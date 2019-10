Herätys: Sairaalatarvikkeiden toimitus kaaoksessa Ruotsissa, kannattaako vapaaehtoista eläkemaksua maksaa, rakennusmies on nyt rakentaja

Sairaalatarvikkeiden toimitus pätkii pahasti Ruotsissa

Viidellä Ruotsin alueella vaihdettiin lokakuun alussa sairaalatarvikkeiden toimittajaa. Nyt useassa sairaalassa on pulaa perustarvikkeista, kuten koeputkista tai kumihansikkaista. Jopa leikkauksia on jouduttu perumaan perustarvikkeiden puuttumisen takia tai niitä on haettu hoitajien voimin apteekeista. Ruotsissa on virinnyt keskustelu, miten tällaista voi tapahtua ja mitä kaaos kertoo maan kriisivalmiudesta.

Jatkaako vaiko lopettaa vapaaehtoiset eläkemaksut – 9 kysymystä ja vastausta

Etlan selvityksen mukaan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ottaneet ovat jatkaneet työelämässä muita pidempään. Vesa-Matti Ruuska / Yle

Joka viidennellä työikäisellä suomalaisella on yksilöllinen eläkevakuutus. Niiden myynti on viime vuosina kuitenkin hiipunut lähes olemattomiin. Vuosituhannen alussa eläkevakuutuksia myytiin vuosittain kymmeniä tuhansia, viime vuosina vain muutamia satoja. Asiantuntijat vastasivat yhdeksään kysymykseemme eläkevakuutuksista.

Työnhakusivusto otti käyttöön sukupuolineutraalit ammattinimikkeet

Duunitorin sisältöpäällikkö Laura Glad. Pekka Tynell / YLE

Työnhakusivusto Duunitori ottaa tänään käyttöön 130 sukupuolineutraalia ammattinimikettä. Rakennusmies voi olla myös rakentaja, katsastusmies katsastaja ja esimies tiiminjohtaja. Yritys haastaa muut seuraamaan perässä ja monipuolistavan kieltä tasa-arvon parantamiseksi. Duunitorin ja Kotuksen yhdessä tekemässä listassa on yksi kokonaan uusi sana: talvikunnossapitäjä.

Lauri Markkanen aloitti kauden komeasti

Lauri Markkasen kolmas kausi starttasi 35 pisteellä. Lehtikuva

Koripalloilija Lauri Markkanen aloitti kolmannen NBA-kautensa vahvalla esityksellä. Markkanen teki 35 pistettä, kun hänen joukkueensa Chicago Bulls koki Charlotte Hornetsin vieraana niukan 125–126-tappion.

Pohjoiseen lunta, muualle poutaa

Tänään pohjoiseen saapuu lännestä lumi- ja räntäsateita. Sadealueen eteläreunassa sade tulee vetenä. Etelä- ja keskiosassa maata sää on suurelta osin poutaista mutta pilvistä, ja paikoin voi sataa hieman tihkua.

