Virkarikostutkinnan kuulemisesta tuli täysi kaaos – rynniviä republikaaneja, huutoa ja pizzaa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin virkarikostutkintaan liittyvä kuuleminen muuttui kaaokseksi keskiviikkona, kun yli 20 republikaaniedustajaa rynni korkean turvallisuusluokan kuulemishuoneeseen häiriköimään, kertoo uutistoimisto Reuters.

Maan puolustusministeriön Pentagonin Ukrainan ja Venäjän asioista vastaavan Laura Cooperin kuuleminen myöhästyi lopulta noin neljä tuntia republikaanien protestin vuoksi.

Floridalaisen edustajan Matt Gaetzin johdolla kuulemishuoneeseen tunkeutuneet edustajat vaativat olla läsnä, kun kolmen eri komitean jäsenten oli määrä kuulla Cooperia suljettujen ovien takana.

CNN (siirryt toiseen palveluun):n lähteen mukaan republikaaniedustajat rynnivät paikalle kolmesta eri ovesta, kun Cooperin kuuleminen oli alkamassa. Tilanne eskaloitui molemminpuoliseksi huutamiseksi. Jossain vaiheessa paikalle toimitettiin myös pizzaa ja muuta purtavaa. Myös kongressin poliisia ja turvamiehiä konsultoitiin asiasta.

Reutersin mukaan republikaanit pyrkivät ryntäämisellään keskittämään huomion siihen, että heidän mielestään demokraatit taktikoivat epäreilusti Trumpia vastaan. Osa paikalle tunkeutuneista toi mukanaan puhelimensa, vaikka elektroniset laitteet ovat kiellettyjä korkean turvallisuusluokan huoneissa. Uhmakkaimmat eivät edes suostuneet laittamaan niitä pois.

– Tulemme painostamaan myös muilla tavoin ja entistä kovemmin, jotta saamme tästä prosessista avoimen ja reilun, republikaanien ryhmäkurista vastaava edustaja Steve Scalise sanoi toimittajille episodin jälkeen.

Republikaanien valituksista huolimatta Yhdysvaltain perustuslaki antaa edustajainhuoneelle laajat oikeudet päättää siitä, kuinka virkarikostutkintaa hoidetaan.

– He ovat kauhuissaan ja yrittävät estää tutkimuksien toteutumisen. He tietävät, että lisää faktoja on tulossa, ja ne tulevat murskaamaan Yhdysvaltain presidentin, demokraattiedustaja Ted Lieu sanoi.

Maanantaina Trump sanoi, että republikaanien tulee olla kovempia ja taistella virkarikostutkintaa vastaan.

