Toimittajalta: Pakotteet kestivät vain viikon, mutta Yhdysvaltain ulkopolitiikan peruspilarit liikahtivat

Presidentin sooloilu Turkin kanssa on saavuttanut jo historialliset mittasuhteet Washingtonissa, Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mika Hentunen kirjoittaa.

WASHINGTON Presidentti Donald Trump kertoi keskiviikkona poistavansa viikon verran voimassa olleet Turkin vastaiset pakotteet.

Trump julisti Twitterissä ”suurta menestystä Turkin ja Syyrian rajaseudulla.” Tulitauko on pitänyt, Turkki on Trumpin mukaan luvannut lopettaa sotatoimet alueella pysyvästi ja kurdit huolehtivat siitä, ettei ISIS-vankeja pääse enää karkuun.

Republikaanipuolueen voimakaksikko, senaatin ryhmänjohtaja Mitch McConnell ja senaattori Lindsey Graham ovat tehneet pesäeron presidenttiin Turkin ja Syyrian takia. On epäselvää mistä se kertoo: Onko puolueessa oikeasti väsytty Trumpiin vai pyrkivätkö senaattorit pelastamaan omaa nahkaansa tuomiopäivää varten?

Sitä tulevaa aikaa varten, kun jälleen kerran kysytään, miten tämän annettiin tapahtua?

Kongressin kuultavaksi saapunut Yhdysvaltain Syyrian erikoislähettiläs James Jeffrey joutui demokraattien tykistötulituksen keskelle. Jeffrey joutui puolustamaan Trumpia ja selitti, että Turkki olisi todennäköisesti hyökännyt joka tapauksessa kurdeja vastaan eikä Yhdysvaltain tehtävänä alueella ole missään vaiheessa ollut puolustaa kurdijoukkoja sotilaallisesti.

Moni kongressiedustaja on eri mieltä Jeffreyn kanssa.

Jeffrey myönsi, että Turkki on saattanut syyllistyä sotarikoksiin hyökkäyksensä aikana. Hän myönsi senkin, että arviolta 180 000 ihmistä, joista 80 000 on lapsia, on joutunut jättämään kotinsa, eikä heidän tulevaisuudestaan ole nyt mitään selvyyttä.

Edustajainhuoneen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, demokraatti Eliot Engel luonnehti Syyrian tapahtumia pahimman mahdollisen skenaarion toteutumiseksi.

Näin ajattelee myös suurin osa republikaaneista: Edustajainhuone tuomitsi viime viikolla Trumpin toimet Syyriassa luvuin 354-60. Mikäli hänellä ei olisi lain suomaa päätösvaltaa joukkojen vetämiseen, kongressi ei mandaatttia siihen olisi antanut.

Kalliin poukkoilun, liittolaisen pettämisen ja humanitäärisen kriisin lisäksi monia Washingtonissa kirvelee se, että Trump on nyt päätöksellään päästänyt Venäjän joukot kurdialueelle. Yhdysvaltain toisen maailmansodan jälkeisen ulkopolitiikan periaatteiisiin on kuulunut omien liittolaisten tukeminen ja Neuvostoliiton, sittemmin Venäjän, sotilaallisten laajentumispyrkimysten hillitseminen.

Trumpin kaatamiseen ensi vuoden vaaleissa tähtäävät demokraatit myhäilevät, sillä heidän käsityksensä mukaan presidentti sahaa omaa oksaansa. Kaikki ovat ymmällään, mitä seuraavaksi tapahtuu?

Lue myös:

Yhdysvallat poistaa Turkin vastaiset pakotteet – Trump Lähi-idästä: "Antaa muiden tapella tästä veren pitkään tahrimasta hiekasta"