Kaivosyhtiö ostaa sähkökäyttöisiä kaivoskoneita

Kaivosyhtiö Boliden investoi 300 miljoonaa Ruotsin kruunua eli vajaat 28 miljoonaa euroa sähkökäyttöisten kulkuneuvojen laajempaan käyttöön Ruotsin Aitikissa ja vastaavan teknologian käyttöönottoon Sodankylän Kevitsassa. Investoinnit tehdään pääosin vuosina 2020-2021.

Aitikissa on ollut vuodesta 2018 lähtien meneillään sähkökäyttöisten kuljetusten pilottiprojekti. Kaivokseen on asennettu 700 metriä sähköajoneuvorataa ja neljään kaivoskuorma-autoon on tehty tarvittavat muutokset. Bolidenin mukaan toimenpiteiden ansiosta kaivoksen tuottavuus on parantunut ja dieselpolttoaineen kulutus vähentynyt. Aitik on nykyään ainoa arktisessa ilmastossa toimiva kaivos, jossa hyödynnetään sähkökäyttöisiä ajoneuvoja.

– Otamme nyt seuraavan askeleen tuottavuuden parantamiseksi ja ilmastovaikutusten vähentämiseksi kahdessa avolouhoksessamme, Bolidenin toimitus- ja konsernijohtaja Mikael Staffas sanoo yhtiön tiedotteessa.

Aitikiin rakennetaan kolme kilometriä lisää sähköajoneuvorataa, ja kymmenen kaivoskuorma-autoa muunnetaan sähkökäyttöisiksi. Bolidenin mukaan tämän ansiosta kuljetusten kasvihuonekaasupäästöt vähenevät lähes 15 prosenttia kaivoksen käyttöiän aikana.

Kevitsassa 13 kaivoskuorma-autoa muunnetaan sähkökäyttöisiksi, ja sinne rakennetaan 1,8 kilometrin mittainen sähköajoneuvorata. Investoinnin vuoksi kasvihuonekaasupäästöt vähenevät yhdeksän prosenttia Kevitsan kaivoksen käyttöiän aikana, Boliden arvioi.

Molemmat kuljetusratkaisut otetaan käyttöön vaiheittain vuoteen 2022 mennessä. Laskelmien mukaan Bolidenin dieselpolttoaineen kulutus vähenee 5,5 miljoonalla litralla vuodessa, kun investointi on toteutettu. Koska sähkökäyttöiset kaivoskuorma-autot voivat ajaa suuremmalla nopeudella kuin polttomoottoriautot, tuottavuus paranee. Sähköiset ajoneuvot aiheuttavat myös vähemmän melua kuin polttomoottoreilla kulkevat ajoneuvot.

KORJATTU: Investointisumman euromäärä korjattu oikeaksi.