustosalissa käytiin keskiviikkona värikäs keskustelu. Kyselytunnilla pormestari Jan Vapaavuori (kok.) vastasi vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajan Kaisa Hernbergin kysymykseen poliittisten ryhmien rakentavasta yhteistyöstä. Hernberg oli huolissaan siitä, miten yhteistyö jatkossa sujuu.

– Miten aiotte varmistaa, että eri poliittisten ryhmien rakentava yhteistyö on mahdollista ja sujuvaa nyt tunneliratkaisun jälkeen, ja etteivät tähän liittyvät kiistat haittaa muiden hankkeiden etenemistä, Hernberg kysyi.

Arhinmäki: Valtuusto on vallan kahvassa

Kaupungin pormestaristo ajautui avoimeen riitaan parin viikon takaisessa Helsingin keskustatunnelia koskevassa keskustelussa. Valtuusto päätti luopua keskustatunnelihankkeen valmistelusta, jota Vapaavuori olisi halunnut jatkaa.

Vasemmistoliiton valtuutettu Paavo Arhinmäki muistutti tiukkasävyisessä puheenvuorossaan, että Helsinkiä johtaa valtuusto ja kaupunginhallitus, ei pormestari.

Valtuustosalissa käytiin vilkas keskustelu siitä, että miten tunnelikuohunnasta huolimatta päästäisiin uusissa hankkeissa eteenpäin.

Pormestari Jan Vapaavuori astui salin eteen rauhallisen oloisena ja sovittelevana.

– Minulla ei ole mitään syytä epäillä, etteikö kaupunkia jatkossakin ohjattaisi vastuullisesti, kokonaisvaltaisesti ja eri ryhmien näkemykset huomioiden, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuoren olemus ja vastauksen sävy oli läpi kyselytunnin sovitteleva, vaikka valtuusto haastoi pormestaria.

Vapaavuori: On ollut lukuisia vaikeampiakin tilanteita

Vapaavuori puolestaan muistutti olleensa uransa aikana kymmeniä kertoja vaikeammissa tilanteissa kuin viime aikoina käyty tunnelia koskeva keskustelu. Vapaavuori on toiminut muun muassa useasti ministerinä ja pitkään kansanedustajana, valtuutettuna ja myös kaupunginhallituksen jäsenenä.

Vapaavuori katsoo, että tehtävän jako kaupungin hankkeissa on täysin selvä. Pormestari johtaa valmistelua, joka on virkamiestyötä ja päätöksenteko on luonnollisesti poliittinen päätöksenteko ja päätökset tekee äänestäjien valitsemat valtuutetut.

Vapaavuori korosti, että hänen tehtävänään pormestarina on puolustaa valtuuston hyväksymää kaupunkistrategiaa, löytää käytännön haasteisiin enemmistölle sopivia ratkaisuja ja ottaa valmistelussa huomioon kokonaisvaltaisesti erilaiset tulokulmat.

– Aina on löytynyt ratkaisu tilanteissa, joissa näkemyseroja on ollut, Vapaavuori sanoo.

Hänen mukaansa kaupungissa tapahtuu paljon hyviä asioita ja näin ei hänen mukaansa olisi, jos toiminta ei perustuisi rakentavaan yhteistyöhön, joka turvaa valtuuston selkeän enemmistön näkemyksen mukaisen tavan kehittää ja modernisoida kaupunkia.

Vapaavuori toteaa, että Helsingin valtuustoryhmien kesken on tehty hyvää yhteistyötä monessa asiassa myös tunnelikuohunnan jälkeen. Vapaavuori muistuttaa vastikään syntyneestä laajasta kaupungin budjettia koskevasta sovusta.

Kaupunkiympäristölautakunnan vararapuhenjohtaja Risto Rautava (kok.) totesi niin ikään, ettei ole huomannut yhteistyössä ongelmia tunnelikuohunnan jälkeen.

– Kaupunki­ympäristö­lautakunnassa päätöksenteko on toiminut normaalisti myös tunnelipäätöksen jälkeen, Rautava sanoi.