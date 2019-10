Pneumokokkiepidemiaa taklataan Turun telakalla rokotuksilla – yli tuhat työntekijää rokotettu jo

Meyer Turun telakalla on syksyn aikana sairastunut parikymmentä työntekijää keuhkokuumeeseen.

Meyer Turun telakalla on rokotettu tähän mennessä yli tuhat ihmistä pneumokokkibakteeria vastaan.

Rokotukset aloitettiin viime viikolla, kun tuli ilmi, että telakalla on syksyn aikana sairastunut parikymmentä työntekijää keuhkokuumeeseen. Lähes kaikki sairastuneet ovat tarvinneet sairaalahoitoa.

THL on toimittanut viime ja tällä viikolla Turun kaupungin sairaala-apteekkiin kaikkiaan 3 500 rokoteannosta.

Turun terveyskeskus ja telakan työterveyshuolto hoitavat rokotuksia yhteistyössä. Rokotuksia on tehty päivittäin nyt 300–400 kappaletta, kertoo Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.

– Rokotusten määrä riippuu paljon siitä, miten rokotettavia tulee paikalle sujuvasti työn lomasta. Telakalla tehdään jatkuvasti töitä ja rokotuksia hoidetaan siinä ohessa.

– Turun kaupungilta paikalla on ollut useampi sairaanhoitaja rokottamassa ja lisäksi yksi sairaanhoitaja koordinoi rokotuksia. Telakan työterveyshuolto on myös mukana auttamassa esimerkiksi kieliasioissa, koska telakalla on työntekijöitä eri maista, Peltoniemi sanoo.

Rokotuksia jatketaan todennäköisesti vielä ensi viikolla.

– Meillä on perjantaina tilannekatsaus rokotuksista ja silloin katsomme myös jatkon. Todennäköistä on, että rokotuksia jatketaan vielä ensi viikolla, Peltoniemi arvioi.

Pneumokokkiepidemian alkuperää selvittää terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL. Selvitykset ovat edelleen kesken.

