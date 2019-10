Britannian poliisi teki yöllä kotietsintöjä ruumislöytöön liittyen – järjestäytyneen rikollisuuden osuutta rekkatragediaan tutkitaan

Xinhua / All Over Press

Britannian poliisi on yöllä tehnyt kotietsinnän kahdessa rakennuksessa Pohjois-Irlannin Armagh'n kreivikunnassa liittyen eilen kuolleina rekan perävaunusta löytyneiden 39 ihmisen tapaukseen. Brittimedian mukaan tutkituilla paikoilla on ilmeisesti yhteys murhaepäiltynä pidätettyyn rekan 25-vuotiaaseen kuljettajaan.

Poliisi on jatkanut Pohjois-Irlannin Portadownista kotoisin olevan epäillyn kuulustelemista tapauksen yksityiskohtien selvittämiseksi. Vielä ei ole tiedossa, kuinka paljon kuljettaja tiesi perävaunussa olleista ihmisistä, uutisoi The Guardian (siirryt toiseen palveluun). Kuljettaja oli tiettävästi noutanut perävaunun vain vähän aikaa ennen ruumiiden löytymistä.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) ihmiskauppaan liittyviin rikoksiin erikoistuneet poliisit selvittävät, onko tapahtuneella yhteys järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Järjestäytynyttä rikollisuutta epäillään osallisuudesta viime aikoina lisääntyneeseen Britanniaan suuntautuvaan ihmissalakuljetukseen.

Uutistoimisto STT kertoi keskiviikkoiltana, että Europol ei ainakaan toistaiseksi ole mukana tutkinnassa.

Britanniassa löydettiin eilen keskiviikkona yhdeksän elossa olevaa ihmistä rekkaan piiloutuneina Kentissä, kertoo uutiskanava Sky News (siirryt toiseen palveluun). Löytö tehtiin vain tunteja Essexin kuolemantapausten paljastumisen jälkeen.

Brittilehdet: Ihmiset jäätyivät hengiltä

Viranomaiset löysivät keskiviikkona Itä-Englannin Essexissä sijaitsevasta Graysista 38 aikuisen ja yhden teini-ikäisen ruumiit. Ruumiit olivat rekan perävaunussa teollisuusalueella.

Poliisi kertoi keskiviikkona rekan saapuneen Britanniaan Walesin Holyheadin suursataman kautta. Myöhemmin kerrottiin, että rekan nuppi saapui Pohjois-Irlannista Irlannin kautta Holyheadin satamaan ja perävaunu Belgian Zeebruggesta Essexin Purfleetin kautta. Reitistä tätä ennen ei toistaiseksi ole varmuutta.

Bulgarian ulkoministeriön mukaan rekka on rekisteröity Bulgariassa yhtiöön, jonka omistaja on pohjoisirlantilainen. Bulgarian ulkoministeriön mukaan on erittäin epätodennäköistä, että kuolleet olisivat bulgarialaisia.

Poliisi ei ole julkistanut kuolinsyytä. Osa brittilehdistä, muun muassa The Daily Telegraph (siirryt toiseen palveluun), sanoo kuolleiden jäätyneen hengiltä kylmäkuljetuskontissa, jonka lämpötila saattoi olla -25 astetta.

Viranomaiset jatkavat kuolonuhrien henkilöllisyyksien ja kansallisuuksien selvittämistä. Poliisi sanoi keskiviikkona, että tutkinta vienee pitkän ajan.

